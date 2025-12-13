Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A baloldal az esetre igyekszik politikai köntöst aggatni, holott nagyon nem ez lenne a legfontosabb.
Mint ismeretes, a Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést jelentett be a Szőlő utcai botrányról kikerült videó után. Az egyértelműen látszik, hogy az ellenzék valamennyi pártja igyekszik a legnagyobb hasznot kihúzni mások tragédiájából, ami elég sok etikai kérdést vet fel. Míg a kormányoldal ellenfelei politikai ügyként kezelik a szőlő utcai borzalmakat, addig nem foglalkoznak az ügy talán legfontosabb aspektusával. Hogy miről van szó, azt a Mestertervben tárgyaltuk meg.
Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy
a Tisza az őszi időszak alatt politikai válságba került. Számaik egyre rosszabbak lettek, nem tudtak új témát behozni a közéletbe, megtört a lendületük.
A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, hogy ebben a helyzet megpróbálnak egy nagy fordulatot hozni, és a Szőlő utca kapcsán felkarolják ismét a gyermekvédelem témáját, és politikai ügyet csinálnak belőle.
Az elemző ugyanakkor emlékeztetett, hogy itt nem erről van szó: „Egy tüntetésen való részvétellel semmilyen képen nem tudnak hozzájárulni, mert nem arról van szó, hogy tétlen lenne a kormány. Abban a pillanatban, ahogy ez a felháborító videófelvétel kikerült, az illetékeset elfogták. Nyilvánvaló, hogy bűncselekményeket követtek el, aminek meg lesz a következménye. Egy tüntetésen való részvételnek nincsen akkora értéke, vektora: miért kellene tüntetni? Mit kellene elérni?” – vetette fel.
Mráz szerint a lényeg azon van, hogy lesz-e büntetőjogi következmény, nem pedig a politikai vetület. Mivel a hatósági intézkedések azonnal megindultak, ez a kritérium az elemző szerint teljesült: „Ez az igazi politikai kérdés, hogy azok, akik nyilvánvaló bűncselekményt követtek el, méltó büntetésüket megkapják-e. Az én érzékelésem szerint ez az egész hét erről szólt, a legszigorúbb fellépés következett be. (...)
Olyan szigorú fellépés van, ami a társadalmi elvárás, és ezt a társadalmi elvárást jelenleg teljesíti is a kormányzat”
– fogalmazott.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Fotó: MTI/Csudai Sándor