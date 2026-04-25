Amerikában épp azt csinálja nagy tételben mindkét párt, amivel itthon a Fideszt vádolják

Az egész kérdéskör egy összamerikai választókerületi harc újabb fejezete, mely Donald Trumpnak akarja biztosítani egyrészről, és alóla akarja kihúzni másrészről a kongresszusi többséget.
Az amerikai választási rendszerben csak egyéni választókerületek vannak. A washingtoni kongresszus két házába a tagállamok delegálnak politikusokat. A felsőházba, a szenátusba minden tagállam két szenátort küld hat évre, az alsóházba, azaz a képviselőházba népességarányosan delegálnak képviselőket a tagállamok két évre. A képviselőház 435 képviselőből áll, míg a szenátusban 100 szenátor foglal helyet. A képviselőház két éves mandátuma azt jelenti, hogy nem csak elnkválasztásokkal együtt, hanem azok felénél is szavaznak róla az amerikaiak, ezt nevezik félidős választásnak (midterm elections). A mostani erőfeszítések a képviselőház tagállami választókerületeinek újrahúzásáról szólnak, egyesek a republikánusok, mások a demokraták javára igyekeznek rajzolgatni.
Donald Trump 2024-es győzelme után rögtön mindkét nagy párt vezetőségében elkezdődött a gondokodás, hogy a 2026-os félidős választásokon miként tarthatnák (republikánusok), illetve szerezhetnék meg (demokraták) a törvényhozási többséget, és a választók többségének meggyőzésén túl szinte magától értetődően merült fel a választókerületek újrarajzolásának ötlete. A dolog viszont nem újkeletű, hanem régóta űzik Amerikában. A republikánusoknak külön projektjük van erre, a 2010-ben elindított REDMAP.
2025-26-ban nem kevesebb, mint 17 tagállam próbálkozott a választókerületek határainak újrarajzolásával, mindenhol épp az aktuálisan hatalmon lévő párt javára.
A dolog Texasszal és Kaliforniával kezdődött, a történet legutóbbi fejezete Virginia, a következő pedig Florida lesz. Eddig hét tagállam rajzolta sikerrel újra a választókerületi határokat (Kalifornia, Missouri, Észak-Karolina, Ohio, Texas, Utah, Virginia), és kilenc van, ahol a próbálkozás eddig sikertelen volt (Arkansas, Indiana, Kansas, Maryland, New Hampshire, New York, Dél-Karolina, Washington és Wisconsin).