„Ez durva volt” – gyorsan felejtettek Pakson, katasztrófát emlegetnek

Kiesett a címvédő a labdarúgó Magyar Kupából. A paksiak már a hétvégén szeretnének javítani, amikor a bajnokságban ismét a Diósgyőr lesz az ellenfelük.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Paks labdarúgócsapata címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett a Magyar Kupából. A tolnai együttes az első perc végén kapta az első gólt, szűk fél óra játék után már 4–1-es hátrányban volt, s végül 6–2-es vereséget szenvedett az NB I-ben jelenleg kieső helyen álló Diósgyőrtől.
„Nagy védelmi hibáink voltak a mérkőzés elején, ebből az ellenfél gólokat szerzett. Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten jutott tovább – mondta a meccs után Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak. – Mi abban a fázisban vagyunk, amikor nem a csapatot építjük, hanem a keretet alakítjuk ki, de menni fog ez, benne van egy-egy ilyen vereség is. Le a kalappal a szurkolóink előtt, hat kapott gólnál is minket biztattak, úgyhogy velük mindenképp elégedettek lehetünk.”
Az atomvárosi együttes 2023 márciusa óta először kapott ki a Magyar Kupában (az elmúlt két kiírást megnyerte), akkor a Vasassal szemben maradt alul 3–2-re a negyeddöntőben.
Windecker József szívesen mondaná, hogy két és fél évente egy vereség belefér az országos kupasorozatban, de akkor sem ilyen módon.
Az első húsz perc katasztrófa volt. Nem nyertünk párharcot, pedig a mi játékunk azon alapul, míg a Diósgyőr mindent berúgott. (…) Az volt a probléma, hogy elfelejtettük, milyen nehéz is bejutni a Magyar Kupa döntőjébe. Javítanunk kell, mert ez durva volt
– nyilatkozta a Paks csapatkapitánya.
A két együttes szombaton a bajnokságban ismét megmérkőzik egymással, ugyancsak Pakson. A Diósgyőr a Magyar Kupa negyeddöntőjében a másodosztály éllovasához, a Budapest Honvédhoz látogat majd.
Paks–DVTK 2–6 – a mérkőzés összefoglalója