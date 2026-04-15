robert fico szlovák magyarország Magyar Péter

Fico bejelentette, hogy újra működik az olajfinomító, Ukrajna mégis kimarad az exportból

2026. április 15. 14:57

A finomított termékek szállítása Magyarország és Csehország irányába már újraindult.

null

Újra teljes kapacitáson üzemel Szlovákia egyetlen olajfinomítója: a Mol csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft olajfinomító működése stabilizálódott, az export azonban továbbra sem minden irányba indult újra – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormányülést követően arról számolt be, hogy a termelést fokozatosan futtatták fel, és a finomító immár ismét teljes kapacitással működik. Mint elmondta, az elmúlt időszakban a termelés időnként 80–90 százalékra korlátozódott, részben az alternatív nyersolaj-típusok használata miatt.

A finomított termékek szállítása Magyarország és Csehország irányába már újraindult, Ukrajna felé azonban egyelőre nem 

– jelezte a szlovák kormányfő.

Találkozni akar Magyar Péterrel

Fico a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy fel kívánja venni a kapcsolatot Magyarország leendő miniszterelnökével, Magyar Péterrel. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy a jövőben is közös fellépésre kerülhet sor annak érdekében, hogy újrainduljanak az orosz kőolajszállítások a Barátság vezetéken keresztül.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor új fejlemények is körvonalazódnak: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben arról beszélt, hogy az orosz rakétatámadásban megsérült vezetékszakasz javítása várhatóan április végére befejeződik, így rövidesen ismét megindulhat a szállítás. A szlovák miniszterelnök kitért arra is, hogy Szlovákia egy ideig még fenntartja a dízelüzemanyagokra vonatkozó kettős árazási rendszert.

Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
q-q-ri-q
2026. április 15. 16:39
Nem gondoltam volna, hogy valaha ilyet mondok, de most így a választás után örülnék, ha ő lenne Magyarország miniszterelnöke.
CirmoS
2026. április 15. 16:30
Borzasztó olvasni amikor valamelyik külföldi vezető - egyébként bármelyik - beszélni fog ezzel a drogos, nagyon súlyos elmezavarokkal küzdő nyálas buzival! Ez az ideggörcs bunkó SZÓ SZERINT NEM ÉRT SEMMIHEZ, viselkedni nem tud és beszélni sem! A ZSENI Orbán után rettenetesen nagy szégyeneink lesznek ezzel a proli bunkóval! Egy előnye van mégha ez karcsú vigasz is...legalább látják a vezetők, hogy ennek mekkora tahó és buta szavazói lehetnek! Qrva égő lesz ez emberek!
Burg_kastL71-C
2026. április 15. 16:06
Véleményem szerint az USA a legpontosabb felméréseket kaphatta az itteni politikai helyzetről, hogy ki a legnépszerűbb. Mint a legrősebb világhatalomnak meglett volna a lehetősége, hogy le se merjék állítani a Drúzsbát. Hogy mit miért tesznek-nem tesznek, arra nekem rálátásom nincsen, de, hogy ukrán részről a kőolajszállítás leállításával, plusz a miniszterelnök és annak családjának életveszélyes megfenyegetésével nagy teret engedtek annak, hogy a Fidesz-KDNP erőtlennek tehetetlennek lássék. A lakosság pánikba esett és beleszaladt az Ukrajnával barátkozók ölébe, hogy megelőzzék, hogy az ukránok eret vágjanak akár rajtuk is mérgükben..
europész
2026. április 15. 16:05
Ja igen az oroszok azt az atfejto tartalyt lottek szet amibe a lecsapolt lopott olajat taroltak es onnan tovabbitottak az ukranok.Na azt kellett kijavitaniuk,hogy ujra legyen amibe lopni lehet egy kis olajat.Nem ok nelkul nem engedtek meg ursula embereinek se,hogy megnezzek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!