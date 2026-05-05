Tisza Párt rendszerváltás Magyar Péter korszak Orbán-kormány

A Tisza rendszerváltást emleget – na de akkor mi lesz itt, diktatúra? Vagy csak nem értik, miről beszélnek?

2026. május 05. 05:26

Lássuk, mit jelent a rendszerváltás, és miért használja a kifejezést rosszul a Tisza! Illetve csak reméljük, hogy rosszul használja, mert ha jól, akkor a rendszerváltás felvet kérdéseket.

2026. május 05. 05:26
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Rendszeváltó bulikákat szervez egyre-másra a tiszás tábor, most épp Magyar Péter intette rendre kommentben Karácsony Gergelyt, hogy ne egy nappal az ő rendszerváltó bulikája előtt legyen a főpolgármesteré. Szóval itt állítólag rendszerváltás zajlik.

De mit váltanak le? Az Orbán-kormányok időszakát. 16 évet. Külön politikai rendszer volt ez? Nem volt külön politikai rendszer, hiába találnak ki rá mindenféle jelzőket a „hibrid rezsimtől” a „plebiszciter vezérdemokrácián” át (ez még oké lehet) a „kompetitív autoriter rezsimig”. Ezek a jelzők azért születtek meg, mert a baloldali értelmiségiek nem akarták elismerni, hogy az Orbán-kormányok alatt, az Orbán-korszak idején demokrácia van, de tudták, hogy nincs diktatúra, sem alkotmányos monarchia és hasonlók, ezért próbáltak más jelzőket (ki)találni rá, hogy megbélyegezhessék. Sokféle kifejezés állt rendelkezésre, amivel egy állítólagos „hibrid rendszert” le lehet írni: féldemokrácia, féldiktatúra; választási, delegatív, defektusos, illiberális és irányított demokrácia; versengő, választási és liberális autokrácia; demokratúra és diktablanda (Gallai Sándor: Hány malomban őrlik a demokráciát?) Amúgy a második Orbán-kormány egy évet sem élt meg, és Kornai János Számvetés című írásában máris nemes egyszerűséggel autokráciává nyilvánította azt. Holott 

szimplán parlamenti demokráciában éltünk – és élünk azóta is, annak egy többségi változatában.

Itthon a rendszerváltás fogalmát az 1989-90-es változásokra értjük, amikor a kommunista diktatúra politikai rendszeréből a parlamentáris demokráciára váltottunk át. Ezek alapján 

a rendszerváltás a politikai berendezkedés leváltása; nem megváltoztatása, hanem a leváltása. 

A „rendszerváltozás” ilyen szempontból téves kifejezés, mert azt sugallja, hogy nem rendszert váltanak, hanem a rendszer változik meg. A rendszerváltoztatás ugyanennek aktívabb kifejezése.

A Wikipédia definíciója szerint:

„A rendszerváltás (regime change) egy kormányzati rendszer részben erőszakos vagy kényszerítő jellegű felváltása egy másikkal. Általában a célállam szuverenitásának megsértéseként értelmezik. A rezsimváltás lecserélheti az állam legfontosabb vezetési rendszerének, közigazgatási apparátusának vagy bürokráciájának egészét vagy egy részét. A rezsimváltás történhet belföldi folyamatokon keresztül, például forradalom, puccs vagy a kormányzat újjáépítése révén az állam összeomlása vagy polgárháború után. Külföldi szereplők is rákényszeríthetik egy országra invázió, nyílt vagy rejtett beavatkozások, illetve kényszerítő diplomácia útján. A rezsimváltás magában foglalhatja új intézmények felépítését, régi intézmények helyreállítását és új ideológiák előmozdítását.”

A Cambridge Dictionary szerint a rendszerváltás „teljes kormányváltás, különösen, ha azt egy másik kormány erőszakkal idézte elő”.

Hát, vajon a Tisza erőszakkal, kényszerítő jelleggel váltotta le az Orbán-kormányt?

