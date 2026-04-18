Elképesztő izgalmak a végén: a Veszprém nyerte az egyik legnagyobb magyar rangadót és döntőbe jutott

Földöntúli, kozmikus – elképesztő jelzőkkel illetik a 41 éves magyar kapust a világklasszis teljesítménye után
„Világbajnokot csináltunk belőle.”
Hetespárbajban dőlt el a győri férfi kézilabda Magyar Kupa első elődöntője. A Veszprém–Szeged véghajrája tele volt fordulatokkal, de végül előbbi győzött szétlövésben, és így sorozatban 40. MK-fináléjára készülhet.
Kapusparádéval indult a Veszprém–Szeged elődöntő a férfi kézilabda Magyar Kupa hétvégi, győri négyes fináléjában: a mezőny messze legidősebb és legrutinosabb, a kezdő sípszó pillanatában pedig egyetlen magyar játékosa, a 42 életévét taposó Mikler Roland több mint öt percen keresztül megbabonázta a kapuban a bakonyiakat. Ennek ellenére nem tudott ellépni csapata, amelynek a tizedik percben mindössze két gól volt az előnye (5–3).
Ezután láthattuk először az addig a kispadon csücsülő Bánhidi Bencét, az érkezésével egy időben a csongrádiak pedig felhagytak a hét a hat elleni játékukkal, de a két irányító, Janus Dadi Smárason és Lazar Kukics továbbra is pályán maradt. Mikler a folytatásban is remekelt, egy ponton a védési hatékonysága elérte az 56 százalékos teljesítményt, de mivel a jobbszélső Mario Sostaricot leszámítva senki sem szórta meg magát, így a 24. percre a szegediek minimális fórja tovatűnt.
Az első félidő minden volt csak látványos nem: sok volt a hiba, a támadásokat mindkét együttes a lehető legtovább elnyújtotta, gyors akcióknak, lerohanásoknak nyoma sem volt, igaz, a „piszkos munkát” mindkét fél remekül elvégezte és a hangulatra sem lehetett panasz. Olyannyira, hogy
a játékrész utolsó perce kifejezetten paprikásra sikerült, amikor Kukics válla egy gólt követően megsérült: a szerb kézilabdázó előbb ráborult a veszprémi stáb egyik tagjára, majd könnyek között vonult az öltözőbe.
Azt túlzás lenne állítani, hogy emiatt egymásnak estek a felek, de Sostaricot mindenesetre kiállították a bírók szabálytalan cseréért, mielőtt az Építők kiegyenlített volna (11–11).
Ha egy üzlet beindul: a szünetet követően átvette a vezetést a Veszprém, és onnantól az MK-címvédőnek kellett loholnia legnagyobb riválisa nyakában. De nem sokáig, mert élén Nedim Remilivel kifejezetten pocsékul lőttek a bakonyiak (a francia világsztár hét kísérletéből egyik sem ment be), spanyol kapusuk, Rodrigo Corrales pedig nem tudta átlépni a 30 százalékos határt. Bjarki Már Elísson ugyanakkor felnőtt a feladathoz, a 48. percben az ő hétméteresével alakult 20–20-ra az állás, az izlandi balszélső ráadásul a végjátékra is lendületben maradt.
Remilinek is sikerült összekapnia magát a góllövés terén, de mégis úgy tűnt, a kritikus pillanatokban a Szeged tud megújulni. Felállt fal ellen azonban nem működött olajozottan a csongrádi gépezet, így az olló csak nem akart kinyílni. Ráadásul
A figura Ahmed Adelre jött ki, és az egyiptomi beálló nem is hibázott. Ha ez nem lett volna elég, a középkezdést elkapkodták a kékek: Hleb Kalaras vette célba az üres kaput, de Appelgren visszaért.
Ami ezután jött, az kis túlzással minden képzeletet felülmúlt:
Kalarast kiállították 31 másodperccel a vége előtt, majd Remili ugyan betalált, de lépéshiba miatt elvették a gólt, viszont maradt a pirosaknál a labda egy lökés miatt. Odalett az első két lehetőség, hogy megnyerje az elődöntőt a magyar rekordbajnok, aztán időn túli szabaddobás kapott, amelyet Ahmed Hesam a blokkba lőtt – jöhetett a szétlövés.
A hetespárbajban a szegediek kétszer is hibáztak, és mivel az utolsó végzetes volt, ezért a veszprémiek jutottak a vasárnapi fináléba. A másik ágon NEKA–Tatabánya meccset rendeztek.
A két klub 207. egymás elleni összecsapásán 57 szegedi és 142 veszprémi siker mellett nyolcadik alkalommal született döntetlen a rendes játékidőben.
A négyes döntős végjáték bevezetése óta negyedszer fordult elő, hogy ez a két együttes már az elődöntőben összekerült egymással. Korábban is mindig a Veszprém győzött – 1997-ben Százhalombattán 26-25-re, 1998-ban a budapesti Körcsarnokban 28-24-re, 2022-ben pedig Győrben 30-27-re –, és másnap a finálét is megnyerte.
