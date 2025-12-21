„Jobb is, ha...” – Bognár György mondataitól meghűlt a vér a játékosaiban (VIDEÓ)

„Biztos, hogy az ő keze volt benne fentről” – elhunyt édesanyjának ajánlotta dupláját a paksi hős
Szívszorító szavak, komoly (sport)emberi nagyság!
A Paks a Nyíregyháza elleni győzelemmel zárta az évet. Bognár György szerint ráfért már a pihenő a játékosaira.
A Paksi FC szombaton az édesanyját a hét elején elveszítő Tóth Barna duplájával nyert 2–1-re a kieső helyen álló Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB I-ben. A tolnaiak az első félidő után már két góllal vezettek, a Szpari a fordulást követően tudott szépíteni, és a játék képe alapján az egyenlítéshez is közel állt.
A paksiakat irányító Bognár György a meccs utáni értékelésében az M4 Sportnak azt nyilatkozta, szerinte játékosai már a szünetben kivették a szabadságot, mert a második játékrész nagyon „vékonyra” sikeredett.
Jobb is, ha elmegyünk szabadságra, nem is akarom látni a játékosainkat, nagyon nem sikerült a második félidő
– mondta viccelődve Bognár, aki úgy látta, a mérkőzés második felében „nem volt náluk a labda”, és a Nyíregyháza simán kiegyenlíthetett volna.
A Paks vezetőedzőjénél sokkal jobban élvezte a meccset a klub kabalakutyája, Hunor, aki – mint az az M4 Sport közvetítésében látszott – nagyon boldogan ugrált és játszott a pálya mellett a gazdája kezében lévő pórázzal.
A paksiak jelenleg a harmadik helyen állnak az NB I-ben, de ha a DVSC vasárnap legyőzi otthon a Kisvárdát, akkor a negyedik pozícióban töltenék a téli szünetet.
