Robbie Keane a Mandinernek: „A saját egóm nem érdekel” – a Fradi edzőjénél Dibusz Dénes sincs biztonságban

viszont a múlt heti odavágón,

ahogy idén a bajnokságban is,

remek teljesítményt nyújtott.

„Őszintén: nagyon nehéz volt megélni, hogy a csapatom, a barátaim ezen a szinten játszhatnak, miközben én nem. Szerintem minden játékos ezért dolgozik” – kezdte a középpályás. – „Számunkra ez a meccs olyan lesz, mint egy kupadöntő. Muszáj lesz a legjobbunkat nyújtanunk a szurkolóink előtt. Személy szerint jó formában érzem magam, és nagyon örülök, hogy újra segíthetek a csapatnak. Az első meccsen sok helyzetet kihagytunk, de nincs időnk ezen siránkozni, hiszen itt is a visszavágó."

Megkérdezték tőle: mekkora nehézség, hogy csak ebben az évadban már az 5. meccsüket játsszák a bolgár csapat ellen.

„Mindig nehéz ennyiszer játszani ugyanazzal a csapattal, mert már nincs túl nagy meglepetés, ismerjük egymást. De azért megyünk ki holnap a pályára, hogy elvégezzük a dolgunkat. Tavaly nem sikerült továbbjutnunk ugyanebből a körből, de nagyon akarjuk, úgyhogy készen állunk arra, hogy most sikerüljön.”