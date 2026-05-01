A liberális föderalizáció eszköze: így működik az Európai Unió Bírósága

Szabálysértési eljárások
A Bizottság eljárást indíthat a Bíróság előtt bármely olyan tagállam ellen, amely megszegi az uniós jog szerinti kötelezettségeit. A tagállamok esetleges jogsértései többféleképpen is a Bizottság tudomására jutnak. Ezek közé tartozik az uniós jog alkalmazásának saját ellenőrzése, valamint magánszemélyek, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek és egyéb érdekelt felek panaszai.
Arnull megjegyzi: A Bizottság mérlegelési jogkörrel rendelkezik annak eldöntésében, hogy megindítja-e az eljárást, és erre nem kényszeríthető.
Bizonyos esetek elsőbbséget élveznek. Ezek közé tartoznak
- az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos ügyek;
- a belső piac növekedését befolyásoló ügyek;
- valamint az uniós menedékjoggal kapcsolatos jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos ügyek.
A Bizottság egyszerre számos panasszal és kötelezettségszegési üggyel is foglalkozhat. A cél az, hogy a panasz benyújtását követő tizenkét hónapon belül döntsön arról, hogy lezárja-e az ügyet, vagy hivatalos eljárást indít. A legtöbb panaszt nem vizsgálják ki. A tagállamok többnyire mindent megtesznek a peren kívüli egyezségért. Az ítéletig jutó ügyek közül a legtöbbet a Bizottság nyeri meg. 2015-ben huszonhat esetben állapítottak meg kötelezettségszegést, míg öt kérelmet elutasítottak. Ha a tagállam nem hajtja végre az ítéletet, pénzbüntetésre számíthat, ami idővel növekedhet.
A 2007-es Lisszaboni Szerződés óta egyszerűsített eljárás vonatkozik a szankciók kiszabására azokban az esetekben, amikor egy tagállam nem hajtja végre „a jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvet”. Ez erősebb ösztönzőt jelent a tagállamoknak a jogalkotási irányelvek időben történő átültetésére. 2015-ben a Bizottság 543 késedelmes átültetési ügyet indított, és öt kérelmet nyújtott be a Bírósághoz.
Aztán ott van a híres 7-es cikkely szerinti eljárás.
Eszerint egy tagállam Szerződésben biztosított jogait a Tanács felfüggesztheti, amennyiben az Európai Tanács megállapítja, hogy a tagállam „súlyosan és tartósan megsérti… a 2. cikkelyben említett értékeket…”, mint a mostani, gyermekvédelmi törvény elleni döntésben. A követendő eljárás nagyon szigorú. Az érintett tagállam „a Bíróság előtt megtámadhatja az Európai Tanács vagy a Tanács jogi aktusának jogszerűségét, de kizárólag eljárási okokból”. Ez megakadályozza, hogy a Bíróság „felülvizsgálja az állítólagos jogsértés politikai értékelését”. A 7. cikk nem rendelkezik a tagállamok kizárásáról.
A bíróság jelenlegi elnöke belga Koen Lenaerts. A jelenlegi magyar bíró 2021 óta Csehi Zoltán, korábban Juhász Endre töltötte be ezt a tisztséget. A Törvényszék magyar tagja korábban Berke Barna és Csehi Zoltán is volt.