Robbie Keane Ferencváros Crystal Palace

Nem vicc: Robbie Keane lett a legesélyesebb ennek a Premier League-csapatnak a kispadjára

2026. február 20. 22:22

Az angol fogadóirodák szerint a Ferencváros vezetőedzője a legesélyesebb a Crystal Palace kispadjára. Robbie Keane-t nem először hozzák szóba Premier League-klubokkal.

2026. február 20. 22:22
null

Már kezdjük megszokni, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatának 45 éves vezetőedzőjét, Robbie Keane-t hétről hétre szóba hozzák az angol médiában valamelyik edzőváltás előtt álló, vagy azon átesett brit csapat kispadjával. Legutóbb egyik korábbi klubjánál, a Tottenhamnél látták volna szívesen az ír trénert, de a londoniak végül Igor Tudort nevezték ki – igaz, csak ideiglenesen, az idény végéig.

Most a Football Insider egy másik Premier League-együttesnél dobta be Keane nevét. A portál ráadásul arról ír, hogy 

a Fradi szakvezetője a legesélyesebb a Crystal Palace kispadjára – legalábbis a fogadóirodák szerint.

Robbie Keane
Robbie Keane ennyire kapós lenne Angliában / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az angol tabella 13. helyén álló gárdának egyébként még van vezetőedzője Oliver Glasner személyében, ugyanakkor a hírek szerint már nem sokáig, miután egyrészt csak 1–1-es döntetlent ért el a bosnyák Zrinjski Mostar vendégeként a Konferencia-liga rájátszásának odavágóján, másrészt folyamatosan és nyílvánosan kritizálja az egyesület átigazolási politikáját.

A Palace minden sorozatot figyelembe véve az elmúlt 15 meccséből csupán csak egyet tudott megnyerni, a PL-ben pedig alig 8 pontra áll a kiesőzónától. 

Robbie Keane lett a legesélyesebb

Egy ideig a fogadóirodák úgy látták, hogy a Tottenhamtől nemrég menesztett Thomas Frank a legnagyobb esélyes a kispadra, azonban péntek délutánra az oddsok megváltoztak, és már Robbie Keane kinevezése fizetné messze a legkevesebb pénzt a fogadóknak.

A cikk ugyanakkor megjegyzi: az FTC mestere egyelőre nem mutat hajlandóságot arra, hogy elhagyja Magyarországot, és azon dolgozik, hogy újabb bajnoki címhez, kupagyőzelemhez és minél sikeresebb Európa-liga-szerepléshez segítse jelenlegi csapatát. Viszont hozzáteszik: konkrét ajánlatot még nem kapott a PL-ből, ami ha tényleg megérkezne, akkor biztosan nehezen tudna nemet mondani rá.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

