Kiderült, melyik csapat lesz a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken elkészítették az Európa-liga playoffkörének sorsolását, amelyen a Ferencváros is érdekelt volt. A magyar bajnoki címvédő az alapszakaszban a 12. helyen végzett, így kiemeltként várhatta a ceremóniát, s már annak kezdete előtt tudni lehetett, hogy a zöld-fehérek csak a skót Celticet (21.) vagy a bolgár Ludogorecet (22.) kaphatják ellenfélül.

A sorsoláson aztán eldőlt, hogy