Bognár György nem finomkodott: „Nagy butaság ez az önjelölt szakíróktól” (VIDEÓ)

„Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is.”

A Paksnak van a legtöbb szerzett gólja a bajnokságban (39), de Bognár szerint ez nem azt jelenti, hogy a védelmet kellene rendbe tenniük.

A mi védekezésünk mindig ilyen volt. Ez egy nagy butaság az önjelölt szakíróktól, hogy rendbe kell tenni a védekezést vagy éppen a támadást – ez összekapcsolódik, amikor támadsz, akkor védekezni is kell, és fordítva.

A mi védekezésünk eddig is ugyanígy működött, ezzel ilyen szempontból nincs mit kezdeni. Az egyéni teljesítményektől függ az, hogy éppen stabilabb vagy gyengébb. Vagy ezt a filozófiát követjük, hogy mi lőjük a legtöbb gólt, és ez védekezés szempontjából nehézségekkel jár, vagy elkezdünk védekezni, és nem lesz ennyi helyzetünk, nem lövünk ennyi gólt. Én az előbbire szavazok, az elmúlt években ezt csináltuk.