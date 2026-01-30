Kiderült, melyik csapat lesz a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában

Egy kérdés foglalkoztatja az angolokat: „hogyan végezhetett előrébb a Fradi?”
Magabiztos, elsöprő győzelemről írnak.
A bolgár Ludogorec lesz az ellenfél a playoffkörben. A Ferencváros kiemelt csapatként hazai pályán játszhatja a párharc visszavágóját.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken elkészítették az Európa-liga playoffkörének sorsolását, amelyen a Ferencváros is érdekelt volt. A magyar bajnoki címvédő az alapszakaszban a 12. helyen végzett, így kiemeltként várhatta a ceremóniát, s már annak kezdete előtt tudni lehetett, hogy a zöld-fehérek csak a skót Celticet (21.) vagy a bolgár Ludogorecet (22.) kaphatják ellenfélül.
A sorsoláson aztán eldőlt, hogy
a Ludogoreccel játszik az FTC a nyolcaddöntőbe jutásért.
A két csapat ebben az idényben már háromszor játszott egymással: a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a bulgáriai meccsen gól nélküli döntetlen született, a budapesti visszavágót pedig a Fradi nyerte 3–0-ra, majd az Európa-liga alapszakaszában is összecsaptak egymással a felek, s akkor 3–1-re győzött Robbie Keane együttese.
A párharc első meccsét most is Razgradban játsszák, február 19-én, a visszavágóra pedig a Groupama Arénában kerül sor február 26-án.
A továbbjutó együttes a nyolcaddöntőben mindenképpen egy portugál csapattal,
találkozik majd.
A Nottingham Forest – amely csütörtökön 4–0-ra kiütötte a Ferencvárost – a török Fenerbahcéval küzd meg a tizenhat közé kerülésért.
EURÓPA-LIGA
A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROS
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)
A MÁR BIZTOSAN NYOLCADDÖNTŐS CSAPATOK
Olympique Lyon (francia), Aston Villa (angol), Midtjylland (dán), Real Betis (spanyol), Porto (portugál), Braga (portugál), Freiburg (német), AS Roma (olasz)
Sallai Roland együttese olasz sztárcsapatot kapott a playoffkörben.
Ferencváros–Ludogorec 3–1 (2025. november 6.)