Tottenham Robbie Keane Ferencváros Thomas Frank FTC

Robbie Keane-t megkérdezték, elfogadná-e a Tottenham edzői pozícióját – három szóval felelt (VIDEÓ)

2026. február 11. 22:12

A pocsék idényt futó Tottenham szerdán kirúgta Thomas Frank vezetőedzőt. A Robbie Keane-nel kapcsolatos pletykák azonnal fel is erősödtek, a Fradi ír mestere pedig a tőle megszokott módon reagált.

null

Mint arról mi is beszámoltunk, az ismét pocsék bajnoki szezont futó Tottenham Hotspur mindössze hét és fél hónap után menesztette vezetőedzőjét, Thomas Frankot. A patinás londoni együttes, az előző idény Európa Liga-győztese jelenleg csak a 16. helyen áll a Premier League-ben, öt pontra a kiesőzónától, erre senki sem gondolt volna előzetesen. A szerdai fejlemény magyar szempontból azért lehet érdekes, mert a Ferencváros ír mestere, Robbie Keane korábban pályafutása egyik legsikeresebb és legemlékezetesebb időszakát töltötte el a Sarkantyúsoknál, és a közelmúltban már többször is szóba hozták a szenvedő Spursszel, legutóbb december végén.

Robbie Keane FTC
Robbie Keane a nemzetközi porondon remekel a Fradival, ez egyre több helyen feltűnik (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Robbie Keane önmagát adta

Az FTC szerdai, Csákvár elleni Magyar Kupa-mérkőzése előtt az M4 Sport helyszíni riportere fel is tette a kérdést Robbie Keane-nek, hogy ha úgy adódna, elfogadná-e a Tottenham vezetőedzői pozícióját, ám a témát rendre kerülő mester ezúttal sem hazudtolta meg önmagát: 

Találgatásokkal nem foglalkozom!"

– közölte, majd angolosan (íresen) távozott...

A Ferencváros mindenesetre a másodosztályú Csákvárt sima 4–0-al búcsúztatva sétált be a Magyar Kupa negyeddöntőjébe, a többi eredményről itt olvashatnak bővebben.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

