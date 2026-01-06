Ft
bendarzsevszkij anton volodimir zelenszkij szbu maljuk

Stratégiai hibát követett el Zelenszkij az elemző szerint, de a magyarok biztosan nem siratják majd a leváltott kulcsemberét

2026. január 06. 11:02

Egyetlen lemondás is elég volt ahhoz, hogy Moszkvában okot lássanak az ünneplésre. Az ukrán elnök rotációról beszél, kritikusai stratégiai önsorsrontást látnak.

2026. január 06. 11:02
null

„A Kremlben ma pezsgőt bonthatnak” – ezzel a súlyos megállapítással reagált Bendarzsevszkij Anton arra a hírre, hogy 

Volodimir Zelenszkij hétvégi nyilatkozata után benyújtotta lemondását az ukrán titkosszolgálat, az SZBU vezetője, Vaszil Maljuk. 

Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy „eljött az ideje a rotációnak” az ukrán biztonsági szolgálatok élén – a bejegyzés szerzője szerint azonban Maljuk eltávolítása súlyos stratégiai hiba, amely egyenértékű Valerij Zaluzsnij 2024 eleji leváltásával

Mint írja: „Szerintem ez utóbbi döntés hibája már többszörösen is beigazolódott.”

Bendarzsevszkij emlékeztet: Maljuk 2022 júliusában, közvetlenül a teljes körű háború kitörése után vette át az SZBU irányítását, amikor a szolgálat mély válságban volt. 

Az ukrán titkosszolgálatot akkoriban súlyos orosz beépültség jellemezte, a nyugati partnerek és még más ukrán nemzetbiztonsági szervek sem bíztak benne.

Állítása szerint Kirillo Budanov vezette katonai hírszerzés, a GUR hosszú ideig nem osztott meg információkat az SZBU-val, attól tartva, hogy azok azonnal Moszkvába kerülnek. 

Nos, Maljuk volt az, aki alatt az SZBU megújult, reformokon ment keresztül, és példaértékű műveleteket hajtott végre”

 – fogalmaz az Oroszország-szakértő.

A bejegyzés részletesen felsorolja Maljuk legfontosabb eredményeit. 

  • Az ő nevéhez kötik az SZBU belső megtisztítását az orosz ügynököktől
  • valamint a nemzetközileg is nagy visszhangot kiváltó „Pókháló” hadműveletet, amely során 150 drónnal egyszerre több orosz légibázist támadtak, stratégiai bombázókat semmisítve meg. 
  • Maljuk irányítása alatt fejlesztették ki az SZBU tengeri drónjait is, amelyek alapjaiban változtatták meg a fekete-tengeri erőviszonyokat, és rákényszerítették Oroszországot, hogy haditengerészeti bázisait a Krímről keletebbre helyezze át. 
  • Emellett sikeres akciók kötődnek a nevéhez a Krími híd, az orosz katonai vezetés, valamint az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások kapcsán is. 

Bendarzsevszkij szerint Maljuk vezetése alatt az SZBU az ukrán védelem egyik leghatékonyabb, technológiailag leginnovatívabb ágává vált.

Ugyanakkor a szerző hangsúlyozza: Magyarország szempontjából Maljuk megítélése korántsem volt egyértelműen pozitív.

Az SZBU-hoz köti a 2025 elején kirobbant magyar–ukrán kémbotrányt, az állítólagos magyar drónberepülésekkel kapcsolatos vádakat, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő atrocitásokat

Mindezek ellenére Bendarzsevszkij szerint Maljuk eltávolítása jelen helyzetben nem tűnik átgondolt döntésnek, és komoly kérdéseket vet fel Zelenszkij hosszabb távú stratégiáját illetően.

Nyitókép: Viacheslav Ratynskyi / AFP

