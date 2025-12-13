Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Az elemző ugyanakkor emlékeztetett, hogy itt nem erről van szó: „Egy tüntetésen való részvétellel semmilyen képen nem tudnak hozzájárulni, mert nem arról van szó, hogy tétlen lenne a kormány. Abban a pillanatban, ahogy ez a felháborító videófelvétel kikerült, az illetékeset elfogták. Nyilvánvaló, hogy bűncselekményeket követtek el, aminek meg lesz a következménye. Egy tüntetésen való részvételnek nincsen akkora értéke, vektora: miért kellene tüntetni? Mit kellene elérni?” – vetette fel.

Mráz szerint a Szőlő utcai botrány legfontosabb kérdésére a kormány már adott választ (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Mráz szerint a lényeg azon van, hogy lesz-e büntetőjogi következmény, nem pedig a politikai vetület. Mivel a hatósági intézkedések azonnal megindultak, ez a kritérium az elemző szerint teljesült: „Ez az igazi politikai kérdés, hogy azok, akik nyilvánvaló bűncselekményt követtek el, méltó büntetésüket megkapják-e. Az én érzékelésem szerint ez az egész hét erről szólt, a legszigorúbb fellépés következett be. (...)

Olyan szigorú fellépés van, ami a társadalmi elvárás, és ezt a társadalmi elvárást jelenleg teljesíti is a kormányzat”

– fogalmazott.