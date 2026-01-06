Ft
Bayer Zsolt publicista Tisza Párt Bayer Zsolt Magyar Péter vélemény

Nyomorult, idióta sz…rzsák

2026. január 06. 06:10

Izzad, mint… De válasz az nincs. És mielőtt a tiszás trollok bepörögnek: Nem. Nem AI.

2026. január 06. 06:10
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Nézzék, csak nézzék az önelégült, h…lye pofáját ennek a f…sznak, és képzeljék el, hogy nem egy frusztrált, pszichopata senki, hanem miniszterelnök… Jézusom…

Izzad, mint… De válasz az nincs. És mielőtt a tiszás trollok bepörögnek: Nem. Nem AI.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

 

Karvaly
2026. január 06. 07:10
Persze, vállalhatatlan, amit csinált, de őszintén, ha megszólalt volna, se lett volna jobb. Elővette volna a szokásos paneljeit: "A kormány hazudik! Üdvözlöm a kedves propagandistákat, de már csak 102 nap, és utána kereshetnek új állást! További jó vergődést!"
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 06. 07:07
bsm99rasputin 2026. január 06. 07:04 Mondj egyetlen ellenzéki újságirót! Nem MP szaros valagát habosra nyalót, őt ájulásig imádót. Újságírót! Amúgy meg: visíts, disznó! Röhögök rajtatok. Ostobáknak ostoba "újságírót". :)))))))))))
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 06. 07:06
Vizi369 2026. január 06. 07:03 "Mondj 1 jobboldali újságírót. Ne fideszes propagandistát. Újságírót." Balfasz rasputin ti mindig a zsűriben akartok ülni, majd ti megmondjátok ki az újságíró Egy példa. Aki ezt a cikket jegyzi újságíró? mandiner.hu/belfold/2026/01/itt-az-elso-video-a-ferihegyen-balesetet-szenvedo-repulorol-az-utasok-azonnal-elhagytak-a-fedelzetet
Válasz erre
0
0
Vizi369
2026. január 06. 07:03
"Mondj 1 jobboldali újságírót. Ne fideszes propagandistát. Újságírót." Balfasz rasputin ti mindig a zsűriben akartok ülni, majd ti megmondjátok ki az újságíró, na hess a picsába hülye komcsi.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!