„Senkit nem érdekel a jogállam” – Fleck Zoltán szerint villámgyorsan napirendre kerülhet egy új alaptörvény

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A jogszociológus úgy véli: a Kúria elnökének eltávolítása jogilag viszonylag könnyebben megoldható, míg a köztársasági elnök leváltása már jóval bonyolultabb folyamat lenne.
Átfogó alkotmányos átalakításokról beszélt egy friss megszólalásában Fleck Zoltán: a Tisza-párti jogszociológus szerint egy esetleges kormányváltás után gyors és mélyreható változások jöhetnek a magyar közjogi rendszerben – számolt be a Magyar Nemzet. Fleck egy interjúban arról beszélt, hogy az átmeneti időszakban
előbb alkotmánymódosításokra kerülhet sor, majd rövid időn belül akár egy teljesen új alkotmány megalkotása is napirendre kerülhet.
A jogszociológus a személyi kérdéseket is érintette. Álláspontja szerint a Kúria elnökének eltávolítása jogilag viszonylag könnyebben megoldható, míg a köztársasági elnök leváltása már jóval bonyolultabb folyamat lenne, különösen abban az esetben, ha az államfő nem mond le önként.
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Fleck korábban egy rendezvényen arról is beszélt: egy választási győzelem után a politikai erőviszonyok gyors átrendeződése akár radikális lépésekhez is vezethet, beleértve az alaptörvény átalakítását vagy újraszabályozását.
Egy nyilvánosságra került videóban az ELTE oktatója a jogállamiság kérdéséről is markáns véleményt fogalmazott meg. Mint mondta: „senki nem védte meg a jogállami intézményeket”, és szerinte ez a kérdés ma sem áll a politikai viták középpontjában.
Ha megfigyelik, a Tisza Párt és az ellenzék sem azzal kampányol, hogy visszaállítja a jogállamot. Senkit nem érdekel a jogállam”
– fogalmazott.
(Fotó: Hegedüs Róbert MTI / MTVA)