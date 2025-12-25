Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége

2025. december 25. 07:23

A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.

2025. december 25. 07:23
null

Mind a DK, mind a Tisza Párt igyekezett a lehető legtöbb politikai hasznot kovácsolni a Szőlő utcai botrányból, egyfajta menekülésként a saját, őszi kudarcaik enyhítésére. Vajon sikerült-e a Szőlő utcai botrányt eredményesen felhasználnia az ellenzéknek politikai céljaikra? Erről is beszélgettünk a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelt, hogy nem feltétlenül fogja mindenki kormányellenes szemszögből értékelni az esetet. A Nézőpont Intézet vezetője szerint is azért karolta fel ennyire a Szőlő utcai botrányt Magyar Péter és pártja mert bajban van. Hozzátette, hogy a Fidesz válaszul a rendőrség irányítása alá helyezte a szóban forgó intézményt, és a felelősöket letartóztatták.

Az elemző úgy fogalmazott:

Szerintem ez (a kormány intézkedései - a szerk.) a magyar társadalom csendes többsége által nagyon erősen támogatott eljárás, mert a magyar társadalom csendes többsége rendpárti. Egyrészt a gyors reakció minimalizálta a politikai veszélyét ennek az ügynek, ráadásul ebben az egész botrányban vannak felelősök, nyolc már előzetesben van. 

Leszögezte, hogy a kormány nem kívánja cáfolni a történteket, hanem megbüntetni a felelősöket. Szintén kiemelte, hogy nincs az ügynek politikai érintettje. Végezetül úgy látja, a politikai haszonszerzés a Tisza részéről ennek az ügy kapcsán nem fog menni.

A Mesterterv elemzői szerint Magyar Péter kiugrási pontként tekintett a Szőlő utcai botrányra (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

G. Fodor. Gábor szintén kiemelte, hogy a Tisza elrugaszkodási pontnak akarta felhasználni az ügyet, mert maguktól nem tudtak elrugaszkodási pontot találni. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:

Megpróbálták megteremteni azt az érzetet, hogy ez a kegyelmi ügy egyenes folytatása. Tehát hogy itt van valami Acilles-sarka, amit érdemes megsebezni. De szerintem, és ez a számokból is látszik, nem teljesült. 

Meglátása szerint a kudarc mögött az áll, hogy a tábor ugyanaz maradt. G. Fodor úgy értékelt:

„A tábornak van egy alapélménye, hogy nem szeretné, hogy folytassa Orbán Viktor és a Fidesz. De ez túl nyers. Ha én tükörbe nézek és csak annyit tudok elmondani a pozíciómról, hogy nem akarom, hogy Orbán folytassa meg a Fidesz, hogy állok meg a tükör előtt? (...) Tulajdonképpen kerestek maguknak egy hordozó felületet, amivel becsomagolják a Fidesszel szembeni ellenérzésüket. Egy becsomagolása történt meg egy politikai indulatnak”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt linken tudja megnézni.

Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. december 25. 08:00
Annak is érdemes lenne utánanézni, hogy Klara Petrova Dobreva milliókat ajánlott fel azoknak, akik hajlandóak az ő szája íze szerint tanúskodni. Az eleve elvetemült bűnözők között könnyedén lehet találni arra kaphatóakat.
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 25. 08:00
Szerintem 2025. december 25. 07:56 Az is felvetődik, hogy akik most az állítólagos bizonyítékokkal előálltak, miért takargatták azokat tíz éven át is? Azért bazd meg fideszlotyó mert a kormányzati hátszéllel rendelkező Juhász Péter Pál megfenyegetre őket. Aztán mi van azokkal a fedett nyomozókkal aki leültek a bejelentőkkel és megnyugtatták őket hogy folyik nyomozás Juhász Péter Pál ellen? Kiderítették már hogy kik voktak?
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. december 25. 07:59
Osztán lakatosmárk? Melyik börtönben miért nincsen???
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 25. 07:56
Szerintem 2025. december 25. 07:54 Olyanok mellé kiállni, mint pl aki kényszerítette a nevelőanyját, hogy nézze végig az apja megölését Te idióta fideszlotyó! Az ilyen automatikusan Tökölre kerül és nem a Szőlő utcába.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!