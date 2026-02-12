„Ez durva volt” – gyorsan felejtettek Pakson, katasztrófát emlegetnek

Mint arról mi is beszámoltunk, a Paks labdarúgócsapata címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett a Magyar Kupából. A tolnai együttes az első perc végén kapta az első gólt, szűk fél óra játék után már 4–1-es hátrányban volt, s végül 6–2-es vereséget szenvedett az NB I-ben jelenleg kieső helyen álló Diósgyőrtől.

„Nagy védelmi hibáink voltak a mérkőzés elején, ebből az ellenfél gólokat szerzett. Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten jutott tovább – mondta a meccs után Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak. – Mi abban a fázisban vagyunk, amikor nem a csapatot építjük, hanem a keretet alakítjuk ki, de menni fog ez, benne van egy-egy ilyen vereség is. Le a kalappal a szurkolóink előtt, hat kapott gólnál is minket biztattak, úgyhogy velük mindenképp elégedettek lehetünk.”