Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
2025. december 25. 07:23
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
2025. december 25. 07:23
Mind a DK, mind a Tisza Párt igyekezett a lehető legtöbb politikai hasznot kovácsolni a Szőlő utcai botrányból, egyfajta menekülésként a saját, őszi kudarcaik enyhítésére. Vajon sikerült-e a Szőlő utcai botrányt eredményesen felhasználnia az ellenzéknek politikai céljaikra? Erről is beszélgettünk a Mestertervben.
Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelt, hogy nem feltétlenül fogja mindenki kormányellenes szemszögből értékelni az esetet. A Nézőpont Intézet vezetője szerint is azért karolta fel ennyire a Szőlő utcai botrányt Magyar Péter és pártja mert bajban van. Hozzátette, hogy a Fidesz válaszul a rendőrség irányítása alá helyezte a szóban forgó intézményt, és a felelősöket letartóztatták.
Az elemző úgy fogalmazott:
Szerintem ez (a kormány intézkedései - a szerk.) a magyar társadalom csendes többsége által nagyon erősen támogatott eljárás, mert a magyar társadalom csendes többsége rendpárti. Egyrészt a gyors reakció minimalizálta a politikai veszélyét ennek az ügynek, ráadásul ebben az egész botrányban vannak felelősök, nyolc már előzetesben van.
Leszögezte, hogy a kormány nem kívánja cáfolni a történteket, hanem megbüntetni a felelősöket. Szintén kiemelte, hogy nincs az ügynek politikai érintettje. Végezetül úgy látja, a politikai haszonszerzés a Tisza részéről ennek az ügy kapcsán nem fog menni.
G. Fodor. Gábor szintén kiemelte, hogy a Tisza elrugaszkodási pontnak akarta felhasználni az ügyet, mert maguktól nem tudtak elrugaszkodási pontot találni. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Megpróbálták megteremteni azt az érzetet, hogy ez a kegyelmi ügy egyenes folytatása. Tehát hogy itt van valami Acilles-sarka, amit érdemes megsebezni. De szerintem, és ez a számokból is látszik, nem teljesült.
Meglátása szerint a kudarc mögött az áll, hogy a tábor ugyanaz maradt. G. Fodor úgy értékelt:
„A tábornak van egy alapélménye, hogy nem szeretné, hogy folytassa Orbán Viktor és a Fidesz. De ez túl nyers. Ha én tükörbe nézek és csak annyit tudok elmondani a pozíciómról, hogy nem akarom, hogy Orbán folytassa meg a Fidesz, hogy állok meg a tükör előtt? (...) Tulajdonképpen kerestek maguknak egy hordozó felületet, amivel becsomagolják a Fidesszel szembeni ellenérzésüket. Egy becsomagolása történt meg egy politikai indulatnak”
