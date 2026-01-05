Megkapta a hadüzenetet Magyar Péter: hamarosan felkenődik a falra

Végérvényesen kettészakadt Európa: nem csoda, hogy Magyarországra irigykednek a németek, a franciák és a hollandok
Ezért nem fog soha rábólintani a brüsszeli tervekre Orbán Viktor.
Erről biztosan nem fog beszélni a Tisza Párt elnöke.
„Nemrég ért véget Orbán Viktor több mint két órás nemzetközi sajtótájékoztatója, melyben a világpolitika mély összefüggéseiről, az ezekben elfoglalt magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok kárairól, a migráció által okozott visszafordíthatatlan veszélyekről, a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről, és sok minden másról adott mérvadó válaszokat a világsajtó kiemelt szereplőinek, de még jutott ideje arra is, hogy a Magyarországon működtetett liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is feleljen” – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté.
„Felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik. Na. Ezt irigyelte meg az olcsó macho«, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre. (Csak a szokásos baloldali tempó, pont négy évvel ezelőtt Márki-Zay is ugyanezt tette.)
A menetrendszerű hazudozások mellett biztosan nem lesz szó a Tisza elhallgatott adóemelési terveiről, a kiszivárgott programról, a letagadott szakértőkről, mint például Kéri László, Simonovits vagy Surányi György, de nem lesz szó arról sem, hogy Magyar Péter miért hallgatott mélyen a szilveszterkor migránsok által nyugat-európai városokban elkövetett erőszakhullám kapcsán, miközben az összes ipari kamera előtt mindig mindenről van véleménye, ahogy biztosan nem kaphat senki választ arra sem, hogy a tiszások miért támogatják a Weber-frakció lelkes tagjaiként az egyre brutálisabb európai háborús előkészületeket.
Nagy bohóc a csávó, az tuti, de már csak 97 nap, és felkenődik a falra”
– fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP