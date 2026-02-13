Így viselkedett Bognár György az öltözőben, miután a Paks címvédőként 6 gólt kapott a Magyar Kupában

És gondolom az első percben gólt kapni, majd huszonnyolc alatt négyet sem éppen szokványos.

Sokkoló. Tavaly ősszel a Nyíregyháza ellen volt olyan, hogy hirtelen kaptam hármat, illetve Miskolcon is sikerült ugyanennyit egy félidő alatt. Tényleg nagyon rossz ezt megélni, de most már nem tudunk mit csinálni.

Mindegyik gólnál kiszolgáltatott helyzetben volt. Ez mennyire bosszantó?

Bárhogyan bosszantó hat gólt kapni, de talán még rosszabb is lenne, ha potya is lett volna köztük. Hat gól sosem tesz jót a kapus lelkének, de közben elképesztően pechesek is voltunk. Az első gól után például védtem egy ziccert, aztán kaptunk egy olyat, hogy a kapufáról a kezemre pattant a labda, a védő pedig lyukat rúgott. Minden úgy pattant, ahogy nem kellett volna, de persze nem fogom a szerencse hiányára, voltak hibák bőven. A sportban vannak magasságok, amihez kellenek a mélységek is – csak azért ezeket szívesen elkerülné az ember.

Már említette, hogy címvédőként estek ki, ehhez még hozzájön, hogy az elmúlt két kiírást nyerték meg, sorozatban tizennégy meccset vívtak meg veretlenül, legutóbb 2023 márciusában kaptak ki a sorozatban. Ez így még fájóbb?

Persze. Már tavaly is részese lehettem a kupamenetelésnek, de a döntőben sajnos nem én védtem, úgyhogy ott volt a fejemben, mennyire jó lenne most a gólvonalra állni a Puskás Arénában. Többszörösen és összetetten fáj.

És még az águk is igen jó lett volna, hiszen az NB II-es Honvéd jött volna a negyeddöntőben, majd a Soroksár–ZTE párharc győztese a fináléért…

Lehet, picit ez is megzavarta a fejeket, de az is előfordulhat, hogy semmi köze nem volt hozzá. Sajnos mindegy is.