„Senkit nem érdekel a jogállam” – Fleck Zoltán szerint villámgyorsan napirendre kerülhet egy új alaptörvény

Átfogó alkotmányos átalakításokról beszélt egy friss megszólalásában Fleck Zoltán: a Tisza-párti jogszociológus szerint egy esetleges kormányváltás után gyors és mélyreható változások jöhetnek a magyar közjogi rendszerben – számolt be a Magyar Nemzet. Fleck egy interjúban arról beszélt, hogy az átmeneti időszakban

előbb alkotmánymódosításokra kerülhet sor, majd rövid időn belül akár egy teljesen új alkotmány megalkotása is napirendre kerülhet.

A jogszociológus a személyi kérdéseket is érintette. Álláspontja szerint a Kúria elnökének eltávolítása jogilag viszonylag könnyebben megoldható, míg a köztársasági elnök leváltása már jóval bonyolultabb folyamat lenne, különösen abban az esetben, ha az államfő nem mond le önként.