Kuttor igazságtalanságról beszélt, Keane vissza akart vonulni a Fradi-meccs után

Ahogy arról beszámoltunk, a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

A Ferencváros már az első perctől uralta a mérkőzést, teljesen beszorította ellenfelét, ám a vendégek szervezett védekezéssel, kapusuk, Juhász bravúrjaival és némi szerencsével a szünetig kihúzták kapott gól nélkül. A hatalmas mezőnyfölényt a közel nyolcvan százalékos labdabirtoklás és a 13–0-s szögletarány is hűen tükrözte. A második félidő elején tovább fokozódott a nyomás, de az újabb hazai lehetőségek kimaradtak, sőt egy gyors barcikai kontra végén a csereként beállt Könyves Norbert megszerezte a vezetést. A hátrány megtörte a zöld-fehérek lendületét, a fölény meddőnek bizonyult, miközben a sereghajtó akár növelhette is volna előnyét. A hajrában egy kihagyott, majd kipattanóból értékesített büntető hozta meg az egyenlítést, végül a hosszabbításban Levi közeli lövése döntötte el a három pont sorsát. A találkozót követően az M4 Sport kamerái előtt nyilatkoztak a vezetőedzők.