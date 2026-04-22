Vétójog: miért fontos, és miért akarják elvenni?

Az úgynevezett vétó a tagállami vezetők által alkotott Európai Unió Tanácsában gyakorolható azokon a területeken, amelyekre a konszenzusos döntéshozatal vonatkozik.

A vétó azért létezik, mert az EU – legalábbis eredetileg – nem föderális állam, hanem önálló, szuverén államok nemzetközi szövetsége. Ahogy az EuroNews írja: „ez azt jelenti, hogy a nemzeti érdekek felülírják az európai célokat. Az egyhangú döntéshozatal engedélyezésével az EU nem akarta a tagállamokat olyan politikai döntések elfogadására kényszeríteni, amelyek ellentétesek alkotmányos identitásukkal.” Ugyanakkor a 2009-es lisszaboni szerződés kiterjesztette a minősített többséggel meghozandó döntések körét, és szűkítette a vétó lehetőségét.

Teljes konszenzus a tagfelvétel, a közös kül- és biztonságpolitika, az EU-s költségvetés, egyes társadalmi kérdések, jogharmonizáció és az indirekt adózás kérdésében szükséges, tehát ezen területeken tud „vétózni” egy tagállam.

Az alapvető hozzáállás azonban az, hogy a minősített többségű ügyek esetében is törekszenek a konszenzusra.

Mint azt Petri Bernadett, a XXI. Századi Intézet kutatója írja egy 2023-as esszéjében: a célként kitűzött megoldás „egy olyan egyszerűsített eljárás, amellyel Németország mellett egy további nyolc országból álló csoport, Belgium, Finnország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország nyilvánvalóan nem az unió globális szerepe, hanem saját érdekei miatt ért egyet, hiszen nem meglepő módon éppen ezek a tagállamok szavaznak rendre együtt a közös kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. S míg a minősített többség egyik feltétele 15 tagállam támogatása a 27 közül, figyelemre méltó, hogy a kilenc tagállam együttesen éppen egyetlen százalékkal haladja meg a döntéshozatal lakosságarányos feltételét, az unió teljes lakosságának 66 százalékát képviselve.”