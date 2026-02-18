Hatalmas hó fogadta a Fradi játékosait Bulgáriában, de Robbie Keane bízik a helyi munkásokban (VIDEÓ)

„Azt láttam, hogy sokan dolgoznak nagyon keményen – beszélt a körülményekről az ír tréner. – Sok a hó, de dolgoznak ezerrel, úgyhogy bízom bennük. Az látszik, hogy mindent megtesznek. Az időjárási körülmények mindenesetre nem jelenthetnek kifogást. Bár a srácok most dolgoznak, időjós nem vagyok, lehet, hogy fog még esni a hó, és sáros, mély lesz a talaj. De nem számít, mindkét csapatra ugyanazok a körülmények várnak.”

A Ferencváros csütörtök este 9 órától lép pályára a Ludogorec vendégeként az El nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc első felvonásán.

Nyitókép: fradi.hu