Kárpótlást követelnek a háború miatt bűnhődő fehéroroszok, Magyarország is érintett

Megtudtuk, hogy a magyar válogatott vb-selejtezős kudarca után mikor döntenek a szövetségi kapitány jövőjéről
Chema Rodríguez közben elárulta, miben hibázott a szerbek ellen.
Nemcsak a magyarokok szeretnének szabadkártyát kapni a férfi kézilabda-világbajnokságra. A fehéroroszok úgy kérik, hogy részt vehessenek a tornán, hogy nem indulhattak el a selejtezőben.
A Fehérorosz Kézilabda-szövetség (BFG) a selejtezőben nem szerepelt válogatottja számára szabadkártyát kért a januári férfi világbajnokságra – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A BFG honlapja szerint Vladimir Konopljev elnök kedden megbeszélést folytatott a Nemzetközi Kézilabda-szövetséget (IHF) irányító Hasszan Musztafával a fehérorosz nemzeti csapat esetleges vb-részvételéről.
Konopljev emlékeztette az egyiptomi sportvezetőt, hogy 2022. február 28-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolta az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóinak és csapatainak kizárását a nemzetközi sporteseményekről, de ez szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét.
A NOB május 7-én feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást, a BFG elnöke pedig azt kérte Musztafától, hogy vegyék figyelembe ezeket a körülményeket, és a „hosszú ideig tartó igazságtalan kizárás kompenzációjaként” engedjék a válogatottjukat indulni a németországi világbajnokságon.
Musztafa megjegyezte, hogy a közeljövőben az IHF megbeszélést folytat a NOB-bal, ahol megvizsgálják a fehérorosz és orosz kézilabda-válogatottak visszatérésének lehetőségét a nemzetközi porondra, egyben megígérte, hogy „mindent megtesz, ami tőle telik”.
Mint a beszámolóból kiderült, a BFG már többször is írásban fordult az IHF elnökéhez, hogy segítse hozzá az egyik vb-szabadkártyához a fehérorosz válogatottat.
Az IHF tanácsa a hétvégén dönt a két szabadkártya sorsáról.
A magyar válogatott azért igényelt szabadkártyát, mert a nemzeti csapat múlt csütörtökön 31–29-re kikapott Szerbiában, és mivel vasárnap a veszprémi visszavágón csak 31–30-ra nyert, nem jutott tovább a selejtezőből.
Korábban a Mandiner is írt arról, hogy a szabadkártyával kapcsolatbanmik is a valós esélyeink. Az első jó hír, hogy a 2028-as olimpia házigazdája, az Egyesült Államok a kvalifikáción keresztül kijutott a vb-re, mivel az egyik szabadkártya minden bizonnyal az övék lett volna, de így nincs szükségük rá.
Az már nem annyira jó hír, hogy Hollandia meglepetésre kiesett Görögország ellen, míg Ausztria a lengyelekkel szemben maradt alul. Európából a holland és az osztrák nemzet az, amelyiknek a sportági hagyományait nézve jó esélye lehet a mieink mellett a szabadkártyára. Ami bonyolíthatja a helyzetet, hogy a nemzetközi szövetség úgy is dönthet, az egyik indulási jogot egy fejlődő országnak adja, így a három európai nemzet mindössze egy szabadkártyáért versenghet.
Ezek az érvek szólnak a magyar válogatott mellett:
A magyar válogatott egyébként legutóbb a 2015-ös világbajnokságról hiányzott. A mostani kihagyás azért is lenne különösen fájó, mert a legkönnyebb út a vb-ről vezet az olimpiai selejtezőre.
Nyitókép: Sergei Gapon/AFP – a kép illusztráció