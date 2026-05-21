szabadkártya Fehéroroszország Magyarország magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda kézilabda-vb kézilabda-világbajnokság kézilabda

Kárpótlást követelnek a háború miatt bűnhődő fehéroroszok, Magyarország is érintett

2026. május 21. 18:32

Nemcsak a magyarokok szeretnének szabadkártyát kapni a férfi kézilabda-világbajnokságra. A fehéroroszok úgy kérik, hogy részt vehessenek a tornán, hogy nem indulhattak el a selejtezőben.

A Fehérorosz Kézilabda-szövetség (BFG) a selejtezőben nem szerepelt válogatottja számára szabadkártyát kért a januári férfi világbajnokságra – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyarok és a fehéroroszok is szabadkártyát szeretnének (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

A BFG honlapja szerint Vladimir Konopljev elnök kedden megbeszélést folytatott a Nemzetközi Kézilabda-szövetséget (IHF) irányító Hasszan Musztafával a fehérorosz nemzeti csapat esetleges vb-részvételéről.

Konopljev emlékeztette az egyiptomi sportvezetőt, hogy 2022. február 28-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolta az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóinak és csapatainak kizárását a nemzetközi sporteseményekről, de ez szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét.

A NOB május 7-én feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást, a BFG elnöke pedig azt kérte Musztafától, hogy vegyék figyelembe ezeket a körülményeket, és a „hosszú ideig tartó igazságtalan kizárás kompenzációjaként” engedjék a válogatottjukat indulni a németországi világbajnokságon.

Musztafa megjegyezte, hogy a közeljövőben az IHF megbeszélést folytat a NOB-bal, ahol megvizsgálják a fehérorosz és orosz kézilabda-válogatottak visszatérésének lehetőségét a nemzetközi porondra, egyben megígérte, hogy „mindent megtesz, ami tőle telik”.

Mint a beszámolóból kiderült, a BFG már többször is írásban fordult az IHF elnökéhez, hogy segítse hozzá az egyik vb-szabadkártyához a fehérorosz válogatottat.

Az IHF tanácsa a hétvégén dönt a két szabadkártya sorsáról.

A fehéroroszok mellett a magyarok is szabadkártyát kértek

A magyar válogatott azért igényelt szabadkártyát, mert a nemzeti csapat múlt csütörtökön 31–29-re kikapott Szerbiában, és mivel vasárnap a veszprémi visszavágón csak 31–30-ra nyert, nem jutott tovább a selejtezőből.

Korábban a Mandiner is írt arról, hogy a szabadkártyával kapcsolatbanmik is a valós esélyeink. Az első jó hír, hogy a 2028-as olimpia házigazdája, az Egyesült Államok a kvalifikáción keresztül kijutott a vb-re, mivel az egyik szabadkártya minden bizonnyal az övék lett volna, de így nincs szükségük rá.

Az már nem annyira jó hír, hogy Hollandia meglepetésre kiesett Görögország ellen, míg Ausztria a lengyelekkel szemben maradt alul. Európából a holland és az osztrák nemzet az, amelyiknek a sportági hagyományait nézve jó esélye lehet a mieink mellett a szabadkártyára. Ami bonyolíthatja a helyzetet, hogy a nemzetközi szövetség úgy is dönthet, az egyik indulási jogot egy fejlődő országnak adja, így a három európai nemzet mindössze egy szabadkártyáért versenghet.

Ezek az érvek szólnak a magyar válogatott mellett:

  • A legutóbbi három kézilabda-világbajnokság egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, ezzel csak másik három ország büszkélkedhet.
  • A selejtezőn csupán egy góllal maradt alul, ezt még Ausztria mondhatja el.
  • Magyarország 2027-ben női világbajnokságot rendez, az IHF-nek is érdeke a jó viszony.
  • Magyarország még sohasem élt szabadkártyával.

A magyar válogatott egyébként legutóbb a 2015-ös világbajnokságról hiányzott. A mostani kihagyás azért is lenne különösen fájó, mert a legkönnyebb út a vb-ről vezet az olimpiai selejtezőre.

Nyitókép: Sergei Gapon/AFP – a kép illusztráció

 

