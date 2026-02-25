Robbie Keane a Mandinernek: „A saját egóm nem érdekel” – a Fradi edzőjénél Dibusz Dénes sincs biztonságban

Micsoda sztori: vasárnap még a Soroksárban játszott, hétfőn már az örökrangadón lőtt gólt a Fradi tinije
Tóth Alex után megvan Robbie Keane következő felfedezettje?
A Ferencváros egygólos hátrányból fogadja csütörtökön a bolgár Ludogorec csapatát az Európa-liga rájátszásában. FTC–Ludogorec: Robbie Keane vezetőedző és Mohammed Abu Fani tartott sajtótájékoztatót.
Bár a mérkőzés nagy részében jobban játszott, mégis 2–1-es vereséget szenvedett Razgradban a Ferencváros az Európa-liga rájátszásának odavágóján. A Fradi aztán hétfőn az MTK ellen visszatért a győzelem útjára, csütörtökön pedig következik a visszavágó, vagyis az FTC–Ludogorec a Groupama Arénában. A találkozó előtt egy nappal a magyar bajnok középpályása, Mohammed Abu Fani és vezetőedzője, Robbie Keane tartotta meg ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Alex után megvan Robbie Keane következő felfedezettje?
Abu Fani ősszel még nem volt benevezve az El-be,
remek teljesítményt nyújtott.
„Őszintén: nagyon nehéz volt megélni, hogy a csapatom, a barátaim ezen a szinten játszhatnak, miközben én nem. Szerintem minden játékos ezért dolgozik” – kezdte a középpályás. – „Számunkra ez a meccs olyan lesz, mint egy kupadöntő. Muszáj lesz a legjobbunkat nyújtanunk a szurkolóink előtt. Személy szerint jó formában érzem magam, és nagyon örülök, hogy újra segíthetek a csapatnak. Az első meccsen sok helyzetet kihagytunk, de nincs időnk ezen siránkozni, hiszen itt is a visszavágó."
Megkérdezték tőle: mekkora nehézség, hogy csak ebben az évadban már az 5. meccsüket játsszák a bolgár csapat ellen.
„Mindig nehéz ennyiszer játszani ugyanazzal a csapattal, mert már nincs túl nagy meglepetés, ismerjük egymást. De azért megyünk ki holnap a pályára, hogy elvégezzük a dolgunkat. Tavaly nem sikerült továbbjutnunk ugyanebből a körből, de nagyon akarjuk, úgyhogy készen állunk arra, hogy most sikerüljön.”
Robbie Keane vezetőedzőt arról kérdezték először: sikerült-e tudatosítani a támadókban, hogy a kapu előtt sokkal élesebbnek kell lenni, mint múlt héten.
„Természetesen igen” – kezdte az ír szakember. – „Jó volt látni, hogy sok helyzetet alakítottunk ki. A két kapott gólt pedig ki lehetett volna küszöbölni. Nyilván nem arról a gyönyörű lövésről beszélek, hanem előtte az akcióról. A lehetőségeinket pedig valóban jobban ki kellett volna használni, de kétségbeesni inkább akkor szoktam, amikor még helyzeteink sincsenek. Mi voltunk a jobb csapat, de idegenben játszottunk egy nem tökéletes pályán. Nyernünk kellett volna, de a fociban a legnehezebb dolog gólokat lőni, ezt pontosan tudom korábbi csatárként. De ha megint meglesznek a helyzeteink, akkor hiszek abban, ezúttal be is lőjük őket."
A Mandiner ezután arra volt kíváncsi, hogy vajon
edzői pályafutása legnagyobb sikerének tartaná-e, ha sikerülne kivívniuk csütörtökön a továbbjutást az El 16 legjobb csapata közé.
„Őszintén szólva nem gondolkozom ilyeneken soha” – válaszolta nekünk Keane. – „Mindig a következő meccsen van a fókusz, legyen az ellenfél az MTK, vagy bárki más, a hozzáállás mindig ugyanaz. Sosem előre gondolkozom.
Most a Ludogorec meccs a fontos, nem érdekel a hétvége, sem a jövő szerda, csak az érdekel, hogy holnap mi lesz. A saját egóm sem érdekel. Voltak nagy pillanataim a karrierem során játékosként és edzőként is, de sosem gondoltam ilyenekre, csak és kizárólag az a fontos, hogyan tudom segíteni a csapatot a továbblépésben a következő szintre. Ez nem rólam szól, vagy bárki másról.”
Végül arról is megkérdezték: ebben az évadban számolhatunk-e még Dibusz Dénes visszatéréséről a kapuba vagy már Gróf Dávid az első számú kapus.
Nincsen első számú kapus, nincsen első számú középpályás, csatár, belső védő és csere sem. Senki sincs biztonságban.
Ha valaki azt hiszi focistaként, hogy biztonságban van, akkor csökkenni fog a mentalitása és a minősége. Nem, minden egyes nap azért kell küzdeni, hogy bekerülj a csapatba.”
Végül hozzátette, hogy ebben a szezonban számolhat még Dibusszal.
A Ferencváros csütörtök este 18.45-től fogadja a Ludogorec csapatát.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka