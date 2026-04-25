Amerikában épp azt csinálja nagy tételben mindkét párt, amivel itthon a Fideszt vádolják

Választókerületek: Virginia újrarajzolja a határokat

Miközben itthon azzal vádolják az eddigi ellenzéki oldalról a Fidesz-KDNP-t, hogy úgymond a maga javára húzta meg az egyéni választókerületek határait, aközben ez – a gerrymandering – Amerikában kis túlzással nemzeti sport. Időnként persze szükséges is a népességarányosság miatt: tízévente kötelező a népszámlálás után; de jellemzően a tagállamokban épp hatalmon lévő párt a saját javára igyekszik fordítani a dolgot.

Virginiában a kongresszusi egyéni választókerületek eddig jellemzően 6-5 arányban kedveztek a demokratáknak, április 21-én azonban kis többséggel a virginiaiak megszavazták a választókerületi határok oly módon való újrahúzásáról való döntés lehetőségét a helyi törvényhozásnak, hogy az 10-1 arányban kedvezzen a demokratáknak, ami plusz négy helyet jelent nekik.

Azaz nem a választókerületekről szavaztak, hanem arról, hogy ez alkalommal a demokrata többségű helyi törvényhozás dönthessen a választókerületek határairól, ne pedig, ahogy szokás, egy pártközi bizottság. De a demokrata törvényjavaslat ismert, s már előre elfogadták. A dolog körül megy még a jogászkodás, a lényeg, hogy 2030-ig, azaz a következő három képviselőházi választáson, ha nem kaszálják el megint, ez lesz Virginia választókerületi beosztása. 2030-ban visszakerül a választókerületek határai meghúzásának joga az említett pártközi bizottsághoz.

S láss csodát, a washingtoni alsóházban jelenleg 217-213-ra a republikánusoknak négy képviselőnyi többsége van.