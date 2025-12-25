Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége

Mind a DK, mind a Tisza Párt igyekezett a lehető legtöbb politikai hasznot kovácsolni a Szőlő utcai botrányból, egyfajta menekülésként a saját, őszi kudarcaik enyhítésére. Vajon sikerült-e a Szőlő utcai botrányt eredményesen felhasználnia az ellenzéknek politikai céljaikra? Erről is beszélgettünk a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelt, hogy nem feltétlenül fogja mindenki kormányellenes szemszögből értékelni az esetet. A Nézőpont Intézet vezetője szerint is azért karolta fel ennyire a Szőlő utcai botrányt Magyar Péter és pártja mert bajban van. Hozzátette, hogy a Fidesz válaszul a rendőrség irányítása alá helyezte a szóban forgó intézményt, és a felelősöket letartóztatták.