„Ezt nagyon elszúrtuk” – a Fradival és a Ludogoreccel példálózik a BBC

Kiderült, melyik csapat lesz a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában
Pikáns csatának ígérkezik.
Tényleg elérhetetlen az európai elit? Az angol lapóriás szerint a Bajnokok Ligája mostanra az eredetivel tökéletesen ellentétes célt ért el – hiába például a Fradi hazai dominanciája, a klubok közötti nemzetközi verseny nemhogy kiegyenlítődött volna, de csak még nyomasztóbb fölényt biztosít a topcsapatok számára.
Hosszú elemző cikket közölt a BBC az európai klubfutballban egyre inkább eluralkodó anomáliákról. Arról van szó, hogy a Bajnokok Ligája 1992-es életre hívásakor az alapító UEFA azt remélte a sorozattól, hogy a verseny szorosabb, kiegyensúlyozottabb lesz, mint az előd BEK esetében, így esélyt adhat bármely klubnak arra, hogy sikereket érjen el a kontinentális porondra kilépve is. Azonban ha a mostani tendenciákat vizsgáljuk, megállapítható, hogy az eredeti szándékkal szinte tökéletesen ellentétes hatást értek el.
Az elmúlt évtizedekben ugyanis a legnagyobb európai bajnokságok, különösen az angol, spanyol és német topligák klubjai hatalmas szakadékot hoztak létre a középcsapatok és kisebb bajnokságok együttesei, valamint az élklubok között. Ez részben a televíziós jogdíjak, részben a nemzetközi versenysorozatokból származó bevételek nagyon eltérő elosztása miatt alakult így, aminek következményeként a kisebb bajnokságokban szereplő csapatoknak gyakorlatilag esélyük sincs felzárkózni. Szemléltető példaként a BBC éppen a Ferencváros soron következő Európa Liga-ellenfelét,
a bolgár Ludogorecet hozza fel, amely éppen 14 bajnoki címnél jár megszakítás nélkül (ezzel már csak egyre van a vonatkozó világrekordtól), tehát hazája bajnokságában példátlanul egyeduralkodó, a BL-ben ennek ellenére egyszer sem tudta letenni a névjegyét az elmúlt majd' 15 évben
– mint ahogy a mostani kiírásban sem.
Az elemzés hozzáteszi, hogy
az elmúlt két évtizedben csupán egyetlen olyan csapatnak sikerült elérnie a BL-elődöntőt, amely nem az öt európai topliga (angol, spanyol, német, olasz, francia) valamelyikéből érkezett: a holland Ajaxnak, egyszer, 2019-ben – de rajtuk kívül még a negyeddöntőbe is csak a Benfica tudott odaérni nem topligásként.
„Ha valaki ezt 1992-ben megjósolta volna, biztos vagyok benne, az alapítók azt válaszolták volna:
»Hű, ezt nagyon csúnyán elszúrtuk«”
– mondta erre Alex Muzio, az európai klubokat képviselő szervezet, az UEC elnöke.
A cikk egyúttal rámutat, mára valójában a legtöbb nemzeti ligának megvan a maga „Ludogorece”, még ha nem is ennyire extrém mértékben: Franciaországban a PSG, Németországban a Bayern München, Spanyolországban felváltva a Real Madrid és a Barcelona –
de a mi régiónkból is megemlíti a szerb Crvena zvezda nyolc, valamint a magyar Ferencváros és a szlovák Slovan Bratislava hét-hét sorozatban megszerzett bajnoki címét.
A probléma pedig itt kezdődik, vagyis hogy a kisebb klubok a hazai dominanciájuk ellenére sem tudnak maradandót alkotni a nemzetközi top-kupaporondon: a BBC emlékeztet, hogy a nevezett három közép-kelet-európai klub közül ebben a szezonban például egyik sem tudta magát kvalifikálni a BL-főtáblára. Erre mondta azt egyébként korábban, jó négy és fél éve éppen a BBC-nek Orosz Pál FTC-vezérigazgató, hogy az európai elithez képesti távolság és lemaradás
akkora, hogy valószínűleg sohasem fogjuk őket utolérni.”
Muzio UEC-elnök, aki egyben a belga Royale Union Saint-Gilloise többségi tulajdonosa is, ezt annyival egészíti ki, hogy szerinte a növekvő bevételi szakadék egyre erősebbé teszi a topklubokat, és gyengébbekké a kisebbeket, vagyis tényleg az eredeti szándékkal ellentétes hatást sikerült elérni mostanra. A UEC éppen ezért számos reformot javasol, amelyek célja a bevételek igazságosabb elosztása és a verseny kiegyensúlyozása.
Hogy ezekből később lesz-e bármi konkrétum, egyelőre nem tudni, mindenesetre úgy tűnik, elindulhat egy nemzetközi párbeszéd arról, miként lehetne az európai klubfutballt igazságosabbá és fenntarthatóbbá tenni minden résztvevő számára — nemcsak a talán azóta is az elkaszált Szuperligáról ábrándozó leggazdagabbaknak...
