08. 21.
csütörtök
Mit mond ma a világ Gázáról?

2025. augusztus 21. 21:16

Mindenki beszél, de senki nem tesz semmit.

2025. augusztus 21. 21:16
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„A sajtó két valóságot mutat, és egy harmadikat hallgat el.

A nyugati liberális média (Guardian, CNN) a romokat és a síró anyákat mutatja.
A konzervatív média (Fox, izraeli lapok) a Hamasz raktárait és rakétáit.

És közben a TikTokon már tizenévesek milliói nézik, ahogy gyerekeket ásnak ki a romok alól.
Ez a háború nem csak Gázában zajlik.

Zajlik a képernyőinken, a gondolatainkban, a morális ítéleteinkben is.
És attól függ, mit látunk belőle, hogy hová állunk.

És mi az igazság?

Az, hogy mindenki beszél, de senki nem tesz semmit.

Izrael a saját terveit hajtja végre és valójában nem foglalkozik a világgal.
Sem belpolitikai, sem katonai, sem biztonságpolitikai oldalról nem akar és nem fog engedni.
Nem akar palesztin államot, és el akarja pusztítani minden olyan ellenségét aki képes lenne bármilyen módon támadni Izraelt.
A zsidó állam leszámolt a Hamász katonai szárnyával, a Hezbollahhal és Iránnal.  
És közben, a nagyhatalmak számolnak, kivárnak és valójában egy könnyet nem ejtenek.

Röviden ez a helyzet ma 2025 augusztus 21.-én.”

Nyitókép: Ashraf Amra / Anadolu via AFP

