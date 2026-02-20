Nem vicc: Robbie Keane lett a legesélyesebb ennek a Premier League-csapatnak a kispadjára

Robbie Keane ennyire kapós lenne Angliában / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az angol tabella 13. helyén álló gárdának egyébként még van vezetőedzője Oliver Glasner személyében, ugyanakkor a hírek szerint már nem sokáig, miután egyrészt csak 1–1-es döntetlent ért el a bosnyák Zrinjski Mostar vendégeként a Konferencia-liga rájátszásának odavágóján, másrészt folyamatosan és nyílvánosan kritizálja az egyesület átigazolási politikáját.

A Palace minden sorozatot figyelembe véve az elmúlt 15 meccséből csupán csak egyet tudott megnyerni, a PL-ben pedig alig 8 pontra áll a kiesőzónától.

Robbie Keane lett a legesélyesebb

Egy ideig a fogadóirodák úgy látták, hogy a Tottenhamtől nemrég menesztett Thomas Frank a legnagyobb esélyes a kispadra, azonban péntek délutánra az oddsok megváltoztak, és már Robbie Keane kinevezése fizetné messze a legkevesebb pénzt a fogadóknak.