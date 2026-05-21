Kis most így okoskodik a Soros-lapban:

»A magam részéről azt a megoldást tartom vállalhatónak, amelyik nem rosszhiszemű, ugyanakkor nem nyúl bele elhamarkodottan az államszervezet alkotmányos felépítésébe. Ez közvetlenül a mandátumok visszavonásának valódi indokára építene. Az Alaptörvényt kiegészítené egy egyetlen alkalomra szóló szabállyal, mely a végrehajtása után mindjárt hatályát is veszítené. Ez a szabály felsorolná azokat a közjogi tisztségeket, melyek betöltőinek megbízatása megszűnik. Indoklása a jogállami intézmények erkölcsi integritásának és autoritásának érdekére hivatkozna, arra tehát, amiről az imént beszéltünk, záró rendelkezései között pedig leszögezné, hogy végrehajtása idején a megbízatás időtartamára és megszűnésének módjára vonatkozó, hatályos szabályok szünetelnek. Ez kétségkívül kivételes intézkedés, de igazolják a demokratikus jogállamhoz való visszatérés kivételes körülményei és szükségletei.«

Az Alkotmánybíróságnak ma 15 tagja van, akik a legkülönfélébb hátországgal és szakmai előélettel bírnak. Jónéhányuk inkább a baloldali értékrendhez sorolható. Döntéseiket konszenzussal vagy többségi határozattal (kisebbségi vélemény megfogalmazása mellett) hozzák meg, tehát semmiféle alkotmányos, morális, jogi indoka nincs mindannak, amiről Magyar Péter és Kis János hablatyol.