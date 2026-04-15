tisza párt fleck zoltán kúria jogállam

„Senkit nem érdekel a jogállam” – Fleck Zoltán szerint villámgyorsan napirendre kerülhet egy új alaptörvény

2026. április 15. 14:38

A jogszociológus úgy véli: a Kúria elnökének eltávolítása jogilag viszonylag könnyebben megoldható, míg a köztársasági elnök leváltása már jóval bonyolultabb folyamat lenne.

null

Átfogó alkotmányos átalakításokról beszélt egy friss megszólalásában Fleck Zoltán: a Tisza-párti jogszociológus szerint egy esetleges kormányváltás után gyors és mélyreható változások jöhetnek a magyar közjogi rendszerben – számolt be a Magyar Nemzet. Fleck egy interjúban arról beszélt, hogy az átmeneti időszakban 

előbb alkotmánymódosításokra kerülhet sor, majd rövid időn belül akár egy teljesen új alkotmány megalkotása is napirendre kerülhet.

A jogszociológus a személyi kérdéseket is érintette. Álláspontja szerint a Kúria elnökének eltávolítása jogilag viszonylag könnyebben megoldható, míg a köztársasági elnök leváltása már jóval bonyolultabb folyamat lenne, különösen abban az esetben, ha az államfő nem mond le önként.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Napirendre kerülhet alaptörvény átalakítása

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Fleck korábban egy rendezvényen arról is beszélt: egy választási győzelem után a politikai erőviszonyok gyors átrendeződése akár radikális lépésekhez is vezethet, beleértve az alaptörvény átalakítását vagy újraszabályozását.

Egy nyilvánosságra került videóban az ELTE oktatója a jogállamiság kérdéséről is markáns véleményt fogalmazott meg. Mint mondta: „senki nem védte meg a jogállami intézményeket”, és szerinte ez a kérdés ma sem áll a politikai viták középpontjában.

Ha megfigyelik, a Tisza Párt és az ellenzék sem azzal kampányol, hogy visszaállítja a jogállamot. Senkit nem érdekel a jogállam” 

– fogalmazott.

(Fotó: Hegedüs Róbert MTI / MTVA)

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simlisek
2026. április 15. 16:46
Gondolkozáshoz elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű fehérje bevitele. Mintha nem táplálkozna megfelelően.Beteg?
0
0
Nagyhuba1
•••
2026. április 15. 16:44 Szerkesztve
Marha rosszul néz ki a srác.
0
0
yalaelnok
2026. április 15. 16:33
ennek a Flecknek akkora az IQ-ja, mint amennyi kiló
0
0
ThunderDan
2026. április 15. 16:32
bagoly-29: "Csak" bolsevik.
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!