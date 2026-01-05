Ft
01. 05.
hétfő
Megkapta a hadüzenetet Magyar Péter: hamarosan felkenődik a falra

2026. január 05. 15:42

Erről biztosan nem fog beszélni a Tisza Párt elnöke.

2026. január 05. 15:42
null

„Nemrég ért véget Orbán Viktor több mint két órás nemzetközi sajtótájékoztatója, melyben a világpolitika mély összefüggéseiről, az ezekben elfoglalt magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok kárairól, a migráció által okozott visszafordíthatatlan veszélyekről, a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről, és sok minden másról adott mérvadó válaszokat a világsajtó kiemelt szereplőinek, de még jutott ideje arra is, hogy a Magyarországon működtetett liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is feleljen” – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté.

„Felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik. Na. Ezt irigyelte meg az olcsó macho«, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre. (Csak a szokásos baloldali tempó, pont négy évvel ezelőtt Márki-Zay is ugyanezt tette.)

A menetrendszerű hazudozások mellett biztosan nem lesz szó a Tisza elhallgatott adóemelési terveiről, a kiszivárgott programról, a letagadott szakértőkről, mint például Kéri László, Simonovits vagy Surányi György, de nem lesz szó arról sem, hogy Magyar Péter miért hallgatott mélyen a szilveszterkor migránsok által nyugat-európai városokban elkövetett erőszakhullám kapcsán, miközben az összes ipari kamera előtt mindig mindenről van véleménye, ahogy biztosan nem kaphat senki választ arra sem, hogy a tiszások miért támogatják a Weber-frakció lelkes tagjaiként az egyre brutálisabb európai háborús előkészületeket.

Nagy bohóc a csávó, az tuti, de már csak 97 nap, és felkenődik a falra

– fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

belbuda
2026. január 05. 16:09
Máté,Anyának szereztél már új kamu állami állást…a múltkori nagy bukovári volt… Sebaj,áprilisban mentek a levesbe,a hazaáruló potrohos tolvajjal az élen…. Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! Birkák,próbáljatok gondolkodni! 😉 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
0
1
pollip
2026. január 05. 16:05
"Ez pár 10 perc alatt máris több és hasznosabb ígéret mint amit a fidesz az elmúlt 10 évben összesen ígért" Ez egy hvg-s komment:-))))) komolyan tetszik neki:-)))) Amit a fidesz 10 év alatt ígért, meg is valósította. A kommenteloinek nem gyanús, hogy túl sokat ígér MP:-)))))
Válasz erre
0
1
lemez
2026. január 05. 16:04
Megirta a beszédet soros ápoltja.Orbán,Orbán,Orbán.Elég húlye hogy elhiszi msgáról hogy Orbán.A fidesz selejtje.
Válasz erre
3
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 05. 15:51
Nembuzi Csokis Máléka biztosan szerelmes MP-be, ezért foglakozik ennyit vele, és ezért szeretné felkenni a falra. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
5
