Robbie Keane-t megkérdezték, elfogadná-e a Tottenham edzői pozícióját – három szóval felelt (VIDEÓ)

Mint arról mi is beszámoltunk, az ismét pocsék bajnoki szezont futó Tottenham Hotspur mindössze hét és fél hónap után menesztette vezetőedzőjét, Thomas Frankot. A patinás londoni együttes, az előző idény Európa Liga-győztese jelenleg csak a 16. helyen áll a Premier League-ben, öt pontra a kiesőzónától, erre senki sem gondolt volna előzetesen. A szerdai fejlemény magyar szempontból azért lehet érdekes, mert a Ferencváros ír mestere, Robbie Keane korábban pályafutása egyik legsikeresebb és legemlékezetesebb időszakát töltötte el a Sarkantyúsoknál, és a közelmúltban már többször is szóba hozták a szenvedő Spursszel, legutóbb december végén.

Robbie Keane a nemzetközi porondon remekel a Fradival, ez egyre több helyen feltűnik (Fotó: MTI/Purger Tamás)