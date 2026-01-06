Bloomberg: egyetlen mondatra vártak Orbántól, a reakció önmagáért beszél
A miniszterelnök tisztázta a legfrissebb hírek valóságtartalmát.
Egyetlen lemondás is elég volt ahhoz, hogy Moszkvában okot lássanak az ünneplésre. Az ukrán elnök rotációról beszél, kritikusai stratégiai önsorsrontást látnak.
„A Kremlben ma pezsgőt bonthatnak” – ezzel a súlyos megállapítással reagált Bendarzsevszkij Anton arra a hírre, hogy
Volodimir Zelenszkij hétvégi nyilatkozata után benyújtotta lemondását az ukrán titkosszolgálat, az SZBU vezetője, Vaszil Maljuk.
Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy „eljött az ideje a rotációnak” az ukrán biztonsági szolgálatok élén – a bejegyzés szerzője szerint azonban Maljuk eltávolítása súlyos stratégiai hiba, amely egyenértékű Valerij Zaluzsnij 2024 eleji leváltásával.
Mint írja: „Szerintem ez utóbbi döntés hibája már többszörösen is beigazolódott.”
Bendarzsevszkij emlékeztet: Maljuk 2022 júliusában, közvetlenül a teljes körű háború kitörése után vette át az SZBU irányítását, amikor a szolgálat mély válságban volt.
Az ukrán titkosszolgálatot akkoriban súlyos orosz beépültség jellemezte, a nyugati partnerek és még más ukrán nemzetbiztonsági szervek sem bíztak benne.
Állítása szerint Kirillo Budanov vezette katonai hírszerzés, a GUR hosszú ideig nem osztott meg információkat az SZBU-val, attól tartva, hogy azok azonnal Moszkvába kerülnek.
Nos, Maljuk volt az, aki alatt az SZBU megújult, reformokon ment keresztül, és példaértékű műveleteket hajtott végre”
– fogalmaz az Oroszország-szakértő.
A bejegyzés részletesen felsorolja Maljuk legfontosabb eredményeit.
Bendarzsevszkij szerint Maljuk vezetése alatt az SZBU az ukrán védelem egyik leghatékonyabb, technológiailag leginnovatívabb ágává vált.
Ugyanakkor a szerző hangsúlyozza: Magyarország szempontjából Maljuk megítélése korántsem volt egyértelműen pozitív.
Az SZBU-hoz köti a 2025 elején kirobbant magyar–ukrán kémbotrányt, az állítólagos magyar drónberepülésekkel kapcsolatos vádakat, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő atrocitásokat.
Mindezek ellenére Bendarzsevszkij szerint Maljuk eltávolítása jelen helyzetben nem tűnik átgondolt döntésnek, és komoly kérdéseket vet fel Zelenszkij hosszabb távú stratégiáját illetően.
Nyitókép: Viacheslav Ratynskyi / AFP