Fico bejelentette, hogy újra működik az olajfinomító, Ukrajna mégis kimarad az exportból

Találkozni akar Magyar Péterrel

Fico a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy fel kívánja venni a kapcsolatot Magyarország leendő miniszterelnökével, Magyar Péterrel. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy a jövőben is közös fellépésre kerülhet sor annak érdekében, hogy újrainduljanak az orosz kőolajszállítások a Barátság vezetéken keresztül.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor új fejlemények is körvonalazódnak: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben arról beszélt, hogy az orosz rakétatámadásban megsérült vezetékszakasz javítása várhatóan április végére befejeződik, így rövidesen ismét megindulhat a szállítás. A szlovák miniszterelnök kitért arra is, hogy Szlovákia egy ideig még fenntartja a dízelüzemanyagokra vonatkozó kettős árazási rendszert.

