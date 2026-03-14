Így nem jött be az orosz beavatkozásra való hivatkozás Amerikában

Hillary Clinton és az orosz szál: tudták, hogy tudták, hogy tudták

Volt viszont később egy érdekes csavar a történetben: ha valaki, akkor lehet, hogy éppen Hillary Clinton játszott össze az oroszokkal.

Mint a The Federalist akkor írta: John Ratcliffe, az amerikai kormányzat kvázi titkosszolgálati minisztere által a kongresszus képviselőinek küldött, 2020. szeptember 29-i levelében az állt, hogy

az oroszok tisztában voltak vele 2016-ban, az amerikai elnökválasztások előtt, hogy Hillary Clinton kampánygépezete és a Demokrata Párt az oroszokkal való összejátszással akarja vádolni Donald Trumpot, sőt az amerikai elhárítás vezetői tudtak arról, hogy az oroszok tudják ezt.

Sőt, John Brennan, a CIA akkori igazgatója egy ponton kézzel írt feljegyzésben arról tájékoztatta Barack Obama akkori elnököt és a nemzetbiztonság vezetőit: Oroszország értékeli, hogy Hillary Clinton akkori külügyminiszter és demokrata elnökjelölt jóváhagyott egy tervet 2016. július 26-án „Donald Trump lejáratására azáltal, hogy botrányt robbantak ki úgy, hogy azt állítják, hogy az orosz titkosszolgálat beavatkozott az oldalán”. Brennan személyesen is beszámolt minderről az elnöknek.

Ahelyett azonban, hogy nyomozás indult volna azzal kapcsolatban, hogy az oroszok hogyan jutottak hozzá a Clinton-kampány bennfentes információihoz, az FBI egy állítólagos orosz kémtől szerzett, igazolatlan információk alapján szerzett engedélyt a Trump-kampány elleni nyomozásra – írta akkor a The Federalist, linkelve az erről szóló hivatalos dokumentumot.

Pár nappal azután, hogy az oroszok tudomása szerint elindult Clintonék Trump-ellenes akciója, az FBI elindította a nyomozást az oroszok esetleges beavatkozásáról Trump oldalán – az akció fedőneve Crossfire Hurricane volt.

Az információk szerint FBI-nyomozás jelentős részben egy volt brit kém, Christopher Steele által összeállított dosszién alapult. Steele-t a Fusion GPS nevű cég alkalmazta, a Fusion GPS-t pedig a Clinton-kampány és a Demokrata Párt vezetősége, a Democratic National Committee (DNC) bérelte fel, hogy terjessze azt a pletykát, hogy Trump titokban összedolgozik Putyinnal. A Steele-dossziét nyilvánosságra hozták 2017-ben, és kiderült, hogy megalapozatlan állításokkal van tele.

Azonban akkoriban Steele és a Fusion GPS a Putyinhoz közelálló orosz oligarchának, Oleg Gyeripaszkának is dolgozott.

Steele-dosszié állításainak nagy része egy embertől származott, aki az orosz Igor Dancsenko volt. Dancsenko FBI-jal való beszélgetéseit még 2017-ben hozták nyilvánosságra, s hogy ő volt a Steele-dosszié fő forrása, azt 2020 nyarán erősítették meg hivatalosan. Néhány, végül nyilvánossá minősített titkosszolgálati irat szerint az amerikai hatóságoknak erős volt a gyanúja, hogy Dancsenko szoros kapcsolatban áll az orosz titkosszolgálattal.

Az is kiderült, hogy az FBI korábban már nyomozott Dancsenko után, és nemzetbiztonsági veszélyforrásként tekintett rá. A nyomozást csak azért zárták le, mert Dancsenko Oroszországba távozott. A Trump-kampányhoz közelálló Carter Page elleni nyomozás is a Dancsenkótól származó információkon alapult.

Persze az Outsider állítása minderre is igaz: ezek az információk kerültek napvilágra, de hogy pontosan mit csináltak különféle titkosszolgálatok és kik hogyan próbáltak beavatkozni az oroszoktól Clintonékig, s hogy Mueller jelentése mennyire tükrözi a valóságot, azt valójában nem tudhatjuk.