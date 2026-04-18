Elképesztő izgalmak a végén: a Veszprém nyerte az egyik legnagyobb magyar rangadót és döntőbe jutott

Az első félidő minden volt csak látványos nem: sok volt a hiba, a támadásokat mindkét együttes a lehető legtovább elnyújtotta, gyors akcióknak, lerohanásoknak nyoma sem volt, igaz, a „piszkos munkát” mindkét fél remekül elvégezte és a hangulatra sem lehetett panasz. Olyannyira, hogy

a játékrész utolsó perce kifejezetten paprikásra sikerült, amikor Kukics válla egy gólt követően megsérült: a szerb kézilabdázó előbb ráborult a veszprémi stáb egyik tagjára, majd könnyek között vonult az öltözőbe.

Azt túlzás lenne állítani, hogy emiatt egymásnak estek a felek, de Sostaricot mindenesetre kiállították a bírók szabálytalan cseréért, mielőtt az Építők kiegyenlített volna (11–11).

Elképesztő izgalmak után, hetesekkel dőlt el az elődöntő

Ha egy üzlet beindul: a szünetet követően átvette a vezetést a Veszprém, és onnantól az MK-címvédőnek kellett loholnia legnagyobb riválisa nyakában. De nem sokáig, mert élén Nedim Remilivel kifejezetten pocsékul lőttek a bakonyiak (a francia világsztár hét kísérletéből egyik sem ment be), spanyol kapusuk, Rodrigo Corrales pedig nem tudta átlépni a 30 százalékos határt. Bjarki Már Elísson ugyanakkor felnőtt a feladathoz, a 48. percben az ő hétméteresével alakult 20–20-ra az állás, az izlandi balszélső ráadásul a végjátékra is lendületben maradt.