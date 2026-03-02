Kuttor igazságtalanságról beszélt, Keane vissza akart vonulni a Fradi-meccs után

Az El-bravúr után kis híján blama: a Fradi az utolsó pillanatokban lőtt góllal gyűrte le az NB I sereghajtóját
A Kazincbarcika a 86. percben még vezetett a Groupama Arénában.
A címvédő Ferencváros nyögvenyelősen, a hajrában fordítva győzte le a sereghajtó Kazincbarcikát a Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. Az összecsapást követően a két vezetőedző, Robbie Keane és Kuttor Attila értékelt.
Ahogy arról beszámoltunk, a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.
A Ferencváros már az első perctől uralta a mérkőzést, teljesen beszorította ellenfelét, ám a vendégek szervezett védekezéssel, kapusuk, Juhász bravúrjaival és némi szerencsével a szünetig kihúzták kapott gól nélkül. A hatalmas mezőnyfölényt a közel nyolcvan százalékos labdabirtoklás és a 13–0-s szögletarány is hűen tükrözte. A második félidő elején tovább fokozódott a nyomás, de az újabb hazai lehetőségek kimaradtak, sőt egy gyors barcikai kontra végén a csereként beállt Könyves Norbert megszerezte a vezetést. A hátrány megtörte a zöld-fehérek lendületét, a fölény meddőnek bizonyult, miközben a sereghajtó akár növelhette is volna előnyét. A hajrában egy kihagyott, majd kipattanóból értékesített büntető hozta meg az egyenlítést, végül a hosszabbításban Levi közeli lövése döntötte el a három pont sorsát. A találkozót követően az M4 Sport kamerái előtt nyilatkoztak a vezetőedzők.
Ha nem nyertük volna meg ezt a meccset, visszavonulok.
Mondtam a srácoknak is, egyszerűen ilyen helyzetben muszáj kihasználni a helyzeteinket. Sok szögletünk volt, jó helyekre mozogtunk, de sokat rontottunk az utolsó passzokban, viszont a játékosok karaktert mutattak, így fordítottunk. Két-három dolgon változtattunk meccs közben, mert nagyon mélyen volt az ellenfél, kicsivel másabb területet támadtunk, és Jonathan Levi cseréje is jól sült el, remek játékos, csak a magyar szabály miatt kevesebbet játszott, de sokat dolgozott és most meglett a jutalma” – fogalmazott Robbie Keane. Az ír tréner az ellenfél kapusa, Juhász Bence teljesítményét is méltatta.
Kuttor Attila, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője csalódottan, ugyanakkor büszkén értékelt: csapata győzelemmel felérő teljesítményt nyújtott a jelentős nyomás alatt, és fegyelmezetten végrehajtotta a meccstervet.
„Ez egy győzelemmel felérő mérkőzés volt számunkra, bármi is lett az eredmény. Óriási nyomás alatt voltunk, de megvolt a meccstervünk és azt végre is hajtottuk. Sajnálatosak ezek a végső szituációk, sajnos kikaptunk” – értékelt az 55 éves szakember.
Kicsit igazságtalan a futball:
ahogy kívülről látszódott, a tizenegyes előtt a védőnket rántották le. Azt mondják, mindent vizsgálnak… Nem láttam a felvételt, de nem is akarok vele foglalkozni, viszont így nehéz elveszíteni a meccset. Ha berúgnak egy gólt vagy megfordítják a mérkőzést, akkor oké, rendben van, de kicsit azért éreztük a nyomást” – mondta Kuttor.
Szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében is megmérkőzik egymással a két csapat, ezúttal Kazincbarcikán.
A mérkőzés összefoglalója