A The SAGE Handbook of Political Science is különféle politikai berendezkedések közti váltást nevez rendszerváltásnak: 

„A 21. században azonban a rezsimváltással foglalkozó (állítólagosan tudományos) munkák leszűkítették az összehasonlító elemzés fókuszát egy kis, pontosan meghatározott rezsimtípusok halmazának tanulmányozására, és különösen a demokráciák (amelyeket a klasszikus Görögországtól nagyon eltérő módon értelnek) és az autoriter rezsimek (amelyek a nem demokratikus uralom számos változatát összekeverik) bináris és normatív összehasonlítására.” 

Miről szűkítették le? Ma a demokráciával csak a diktatúrát szokás szembeállítani, mint egyetlen – nemkívánatos – alternatívát. Holott az ókortól megkülönböztettek minimum háromféle kormányzatot: monarchikusat, arisztokratikusat és demokratikusat, illetve a kevert rezsimet (Arisztotelész). 

Az Orbán-korszak alatt is volt ellenzék, volt parlament, voltak választások, minden megvolt, ami a demokráciához kell. Persze balról ezt vitatják. A SAGE definíciója alapján a Tisza autokráciát vagy dktatúrát akar építeni (kivéve, ha bevezeti például az alkotmányos monarchiát a Habsburg-ház restaurációjával, amire kicsi esélyt látok).

Én azt sem szerettem, amikor 2010-ben „fülkeforradalomról” értekezett a Fidesz, mivel nem történt forradalom (hála az égnek), de a fülkeforradalom kifejezés legalább addig ismeretlen volt, azaz egy új fogalommal kívánták leírni a helyzetet, nem egy foglalttal. Máskor azt mondták: több történt, mint kormányváltás, kevesebb, mint rendszerváltás. Úgy látszik, Orbánék 2010-ben szerényebbek voltak Magyar Péteréknél. 

Ha itt rendszerváltás történt, akkor vagy erőszakosan vették át a hatalmat, vagy erős külföldi segítséggel, vagy le kívánják cserélni a parlamenti demokráciát. 

Az azért erős volna. 

Békés Márton szerint lehetséges Orbán-korszakról beszélni. Ezek szerint ha marad a politikai berendezkedés, akkor maximum korszakot váltunk. Ennek a tiszások örülnek, a fideszesek nem. De egy korszak véget ért; és hogy lesz-e utána másik korszak, vagy csak valami izé, az később elválik. Így aztán még korszakváltásról sincs értelme beszélni, maximum korszakzárásról.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 118 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. május 05. 09:11
"szimpibetti 2026. május 05. 09:00 Szerencsétlen mandineres bukott fidnyákok tehetetlenségükben mit össze kínlódnak itt.😁👍A sok bukott aljadéknak csak most kezdődik az elszámoltatás.😁👍" a Messiásotok is fidkány volt még a párttagkönyve is meg van .... ahogy a családját és az oldalát elárulta elárul titeket is aki egyszer áruló volt mindig az marad
szimpibetti
•••
2026. május 05. 09:05 Szerkesztve
kukasmacskacampesino 2026. május 05. 08:34 Rólad nem vélelmezi senki, hogy normális lennél. , 2006-ban a szocit, most pedig megint a fideszest ütné puskatussal, ha tehetné." Ki beszélt itt puskatusról?Szívlapát ,baseball ütő,feszítővas na az igen.Azért venni egy drága puskát,hogy a másik felét használják?Nooormális?😁👍
szimpibetti
2026. május 05. 09:00
Szerencsétlen mandineres bukott fidnyákok tehetetlenségükben mit össze kínlódnak itt.😁👍A sok bukott aljadéknak csak most kezdődik az elszámoltatás.😁👍
tapir32
2026. május 05. 08:58
Magyar Péter szavai nem nyugtattak meg minket. Ki fogjuk vizsgálni a Tisza Párt és Magyar Péter költéseit és amennyiben bűncselekmény gyanúja merülne fel, megtesszük a szükséges feljelentéseket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!