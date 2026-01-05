Megkapta a hadüzenetet Magyar Péter: hamarosan felkenődik a falra

„Nemrég ért véget Orbán Viktor több mint két órás nemzetközi sajtótájékoztatója, melyben a világpolitika mély összefüggéseiről, az ezekben elfoglalt magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok kárairól, a migráció által okozott visszafordíthatatlan veszélyekről, a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről, és sok minden másról adott mérvadó válaszokat a világsajtó kiemelt szereplőinek, de még jutott ideje arra is, hogy a Magyarországon működtetett liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is feleljen” – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté.

„Felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik. Na. Ezt irigyelte meg az olcsó macho«, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre. (Csak a szokásos baloldali tempó, pont négy évvel ezelőtt Márki-Zay is ugyanezt tette.)