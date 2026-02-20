Nem vicc: Robbie Keane lett a legesélyesebb ennek a Premier League-csapatnak a kispadjára

Az angolok szerint Keane egy feltétellel hagyná el rögtön a Fradit a Tottenham kedvéért
Azt írják, érdekli a kispad, de nem mindenáron. A következő napokban eldől a sorsa.
Az angol fogadóirodák szerint a Ferencváros vezetőedzője a legesélyesebb a Crystal Palace kispadjára. Robbie Keane-t nem először hozzák szóba Premier League-klubokkal.
Már kezdjük megszokni, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatának 45 éves vezetőedzőjét, Robbie Keane-t hétről hétre szóba hozzák az angol médiában valamelyik edzőváltás előtt álló, vagy azon átesett brit csapat kispadjával. Legutóbb egyik korábbi klubjánál, a Tottenhamnél látták volna szívesen az ír trénert, de a londoniak végül Igor Tudort nevezték ki – igaz, csak ideiglenesen, az idény végéig.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt írják, érdekli a kispad, de nem mindenáron. A következő napokban eldől a sorsa.
Most a Football Insider egy másik Premier League-együttesnél dobta be Keane nevét. A portál ráadásul arról ír, hogy
a Fradi szakvezetője a legesélyesebb a Crystal Palace kispadjára – legalábbis a fogadóirodák szerint.
Az angol tabella 13. helyén álló gárdának egyébként még van vezetőedzője Oliver Glasner személyében, ugyanakkor a hírek szerint már nem sokáig, miután egyrészt csak 1–1-es döntetlent ért el a bosnyák Zrinjski Mostar vendégeként a Konferencia-liga rájátszásának odavágóján, másrészt folyamatosan és nyílvánosan kritizálja az egyesület átigazolási politikáját.
A Palace minden sorozatot figyelembe véve az elmúlt 15 meccséből csupán csak egyet tudott megnyerni, a PL-ben pedig alig 8 pontra áll a kiesőzónától.
Egy ideig a fogadóirodák úgy látták, hogy a Tottenhamtől nemrég menesztett Thomas Frank a legnagyobb esélyes a kispadra, azonban péntek délutánra az oddsok megváltoztak, és már Robbie Keane kinevezése fizetné messze a legkevesebb pénzt a fogadóknak.
A cikk ugyanakkor megjegyzi: az FTC mestere egyelőre nem mutat hajlandóságot arra, hogy elhagyja Magyarországot, és azon dolgozik, hogy újabb bajnoki címhez, kupagyőzelemhez és minél sikeresebb Európa-liga-szerepléshez segítse jelenlegi csapatát. Viszont hozzáteszik: konkrét ajánlatot még nem kapott a PL-ből, ami ha tényleg megérkezne, akkor biztosan nehezen tudna nemet mondani rá.
Ezt is ajánljuk a témában
Robbie Keane közben pánikról beszélt.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt