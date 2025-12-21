„Jobb is, ha...” – Bognár György mondataitól meghűlt a vér a játékosaiban (VIDEÓ)

A Paksi FC szombaton az édesanyját a hét elején elveszítő Tóth Barna duplájával nyert 2–1-re a kieső helyen álló Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB I-ben. A tolnaiak az első félidő után már két góllal vezettek, a Szpari a fordulást követően tudott szépíteni, és a játék képe alapján az egyenlítéshez is közel állt.