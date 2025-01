Soros vagy Washington dollárjai? Cenzúrázta a német tévé az Átlátszó kormánybuktató partner-újságírószervezetről készült riportot

Röviden: miről szól cikkünk?

- A német NDR közmédium oknyomozó riportot írt a Szervezett Bűnözést és Korrupciót Jelentő Projektről (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), aminek magyar partnere az Átlátszó.

- A riportból kiderül, hogy az OCCRP támogatása jelentős részét amerikai kormányzati szervektől (főleg az USAID-tól) kapta, amelyek ezért cserébe beleszólást kaptak az éves munkatervbe, személyi döntésekbe, és az OCCRP nem riportolhatott Amerikában Amerikáról.

- Az OCCRP egyik alapítója, Drew Sullivan megjegyzi azt is, hogy több problémája volt a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól kapott támogatásokkal, mint az amerikai kormánytól érkezővel

- Az NDR végül nem adta le a riportot.

- A riport felkerült a netre, és az NDR egyik oknyomozó partnere, a francia Mediapart írt is róla, ahogy magáról az oknyomozásról is.

- Az amerikai Drew Sullivan OCCRP-alapító belső levelekben orosz ügynöknek nevezte az NDR egyik munkatársát.