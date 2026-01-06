Ft
Végre egyértelművé vált a helyzet: Orbán Viktorhoz képest sehol sincs Magyar Péter

2026. január 06. 12:25

A Tisza Párt elnökének fogják a kezét Brüsszelben.

2026. január 06. 12:25
null

Csak Orbán Viktor miniszterelnök képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa a háborún – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az Igazság órája című online műsorban.

Ez látható abból, hogy a háborúpárti országok vezetői az összes többi miniszterelnököt, ha akarta, ha nem, belesodorták ebbe a háborúpárti elitbe – tette hozzá, és megjegyezte, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét sem engednék ebből kilógni, de nem is akarna és nem is tudna.

A politikus úgy fogalmazott, a nyugat-európai vezetők egymásra licitáltak abban, hogy még erősebb, még több segítséget nyújtsanak Ukrajnának.

Példaként Németországot említette, amely először csak védősisakokat ajánlott fel, aztán küldtek fegyvert, rakétát, vadászgépet, harckocsit. Most ott tartunk, hogy elindul a sorozólevelek postázása, amelyeket a német fiatalok január első napjaiban kapnak meg – tette hozzá. Közölte: minden év csak egy radikálisabb, az Európai Unió még extrémebb bevonódását jelentette a háborúba.

Magyarország ezért mondta azt, hogy az elején kell megállni – hangsúlyozta Rétvári Bence, megjegyezve: a háborúpárti politikusok most ott tartanak, hogy soroznak, aztán majd az jön, hogy békefenntartókat küldenek, meg kiképzőket, „csak segédcsapatokat”. Utána jön az, amikor konkrétan a frontra küldik az európai embereket, az európai katonákat – tette hozzá.

Rétvári Bence kiemelte, az eddigi intézkedésekkel nem sikerült elérni, hogy véget érjen a háború, azt viszont igen, hogy az európai gazdaság egyre rosszabb helyzetbe kerüljön.

A KDNP alelnöki posztját is betöltő politikus szerint ha az európai vezetők tizedakkora energiát fektetnének abba, hogy béke legyen, mint abba, hogy a háborúhoz még több pénzt és fegyvert biztosítsanak Ukrajnának, már béke lenne.

De ezzel nem foglalkoznak, szóba se állnak a másik féllel, Oroszországgal, így pedig nehéz tárgyalni, megállapodni – jegyezte meg.

Csak Orbán Viktor az, illetve most már egy-két másik európai vezető, akik a másik oldallal is szóba állnak és békét szorgalmaznak – közölte.

Az államtitkár Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatójáról elmondta, nem nagyon fordult elő korábban, hogy ekkora nemzetközi figyelem irányuljon egy magyar miniszterelnök véleményére. Egy valódi vízióval rendelkező, jövőképet adó vezetője van Magyarországnak, aki átfogó képet tud adni mindenre. Hozzátette: nem volt olyan kérdés a világ bármely szegletéből, amit ne válaszolt volna meg.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
2026. január 06. 13:21
Végre egyértelművé vált a helyzet: Orbán Viktorhoz képest sehol sincs Magyar Péter A Tisza Párt elnökének fogják a kezét Brüsszelben.A fidesz elnökéét pedig moszkvában.A huzatos moszkvával a kevlármalac biztos jobban jár.👏
Válasz erre
0
0
xantua
•••
2026. január 06. 13:13 Szerkesztve
Látjuk már Trump békepolitikáját. Felosztották a világot USA, Kína, Oroszország között. Esetleg még hajlandóak figyelembevenni más atomhatalmak hozzászólását, többieknek pofa be. Sajnos Kelet-Európát az oroszoknak osztották le, újra. Ez az orbáni béke jellege - Vissza a Szovjetunióba.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. január 06. 13:01
"Végre egyértelművé vált a helyzet:..." Eddig nem volt az ?
Válasz erre
0
0
[email protected]
2026. január 06. 12:46
Magyarán szólva: PÁTYOLGATJÁK, ÓVJÁK-VÉDIK--m.petyuskót--brrruxszeles-ből vastagon.Nomegpersze PÉNZELIK---gatyaszakadásik a kispöcörő-angyalbögyörőjüket.....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!