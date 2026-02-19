Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Ludogorec Ferencváros

Ludogorec–FTC: megszerezték a vezetést a bolgárok – ÉLŐ

2026. február 19. 19:59

Este 9 órától a Ferencváros Bulgáriában vendégeskedik az Európa-ligában a nyolcaddöntőért rendezett párharc 1. mérkőzésén. Kövesse a Mandineren élő, szöveges közvetítésünk segítségével Ludogorec–FTC mérkőzést.

2026. február 19. 19:59
null
Nagy-Pál Tamás

A szerda esti havas érkezés után napfényes időjárásra ébredtek a bulgáriai Razgradban a Ferencváros játékosai. A Ludogorec–FTC Európa-liga párharc első mérkőzésének délelőttjére el is kezdett olvadni a hó, bár a találkozó helyszínéül szolgáló stadion szempontjából ezt szinte mindegy is volt, ugyanis a pályamunkások gyönyörűen eltakarítottak róla minden havat – így az olvadó latyak sem veszélyeztette a gyep állapotát.

Túlzás lenne azt állítani, hogy a város egész csütörtökön meccslázban égett volna, inkább csak a kora reggelre egy „laza” 17 órás buszozás után megérkező Fradi-szurkolók emlékeztették arra az embert, hogy itt késő este (helyi idő szerint este 10-kor) komoly téttel bíró mérkőzést rendeznek.

Amikor azonban a stadion közvetlen szomszédságában álló iskola előtt hógolyózó gyerekcsapatra angolul ráköszöntünk, rögtön tudták, miért nem beszéljük a nyelvüket, és meg is kaptunk válaszként: „Ludogorec–Ferencváros 2–0.” 

Azt csak később konstatáltuk meglepve, hogy az iskolát az egyik leghíresebb magyar költőről, Petőfi Sándorról nevezték el.

Az biztos, hogy a bolgárok nagyon bíznak a sikerükben, a mérkőzéssel foglalkozó helyi sportnapilap is azt taglalta, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozása, valamint Dibusz Dénes sérülése miatt ez a Fradi már nem az a Fradi, amelyiket egyszer sem tudtak megverni három alkalomból ebben az évadban, úgyhogy szerintük sokat nőttek az esélyeik a sikerre.

Ludogorec–FTC
Ludogorec–FTC: a helyi sportnapilap két oldalt szentelt a mérkőzésnek. Fotó: Mandiner

Mire Robbie Keane kihirdette az esti mérkőzés kezdőjét, a nap már lement, így a tavaszra emlékeztető időjárás ismét télies hidegre fordult. Ahogy arra a szerdai sajtótájékoztató alapján számítani lehetett, az El-re benevezett, a bajnokságban már bizonyító két új igazolás, a pályafutása legfontosabb meccsére készülő Mariano Gómez és Franko Kovacevic a kezdőcsapatban találta magát.

Fél órával a kezdő sípszó előtt a nagyjából 200 fős Fradi-tábor már elfoglalta helyét a vendég szektorban, miközben a többi leláton még csak lézengtek az emberek, egyértelműnek tűnt, hogy teltház nem várható a tízezres arénában. A Ludogorec egyébként nemcsak zöld-fehér színei miatt hasonlít a Fradira, hanem címerállata is egy sas, egészen konkrétan egy fehérfejű rétisas, amit a Groupama Arénához hasonlóan itt is megröptettek a találkozó előtt a stadionban – ami közel sem volt annyira látványos, mint amihez az Üllői úton szoktunk.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Ludogorec–FTC: a mérkőzés

A játékosok kivonulásának pillanatában pedig biztossá vált: itt bizony a maroknyi Fradi-tábor biztosan hangosabb lesz, mint a hazai ultrák.

A Fradi-tábor

Az arany színű felsőben és fehér nadrágban játszó magyar bajnok kezdte el a találkozót. A Fradi aktívabb volt az első percekben, a hazai térfélen zajlott a játék. Cissének már a 4. percben nagyon keményen odaléptek, de tudta folytatni a játékot. A 8. percben Yusuf iramodott meg a jobb szélen, betört a 16-oson belülre, egy csellel tisztára játszotta magát, de a lövését blokkolták a védők. Pár perccel később már Makreckis adott be a jobb oldalról, de Kovacevic feje elől takarított a hazai kapus.

Hát az eddig látottak alapján ez nagyon nem volt benne: a 24. percben vezetést szerzett a Ludogorec. Óriási kavarodás volt a Fradi kapuja előtt, Ötvös Bence még blokkolt egy lövést

Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés
Ludogorec (bolgár)–Ferencváros 1–0
Gól: 
Ludogorec: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedaylkov – Duarte, Pedro Naressi – Erik Marcus, Stanic, C. Vidal – Duah. Vezetőedző: Pet-Mathias Högmo
Ferencváros: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Ötvös, Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – Kovacevic, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

