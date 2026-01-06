Stratégiai hibát követett el Zelenszkij az elemző szerint, de a magyarok biztosan nem siratják majd a leváltott kulcsemberét

Bendarzsevszkij emlékeztet: Maljuk 2022 júliusában, közvetlenül a teljes körű háború kitörése után vette át az SZBU irányítását, amikor a szolgálat mély válságban volt.

Az ukrán titkosszolgálatot akkoriban súlyos orosz beépültség jellemezte, a nyugati partnerek és még más ukrán nemzetbiztonsági szervek sem bíztak benne.

Állítása szerint Kirillo Budanov vezette katonai hírszerzés, a GUR hosszú ideig nem osztott meg információkat az SZBU-val, attól tartva, hogy azok azonnal Moszkvába kerülnek.

Nos, Maljuk volt az, aki alatt az SZBU megújult, reformokon ment keresztül, és példaértékű műveleteket hajtott végre”

– fogalmaz az Oroszország-szakértő.