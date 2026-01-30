Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
UEFA Európa Liga El-sorsolás Fradi Celtic Ludogorec Ferencváros FTC

Kiderült, melyik csapat lesz a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában

2026. január 30. 13:24

A bolgár Ludogorec lesz az ellenfél a playoffkörben. A Ferencváros kiemelt csapatként hazai pályán játszhatja a párharc visszavágóját.

2026. január 30. 13:24
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken elkészítették az Európa-liga playoffkörének sorsolását, amelyen a Ferencváros is érdekelt volt. A magyar bajnoki címvédő az alapszakaszban a 12. helyen végzett, így kiemeltként várhatta a ceremóniát, s már annak kezdete előtt tudni lehetett, hogy a zöld-fehérek csak a skót Celticet (21.) vagy a bolgár Ludogorecet (22.) kaphatják ellenfélül.

A sorsoláson aztán eldőlt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

a Ludogoreccel játszik az FTC a nyolcaddöntőbe jutásért.

A két csapat ebben az idényben már háromszor játszott egymással: a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a bulgáriai meccsen gól nélküli döntetlen született, a budapesti visszavágót pedig a Fradi nyerte 3–0-ra, majd az Európa-liga alapszakaszában is összecsaptak egymással a felek, s akkor 3–1-re győzött Robbie Keane együttese.

A párharc első meccsét most is Razgradban játsszák, február 19-én, a visszavágóra pedig a Groupama Arénában kerül sor február 26-án.

 

A továbbjutó együttes a nyolcaddöntőben mindenképpen egy portugál csapattal, 

  • a Portóval (5. lett az alapszakaszban) 
  • vagy a Bragával (6.) 

találkozik majd.

Ezt is ajánljuk a témában

A Nottingham Forest – amely csütörtökön 4–0-ra kiütötte a Ferencvárost – a török Fenerbahcéval küzd meg a tizenhat közé kerülésért.

EURÓPA-LIGA
A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROS
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)

A MÁR BIZTOSAN NYOLCADDÖNTŐS CSAPATOK
Olympique Lyon (francia), Aston Villa (angol), Midtjylland (dán), Real Betis (spanyol), Porto (portugál), Braga (portugál), Freiburg (német), AS Roma (olasz)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

Ferencváros–Ludogorec 3–1 (2025. november 6.)

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ohel
2026. január 30. 14:32
Hát itt akkor remélem tovább tudunk menni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!