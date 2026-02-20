„A szurkolók Bulgáriába utaznak egy csütörtök késő esti meccsre, mi pedig…” – kiakadt az FTC kapusa

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
A Ferencváros labdarúgócsapata 2–1-es vereséget szenvedett az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén. Így értékelték a főszereplők a Ludogorec–FTC-t.
Az első félidőben ziccereket puskázott el a Ferencváros labdarúgócsapata, így végül hiába játszott jobban, 2–1-es vereséget szenvedett a Ludogorec vendégeként a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc első felvonásán az Európa-ligában. A Ludogorec–FTC mérkőzésen a vendégek gólját Yusuf szerezte, aki ennek nem tudott felhőtlenül örülni a találkozó után.
„Mindenki láthatta, hogy sok lehetőségünk volt az első félidőben – mondta a nigériai játékos a lefújást követően az újságíróknak. – A futball törvénye, hogy ha ezek kimaradnak, akkor az ellenfélnek is lesz sansza a gólszerzésre. Nagyon elkeseredettek vagyunk, hogy nem sikerült ennél jobb eredményt elérnünk, de otthon vár még ránk egy visszavágó, amin továbbjuthatunk. Szerintem tanulunk a hibáinkból, de összességében jól játszottunk. Egyszerűen azon kell változtatnunk, hogy berúgjuk a lehetőségeinket, és akkor jó esélyünk lesz kivívni a továbbjutást.”
A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane amiatt bosszankodott, hogy elkerülhető gólokat kaptak.
„Mind a két kapott gólunk kiküszöbölhető lett volna, hogyha sikerül tisztáznunk a tizenhatosnál – kesergett az ír tréner. – És volt legalább három olyan helyzetünk, amiket értékesíteni kellett volna.
A második gólnál kicsit bepánikoltunk, sokkal jobban kell megoldani az ilyen helyzeteket.
Nyilván idegenben nem egyszerű egy nem tökéletes pályán, otthon viszont még a közönség is óriási segítségünkre lesz.”
A bolgárok játékosa, Son rúgta azt a bizonyos második gólt, ami egy gyönyörű tekerés után kötött ki a jobb felső sarokban. A spanyol labdarúgó ráadásul a ligaszakaszban a Groupama Arénában is hasonlóan látványos találatot szerzett, igaz, az akkor semmit nem ért a 3–1-es vereséget szenvedő Ludogorecnek.
„Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy két ilyen gyönyörű gólt rúghattam a Ferencváros ellen. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt is. Nagyon nehéz mérkőzés volt egy nagy csapat ellen. Meglesz az elképzelésünk arra is, hogyan játszunk a visszavágón, ahol kivívhatjuk a továbbjutást. Egy szóval írjam le a mai gólom? Hihetetlen!”
Arról is beszélt: győzelmük revans volt a Fradival szemben.
„Másrészt megmutattuk, hogy minőséget képviselünk. Nagyon szerettünk volna nyerni az elmúlt három találkozó miatt, és azért is, hogy jó eredménnyel utazhassunk Budapestre.
De egyáltalán nem szabad elbízni magunkat, mert ez csak egy meccs volt, és a visszavágón is óriási harc lesz, de jó esélyünk van a továbbjutásra.”
Ötvös Bencét sérülés miatt kellett lecserélni a második félidőben. Később elárulta, hogy van a térde.
„Erős fájdalmat éreztem a pályán a térdemben, ami mostanra kicsit csökkent. Megcsináltuk az ilyenkor szokásos teszteket, és szerencsére úgy tűnik, hogy nincs nagyobb baj. Az első félidőben volt több olyan lehetőségünk is, amiket gólra válthattunk volna. Voltak ziccereink, és ígéretes mögé kerüléseink, de elkapkodtuk a befejezéseket. A második félidőben már kevesebb helyzetünk volt, kaptunk egy elkerülhető gólt, de nagyon szépen csinálta az ellenfél játékosa a lövőcselt, aztán eltekerte. Nyilván ez a párharc még egyáltalán nincs lefutva, úgy készülünk, hogy otthon nyerünk, és továbbjutunk.”
Ötvös is arról beszélt: elkerülhető gólokat lőtt az ellenfél.
Hasonlóan vélekedett a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid is.
„Elég bosszantó volt, ahogy az első gól megszületett. Nálunk volt a labda, igazából mi ajándékoztuk nekik, és a beadás után vagy háromszor tudtunk volna tisztázni. Valahogy mégis eléjük keveredett, és gólt szereztek belőle. Még ennél is bosszantóbb, hogy nekünk voltak a komolyabb helyzeteink, ami a minőséget és mennyiséget illeti. Ha az első félidőben kapnak három-négy gólt, nem szólhattak volna egy szót sem. Sajnos nem jött össze, a szünet után meg már akkora sanszaink nem voltak. Lőttek egy szép gólt, mi meg bosszankodhatunk, mert úgy érzem, ebben a meccsben több volt.”
Ő is beszélt a második találat előtti védelmi hibákról.
„Akármilyen jól eltalálta a labdát a második gól előtt, azért elkerülhető találat volt. Én azt vallom, hogy tök mindegy, milyen lábas a játékos, mindig meg kell próbálni kifelé szorítani, és akkor nekem is több sanszom van hárítani. Pont ez nem történt meg, így szépen ellőhette. Persze a hibák benne vannak a játékban, csak ilyenkor bosszankodik az ember. Azért megmutattuk, hogy bőven van esélyünk ebben a párharcban, és ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, nyerni tudunk otthon. Főleg a szurkolóink előtt, akik azért nagyon komoly hangulatot tudnak teremteni. Biztos, hogy meglesznek majd a sanszaink, de tényleg könyörtelennek kell lennünk.”
A ferencvárosi drukkerek már ezen a meccsen, idegenben is hangosabbak voltak a hazaiaknál – vetette fel a Mandiner Grófnak.
Igen, ezt már szerencsére megszokhattuk, hogy ilyen szurkolóink vannak, és ezúttal is nagyon jó hangulatot csináltak. Ideutaztak egy csütörtök késő esti meccsre, ez óriási dolog. Sajnálom, hogy nem tudtunk nekik örömet okozni.”
A visszavágót jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt