Brüsszeli hír: Von der Leyen elveszi Magyarország vétójogát Magyar Péter győzelme után

Fico bejelentette, hogy újra működik az olajfinomító, Ukrajna mégis kimarad az exportból
A finomított termékek szállítása Magyarország és Csehország irányába már újraindult.
A Politico úgy tudja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Orbán Viktor választási veresége után a vétójog korlátozását sürgeti.
Orbán Viktor 16 év után távozik az Európai Tanácsból, helyét Magyar Péter veszi át, aki nyitottabb együttműködést ígér Brüsszellel – írja a Politico.
A lap megjegyzi:
A szerző úgy látja, bár Orbán távozása reményt ad a konszenzusra, Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte: kész átvenni Orbán szerepét Ukrajna támogatásának blokkolásában, de Andrej Babiš cseh kormányfő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is mutatnak hasonló hajlandóságot bizonyos ügyekben.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.