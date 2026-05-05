A Tisza rendszerváltást emleget – na de akkor mi lesz itt, diktatúra? Vagy csak nem értik, miről beszélnek?

Rendszeváltó bulikákat szervez egyre-másra a tiszás tábor, most épp Magyar Péter intette rendre kommentben Karácsony Gergelyt, hogy ne egy nappal az ő rendszerváltó bulikája előtt legyen a főpolgármesteré. Szóval itt állítólag rendszerváltás zajlik.

De mit váltanak le? Az Orbán-kormányok időszakát. 16 évet. Külön politikai rendszer volt ez? Nem volt külön politikai rendszer, hiába találnak ki rá mindenféle jelzőket a „hibrid rezsimtől” a „plebiszciter vezérdemokrácián” át (ez még oké lehet) a „kompetitív autoriter rezsimig”. Ezek a jelzők azért születtek meg, mert a baloldali értelmiségiek nem akarták elismerni, hogy az Orbán-kormányok alatt, az Orbán-korszak idején demokrácia van, de tudták, hogy nincs diktatúra, sem alkotmányos monarchia és hasonlók, ezért próbáltak más jelzőket (ki)találni rá, hogy megbélyegezhessék. Sokféle kifejezés állt rendelkezésre, amivel egy állítólagos „hibrid rendszert” le lehet írni: féldemokrácia, féldiktatúra; választási, delegatív, defektusos, illiberális és irányított demokrácia; versengő, választási és liberális autokrácia; demokratúra és diktablanda (Gallai Sándor: Hány malomban őrlik a demokráciát?) Amúgy a második Orbán-kormány egy évet sem élt meg, és Kornai János Számvetés című írásában máris nemes egyszerűséggel autokráciává nyilvánította azt. Holott