BBC Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros

„Ezt nagyon elszúrtuk” – a Fradival és a Ludogoreccel példálózik a BBC

2026. február 17. 17:19

Tényleg elérhetetlen az európai elit? Az angol lapóriás szerint a Bajnokok Ligája mostanra az eredetivel tökéletesen ellentétes célt ért el – hiába például a Fradi hazai dominanciája, a klubok közötti nemzetközi verseny nemhogy kiegyenlítődött volna, de csak még nyomasztóbb fölényt biztosít a topcsapatok számára.

2026. február 17. 17:19
null

Hosszú elemző cikket közölt a BBC az európai klubfutballban egyre inkább eluralkodó anomáliákról. Arról van szó, hogy a Bajnokok Ligája 1992-es életre hívásakor az alapító UEFA azt remélte a sorozattól, hogy a verseny szorosabb, kiegyensúlyozottabb lesz, mint az előd BEK esetében, így esélyt adhat bármely klubnak arra, hogy sikereket érjen el a kontinentális porondra kilépve is. Azonban ha a mostani tendenciákat vizsgáljuk, megállapítható, hogy az eredeti szándékkal szinte tökéletesen ellentétes hatást értek el. 

Hiába a Ludogorec és a Fradi hazai dominanciája...

Az elmúlt évtizedekben ugyanis a legnagyobb európai bajnokságok, különösen az angol, spanyol és német topligák klubjai hatalmas szakadékot hoztak létre a középcsapatok és kisebb bajnokságok együttesei, valamint az élklubok között. Ez részben a televíziós jogdíjak, részben a nemzetközi versenysorozatokból származó bevételek nagyon eltérő elosztása miatt alakult így, aminek következményeként a kisebb bajnokságokban szereplő csapatoknak gyakorlatilag esélyük sincs felzárkózni. Szemléltető példaként a BBC éppen a Ferencváros soron következő Európa Liga-ellenfelét, 

a bolgár Ludogorecet hozza fel, amely éppen 14 bajnoki címnél jár megszakítás nélkül (ezzel már csak egyre van a vonatkozó világrekordtól), tehát hazája bajnokságában példátlanul egyeduralkodó, a BL-ben ennek ellenére egyszer sem tudta letenni a névjegyét az elmúlt majd' 15 évben

 – mint ahogy a mostani kiírásban sem.

Az elemzés hozzáteszi, hogy

az elmúlt két évtizedben csupán egyetlen olyan csapatnak sikerült elérnie a BL-elődöntőt, amely nem az öt európai topliga (angol, spanyol, német, olasz, francia) valamelyikéből érkezett: a holland Ajaxnak, egyszer, 2019-ben – de rajtuk kívül még a negyeddöntőbe is csak a Benfica tudott odaérni nem topligásként. 

„Ha valaki ezt 1992-ben megjósolta volna, biztos vagyok benne, az alapítók azt válaszolták volna: 

»Hű, ezt nagyon csúnyán elszúrtuk«”

– mondta erre Alex Muzio, az európai klubokat képviselő szervezet, az UEC elnöke.

Fradi-Ludogorec
A Ludogorec 14, a Fradi 7 bajnoki címnél jár zsinórban – az európai elit azonban így is elérhetetlennek tűnik (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A cikk egyúttal rámutat, mára valójában a legtöbb nemzeti ligának megvan a maga „Ludogorece”, még ha nem is ennyire extrém mértékben: Franciaországban a PSG, Németországban a Bayern München, Spanyolországban felváltva a Real Madrid és a Barcelona  

de a mi régiónkból is megemlíti a szerb Crvena zvezda nyolc, valamint a magyar Ferencváros és a szlovák Slovan Bratislava hét-hét sorozatban megszerzett bajnoki címét.

A probléma pedig itt kezdődik, vagyis hogy a kisebb klubok a hazai dominanciájuk ellenére sem tudnak maradandót alkotni a nemzetközi top-kupaporondon: a BBC emlékeztet, hogy a nevezett három közép-kelet-európai klub közül ebben a szezonban például egyik sem tudta magát kvalifikálni a BL-főtáblára. Erre mondta azt egyébként korábban, jó négy és fél éve éppen a BBC-nek Orosz Pál FTC-vezérigazgató, hogy az európai elithez képesti távolság és lemaradás 

akkora, hogy valószínűleg sohasem fogjuk őket utolérni.”

Muzio UEC-elnök, aki egyben a belga Royale Union Saint-Gilloise többségi tulajdonosa is, ezt annyival egészíti ki, hogy szerinte a növekvő bevételi szakadék egyre erősebbé teszi a topklubokat, és gyengébbekké a kisebbeket, vagyis tényleg az eredeti szándékkal ellentétes hatást sikerült elérni mostanra. A UEC éppen ezért számos reformot javasol, amelyek célja a bevételek igazságosabb elosztása és a verseny kiegyensúlyozása. 

  • Ilyen például az a javaslat, mely szerint a nemzetközi klubversenyekből származó televíziós jogdíjak túllépése esetén 35 %-ot vissza kellene juttatni a hazai bajnokságoknak, hogy azok klubjai versenyképesebbek legyenek, vagy 
  • a jutalom bevezetése a játékosfejlesztésért, amelynek segítségével a fiatal játékosokat kinevelő klubok extra támogatást kapnának – első ránézésre kicsit tán hasonló elv mentén, mint a mostani idénytől kezdve az MLSZ fiatalszabályának értelmében. 

Hogy ezekből később lesz-e bármi konkrétum, egyelőre nem tudni, mindenesetre úgy tűnik, elindulhat egy nemzetközi párbeszéd arról, miként lehetne az európai klubfutballt igazságosabbá és fenntarthatóbbá tenni minden résztvevő számára — nemcsak a talán azóta is az elkaszált Szuperligáról ábrándozó leggazdagabbaknak...

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

red-bullshit
2026. február 17. 18:33
Ez van amikor valaki elhiszi a majd a piacverseny mindent szabályoz mantrát. Már maga a piacverseny szó is hazugság. Épp most volt itt a cikk, hogy Szoboszlai fizetése fele mint a többieké csak mert magyar A piac, ugye?
Válasz erre
0
0
Anyádcsipája
2026. február 17. 18:30
Amíg a top-ligákból bajnokságonként 4 (négy!) csapat juthat a BL-be és a közép/kiscsapatok bajnokságából 1, addig a tendencia nem is fog megváltozni. Nagyon jólt tudták az akkori agytrösztök, hogy miképpen lehet a legnagyobb nemzetközi klub-bajnokságból a legnagyobb pénzt kisajtolni! Dehogy mondanák, hogy "elqrtuk, nem kicsit, nagyon!"!! Az lenne a korrekt, ha a topligákból érkező 4-4 csapat nem lenne kiemelt, sőt, a 3.4. helyezettek egy külön kieséses tornán vívnának meg a szereplésért. Ha már annyira bevételt akarnak! Így a kisebb futballnemzetek sorából is több csapat juthatna tövább és kapna több esélyt!
Válasz erre
0
0
tekeva
2026. február 17. 17:51
Ez egy érdekes elemzés volt. A kis bajnokságok évtizedes győztesei is ennek a rendszernek köszönhetőek. Nehéz visszacsinálni a nagy pénz miatt. Az újraelosztás meg megint egy mesterséges valami, ami csak félremenni tud.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!