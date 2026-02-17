„Ezt nagyon elszúrtuk” – a Fradival és a Ludogoreccel példálózik a BBC

A probléma pedig itt kezdődik, vagyis hogy a kisebb klubok a hazai dominanciájuk ellenére sem tudnak maradandót alkotni a nemzetközi top-kupaporondon: a BBC emlékeztet, hogy a nevezett három közép-kelet-európai klub közül ebben a szezonban például egyik sem tudta magát kvalifikálni a BL-főtáblára. Erre mondta azt egyébként korábban, jó négy és fél éve éppen a BBC-nek Orosz Pál FTC-vezérigazgató, hogy az európai elithez képesti távolság és lemaradás

akkora, hogy valószínűleg sohasem fogjuk őket utolérni.”

Muzio UEC-elnök, aki egyben a belga Royale Union Saint-Gilloise többségi tulajdonosa is, ezt annyival egészíti ki, hogy szerinte a növekvő bevételi szakadék egyre erősebbé teszi a topklubokat, és gyengébbekké a kisebbeket, vagyis tényleg az eredeti szándékkal ellentétes hatást sikerült elérni mostanra. A UEC éppen ezért számos reformot javasol, amelyek célja a bevételek igazságosabb elosztása és a verseny kiegyensúlyozása.

Ilyen például az a javaslat, mely szerint a nemzetközi klubversenyekből származó televíziós jogdíjak túllépése esetén 35 %-ot vissza kellene juttatni a hazai bajnokságoknak, hogy azok klubjai versenyképesebbek legyenek, vagy

a jutalom bevezetése a játékosfejlesztésért, amelynek segítségével a fiatal játékosokat kinevelő klubok extra támogatást kapnának – első ránézésre kicsit tán hasonló elv mentén, mint a mostani idénytől kezdve az MLSZ fiatalszabályának értelmében.

Hogy ezekből később lesz-e bármi konkrétum, egyelőre nem tudni, mindenesetre úgy tűnik, elindulhat egy nemzetközi párbeszéd arról, miként lehetne az európai klubfutballt igazságosabbá és fenntarthatóbbá tenni minden résztvevő számára — nemcsak a talán azóta is az elkaszált Szuperligáról ábrándozó leggazdagabbaknak...