Hatalmas hó fogadta a Fradi játékosait Bulgáriában, de Robbie Keane bízik a helyi munkásokban (VIDEÓ)

„Ezt nagyon elszúrtuk” – a Fradival és a Ludogoreccel példálózik a BBC
Tényleg elérhetetlen az európai elit?
Hatalmas hó fogadta Bulgáriában a Ferencváros játékosait. Robbie Keane vezetőedző azonban bízok benne, hogy a Ludogorec–FTC Európa-liga találkozóra már rendben lesz a pálya.
A Ferencváros küldöttsége szerda délután mésfél órás repülés után landolt a bulgáriai Várnában, ahonnan másfél óra buszozás után érkezett meg Razgradba. A magyar bajnokot hatalmas hó és hideg fogadta egy nappal a Ludogorec–FTC Európa-liga mérkőzés előtt.
Robbie Keane vezetőedző a sajtótájékoztató miatt egyből a stadionhoz vette az irányt, és azon nyomban meg is nézte, hogy áll a pálya, melyet még ekkor is hómunkások takarítottak.
„Azt láttam, hogy sokan dolgoznak nagyon keményen – beszélt a körülményekről az ír tréner. – Sok a hó, de dolgoznak ezerrel, úgyhogy bízom bennük. Az látszik, hogy mindent megtesznek. Az időjárási körülmények mindenesetre nem jelenthetnek kifogást. Bár a srácok most dolgoznak, időjós nem vagyok, lehet, hogy fog még esni a hó, és sáros, mély lesz a talaj. De nem számít, mindkét csapatra ugyanazok a körülmények várnak.”
A Ferencváros csütörtök este 9 órától lép pályára a Ludogorec vendégeként az El nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc első felvonásán.
