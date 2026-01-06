Végre egyértelművé vált a helyzet: Orbán Viktorhoz képest sehol sincs Magyar Péter

Magyarország ezért mondta azt, hogy az elején kell megállni – hangsúlyozta Rétvári Bence, megjegyezve: a háborúpárti politikusok most ott tartanak, hogy soroznak, aztán majd az jön, hogy békefenntartókat küldenek, meg kiképzőket, „csak segédcsapatokat”. Utána jön az, amikor konkrétan a frontra küldik az európai embereket, az európai katonákat – tette hozzá.

Rétvári Bence kiemelte, az eddigi intézkedésekkel nem sikerült elérni, hogy véget érjen a háború, azt viszont igen, hogy az európai gazdaság egyre rosszabb helyzetbe kerüljön.

A KDNP alelnöki posztját is betöltő politikus szerint ha az európai vezetők tizedakkora energiát fektetnének abba, hogy béke legyen, mint abba, hogy a háborúhoz még több pénzt és fegyvert biztosítsanak Ukrajnának, már béke lenne.

De ezzel nem foglalkoznak, szóba se állnak a másik féllel, Oroszországgal, így pedig nehéz tárgyalni, megállapodni – jegyezte meg.

Csak Orbán Viktor az, illetve most már egy-két másik európai vezető, akik a másik oldallal is szóba állnak és békét szorgalmaznak – közölte.