„A szurkolók Bulgáriába utaznak egy csütörtök késő esti meccsre, mi pedig…” – kiakadt az FTC kapusa

Hasonlóan vélekedett a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid is.

„Elég bosszantó volt, ahogy az első gól megszületett. Nálunk volt a labda, igazából mi ajándékoztuk nekik, és a beadás után vagy háromszor tudtunk volna tisztázni. Valahogy mégis eléjük keveredett, és gólt szereztek belőle. Még ennél is bosszantóbb, hogy nekünk voltak a komolyabb helyzeteink, ami a minőséget és mennyiséget illeti. Ha az első félidőben kapnak három-négy gólt, nem szólhattak volna egy szót sem. Sajnos nem jött össze, a szünet után meg már akkora sanszaink nem voltak. Lőttek egy szép gólt, mi meg bosszankodhatunk, mert úgy érzem, ebben a meccsben több volt.”

Ő is beszélt a második találat előtti védelmi hibákról.

„Akármilyen jól eltalálta a labdát a második gól előtt, azért elkerülhető találat volt. Én azt vallom, hogy tök mindegy, milyen lábas a játékos, mindig meg kell próbálni kifelé szorítani, és akkor nekem is több sanszom van hárítani. Pont ez nem történt meg, így szépen ellőhette. Persze a hibák benne vannak a játékban, csak ilyenkor bosszankodik az ember. Azért megmutattuk, hogy bőven van esélyünk ebben a párharcban, és ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, nyerni tudunk otthon. Főleg a szurkolóink előtt, akik azért nagyon komoly hangulatot tudnak teremteni. Biztos, hogy meglesznek majd a sanszaink, de tényleg könyörtelennek kell lennünk.”

A ferencvárosi drukkerek már ezen a meccsen, idegenben is hangosabbak voltak a hazaiaknál – vetette fel a Mandiner Grófnak.