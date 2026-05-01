A liberális föderalizáció eszköze: így működik az Európai Unió Bírósága

Döntéseit azonban nem feltétlen a teljes testület hozza, hanem hármas vagy ötös bírói csoportok, esetleg a 15 fős nagykamara; a teljes testület kivételes esetekben ül össze. Általában minél bonyolultabb az ügy, annál nagyobb testület dönt róla. A bírákat 11 főtanácsnok segíti, közülük ötöt a legnagyobb tagállamok delegálnak (Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország). A bírákat és főtanácsnokokat hat évre nevezik ki, a bírák esetében ez megújítható. A főtanácsnoki testület feladata, hogy véleményezze a bíróság elé került ügyeket. A 2001-es Nizzai Szerződésig minden döntéshez szükség volt egy főtanácsnok véleményét kikérni, de azóta ez nincs így (2015-ben például az ítéletek 43 százalékát hozták meg ilyesmi nélkül).

Mindezzel együtt a bíróság a teljes testület nevében hoz ítéletet, és nincs lehetőség az eltérő álláspontok közzétételére, ahogy az például az amerikai Legfelsőbb Bíróságnál szokás. Mint azt Anthony Arnull írja az EU-s jogról szóló könyvecskéjében: a bíróság „következtetéseit alátámasztó indokok gyakran tömörek, és néha a részt vevő bírák közötti kompromisszum eredményei.”

1988 óta a Törvényszék igyekszik tehermentesíteni a bíróságot, mint annak második testülete, amiben minden tagállamból kell legyen legalább egy tag. Csak hogy képet kapjunk: 2015-ben 831 új ügyet kapott, 987 ügyben döntött, és 1267 ügyben volt elmaradása.

A Törvényszék első fokon tárgyalja a magánszemélyek által indított összes közvetlen keresetet. Emellett a tagállamok által indított közvetlen kereseteket is intézi a (kormányfőket tömörítő, az EU legfőbb döntéshozó szerveként működő) Tanács bizonyos jogi aktusai ellen; a Bizottság szinte összes jogi aktusa ellen; és az Európa Központi Bank összes jogi aktusa ellen. A Törvényszék nem hozhat előzetes döntéseket. Ténykérdésekben hozott határozatai véglegesek, de jogi kérdésekben fellebbezéssel lehet élni a Bíróságnál. A fellebbezési arány 2015-ben 27 százalék volt.

A nemzeti jelöltek körül időnként felmerül, hogy nem csak a kiválóságuk miatt delegálják őket, ezért egy ideje a nemzeti kormányoknak konzultálniuk kell egy bizottsággal, mielőtt a Bíróság vagy a Törvényszék tagjait kinevezik. A bizottság hét személyből áll, akiket „a Bíróság és a Törvényszék korábbi tagjai, a nemzeti legfelsőbb bíróságok tagjai és elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül választanak ki, akik közül egyet az Európai Parlament javasol”. Tagjait a Tanács nevezi ki négyéves, egyszer megújítható időtartamra. A bizottság zárt üléseken tanácskozik, de véleményét meg kell indokolnia. Bár formálisan nem kötelező érvényű a javaslata, a gyakorlatban betartják azokat. Ez a korlát igazából a nemzeti szuverenitás korlátozásának is felfogható.