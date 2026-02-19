Ludogorec–FTC: megszerezték a vezetést a bolgárok – ÉLŐ

Azt csak később konstatáltuk meglepve, hogy az iskolát az egyik leghíresebb magyar költőről, Petőfi Sándorról nevezték el.

Az biztos, hogy a bolgárok nagyon bíznak a sikerükben, a mérkőzéssel foglalkozó helyi sportnapilap is azt taglalta, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozása, valamint Dibusz Dénes sérülése miatt ez a Fradi már nem az a Fradi, amelyiket egyszer sem tudtak megverni három alkalomból ebben az évadban, úgyhogy szerintük sokat nőttek az esélyeik a sikerre.

Ludogorec–FTC: a helyi sportnapilap két oldalt szentelt a mérkőzésnek. Fotó: Mandiner

Mire Robbie Keane kihirdette az esti mérkőzés kezdőjét, a nap már lement, így a tavaszra emlékeztető időjárás ismét télies hidegre fordult. Ahogy arra a szerdai sajtótájékoztató alapján számítani lehetett, az El-re benevezett, a bajnokságban már bizonyító két új igazolás, a pályafutása legfontosabb meccsére készülő Mariano Gómez és Franko Kovacevic a kezdőcsapatban találta magát.