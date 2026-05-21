Magyar Péter leváltaná a közjogi méltóságokat, de ehhez az alkotmányjogászoknak is lesz egy-két szavuk
A köztársasági elnök leváltása sem olyan egyszerű dolog, ahogy azt a Tisza-kormány gondolja.
Kis János, az SZDSZ egykori alapítója nagyinterjút adott a 444 áltudományos bulvároldalának, melyben azon lamentál, hogy hogyan kellene kirúgni a teljes Alkotmánybíróságot és az összes közjogi méltóságot.
„A rendszerváltó filozófus azóta szimpla puccsistává züllesztette magát, s 444 Qubit oldalának oszt tanácsokat arról, hogy Magyar Péter miként tudná elegánsabban lemészárolni a fékek és ellensúlyok teljes rendszerét.
Kis most így okoskodik a Soros-lapban:
»A magam részéről azt a megoldást tartom vállalhatónak, amelyik nem rosszhiszemű, ugyanakkor nem nyúl bele elhamarkodottan az államszervezet alkotmányos felépítésébe. Ez közvetlenül a mandátumok visszavonásának valódi indokára építene. Az Alaptörvényt kiegészítené egy egyetlen alkalomra szóló szabállyal, mely a végrehajtása után mindjárt hatályát is veszítené. Ez a szabály felsorolná azokat a közjogi tisztségeket, melyek betöltőinek megbízatása megszűnik. Indoklása a jogállami intézmények erkölcsi integritásának és autoritásának érdekére hivatkozna, arra tehát, amiről az imént beszéltünk, záró rendelkezései között pedig leszögezné, hogy végrehajtása idején a megbízatás időtartamára és megszűnésének módjára vonatkozó, hatályos szabályok szünetelnek. Ez kétségkívül kivételes intézkedés, de igazolják a demokratikus jogállamhoz való visszatérés kivételes körülményei és szükségletei.«
Az Alkotmánybíróságnak ma 15 tagja van, akik a legkülönfélébb hátországgal és szakmai előélettel bírnak. Jónéhányuk inkább a baloldali értékrendhez sorolható. Döntéseiket konszenzussal vagy többségi határozattal (kisebbségi vélemény megfogalmazása mellett) hozzák meg, tehát semmiféle alkotmányos, morális, jogi indoka nincs mindannak, amiről Magyar Péter és Kis János hablatyol.
Kis János elemzés és intellektuális állásfoglalás helyett elmondta a vágyait. Kapaszkodjon, nehezen értelmezhető mondatok jönnek!
Szimpla politikai bosszúval állunk szemben, a Tisza-kormány ugyanis teljhatalmat akar és nem tűr el semmiféle gátat ennek kiépítésében. A rendszerváltó ikon pedig – szégyenszemre – asszisztál ehhez az őrülethez.
Persze jó kérdés, hogy mi szükség van egyáltalán bármiféle alkotmányozásra, miért nem hozzák vissza mindjárt a Munkásőrséget és vezetik be a proletárdiktatúrát? Bár a vén Kis Jánoson elég hülyén festene a csukaszürke uniformis.”
Nyitókép: Kis János 2012-ben, képtulajdonos: MTI/MTVA