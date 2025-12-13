Ft
G. Fodor Gábor Mesterterv tüntetés Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

2025. december 13. 16:58

A baloldal az esetre igyekszik politikai köntöst aggatni, holott nagyon nem ez lenne a legfontosabb.

2025. december 13. 16:58
null

Mint ismeretes, a Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést jelentett be a Szőlő utcai botrányról kikerült videó után. Az egyértelműen látszik, hogy az ellenzék valamennyi pártja igyekszik a legnagyobb hasznot kihúzni mások tragédiájából, ami elég sok etikai kérdést vet fel. Míg a kormányoldal ellenfelei politikai ügyként kezelik a szőlő utcai borzalmakat, addig nem foglalkoznak az ügy talán legfontosabb aspektusával. Hogy miről van szó, azt a Mestertervben tárgyaltuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy

a Tisza az őszi időszak alatt politikai válságba került. Számaik egyre rosszabbak lettek, nem tudtak új témát behozni a közéletbe, megtört a lendületük.

A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, hogy ebben a helyzet megpróbálnak egy nagy fordulatot hozni, és a Szőlő utca kapcsán felkarolják ismét a gyermekvédelem témáját, és politikai ügyet csinálnak belőle.

Az elemző ugyanakkor emlékeztetett, hogy itt nem erről van szó: „Egy tüntetésen való részvétellel semmilyen képen nem tudnak hozzájárulni, mert nem arról van szó, hogy tétlen lenne a kormány. Abban a pillanatban, ahogy ez a felháborító videófelvétel kikerült, az illetékeset elfogták. Nyilvánvaló, hogy bűncselekményeket követtek el, aminek meg lesz a következménye. Egy tüntetésen való részvételnek nincsen akkora értéke, vektora: miért kellene tüntetni? Mit kellene elérni?" – vetette fel. 

Mráz szerint a Szőlő utcai botrány legfontosabb kérdésére a kormány már adott választ (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Mráz szerint a lényeg azon van, hogy lesz-e büntetőjogi következmény, nem pedig a politikai vetület. Mivel a hatósági intézkedések azonnal megindultak, ez a kritérium az elemző szerint teljesült: „Ez az igazi politikai kérdés, hogy azok, akik nyilvánvaló bűncselekményt követtek el, méltó büntetésüket megkapják-e. Az én érzékelésem szerint ez az egész hét erről szólt, a legszigorúbb fellépés következett be. (...)

Olyan szigorú fellépés van, ami a társadalmi elvárás, és ezt a társadalmi elvárást jelenleg teljesíti is a kormányzat"

fogalmazott.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Fotó: MTI/Csudai Sándor

 

totumfaktum-2
2025. december 13. 18:10
cirmos Kedves, hogy aláírtad a kommentedet. Kicsit erős aláírást választottál, de te tudod.
In_memoram_fleto
2025. december 13. 18:05
Inkább az elvesztett perről kéne beszélni a Mráznak, nem azt mondta, hogy beperik őket, kiteregetnek mindent? Akkor hazugság volt, hogy külföldről fizetik az Átlátszót?
totumfaktum-2
2025. december 13. 18:02
Cirmos Küldjek neked egy példányt a Btk-ból, kislányom? hasznodra válna, ha olvasgatnád.
cirmos
2025. december 13. 18:02
totumfaktum-2 apropó rágalmazás: a bayerzsóti harcostársa vagy pedofil, vagy a zsóti rágalmaz!
