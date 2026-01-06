Bognár György nem finomkodott: „Nagy butaság ez az önjelölt szakíróktól” (VIDEÓ)

„Jobb is, ha...” – Bognár György mondataitól meghűlt a vér a játékosaiban (VIDEÓ)
A tolnaiak vezetőedzője most néhány napig nem is akarja látni a játékosait.
Értékelt a Paks vezetőedzője. Bognár György nagyon örül annak, hogy ilyen sok gólt szereznek.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC vezetőedzője, Bognár György interjút adott az M4 Sportnak, amely során értékelte a mögöttük hagyott időszakot, valamint beszélt a folytatásról.
„Ráfért a csapatra a pihenő, szükség volt erre a két hétre, még ha rövid is, valamilyen szinten azért feltöltődést jelenthet, és újult erővel nekiugrunk az évnek” – fogalmazott a Paks vezetőedzője. Bognárék 18 forduló elteltével a harmadik helyen állnak, az éllovas ETO FC két pontra van tőlük.
A szakember szerint az előző év eredményekben mindenképpen sikeres volt, ám a játékot tekintve nem volt „elájulva”, és úgy véli, minőségben visszaestek az előző idényhez képest.
„Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is.”
A Paksnak van a legtöbb szerzett gólja a bajnokságban (39), de Bognár szerint ez nem azt jelenti, hogy a védelmet kellene rendbe tenniük.
A mi védekezésünk mindig ilyen volt. Ez egy nagy butaság az önjelölt szakíróktól, hogy rendbe kell tenni a védekezést vagy éppen a támadást – ez összekapcsolódik, amikor támadsz, akkor védekezni is kell, és fordítva.
A mi védekezésünk eddig is ugyanígy működött, ezzel ilyen szempontból nincs mit kezdeni. Az egyéni teljesítményektől függ az, hogy éppen stabilabb vagy gyengébb. Vagy ezt a filozófiát követjük, hogy mi lőjük a legtöbb gólt, és ez védekezés szempontjából nehézségekkel jár, vagy elkezdünk védekezni, és nem lesz ennyi helyzetünk, nem lövünk ennyi gólt. Én az előbbire szavazok, az elmúlt években ezt csináltuk.
Ha mi lőjük a legtöbb gólt, sok bajunk nem lesz”
– tette hozzá.
A felkészülési időszakról elmondta, hogy ez egy nagyon rövid időszak lesz, mivel kevesebb mint három hét múlva már bajnokit játszanak. Törökországban edzőtáboroznak, és ilyenkor komoly nemzetközi mérkőzéseket szoktak játszani, ami segíti a felkészülésüket.
A céljuk ugyanaz, mint az előző években: hozzák ki mindenből a lehető legjobbat.
„Az, hogy egymás után kétszer megnyertük a Magyar Kupát, az nem azt jelenti, hogy harmadszor is döntősök leszünk, addig még komoly út vezet. Erre idén is megvan a lehetőségünk, de ne szaladjunk ennyire előre.”
Bognár György novemberben már a századik győzelmét ünnepelhette a paksi kispadon.
A száz győzelem is jól hangzik, de az, hogy négyszáz fölötti gólt lőttünk (421-et – a szerk.), az nekem sokkal többet jelent.”
A teljes interjút ide kattintva nézheti vissza.
