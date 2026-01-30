Ft
UEFA BL-sorsolás Bajnokok Ligája

Sorsoltak a Bajnokok Ligájában: Mourinho újra a Real Madrid ellen!

2026. január 30. 12:53

Elkészítették a playoffkör párosítását. Benfica–Real Madrid és Galatasaray–Juventus párharcra is sor kerül a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első fordulójában.

2026. január 30. 12:53
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken elkészítették a Bajnokok Ligája playoffkörének párosítását. A forduló rangadóját a Real Madrid és a Benfica vívja majd egymással, az a két csapat, amely az alapszakasz utolsó fordulójában is megmérkőzött, s akkor a José Mourinho által irányított portugál együttes Anatolij Trubin kapus fejes góljának is köszönhetően 4–2-es győzelmet aratott.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray az olasz Juventusszal találkozik a 16 közé jutásért.

Az előző idényben döntős Inter a norvég Bodö/Glimtet kapta ellenfélül, amely januárban a Manchester Cityt (3–1) és az Atlético Madridot (2–1) is legyőzte. A címvédő Paris Saint-Germain ugyanúgy francia csapattal került össze a playoffkörben, mint tavaly (akkor a Bresttel játszott), ezúttal a Monacóval.

A Ferencváros korábbi selejtezős ellenfele, a ligaszakaszban 22. helyen végző Qarabag a Newcastle Uniteddel játszik az egyenes kieséses szakasz első fordulójában.

A playoffkör első mérkőzéseire február 17-én és 18-án, a visszavágókra 24-én és 25-én kerül sor. 

A továbbjutó csapatok a tabella első nyolc helyezettje közül kapnak ellenfelet a nyolcaddöntőben, melynek sorsolását február 27-én készítik el.

A sorozat döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

BAJNOKOK LIGÁJA
A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia)
Galatasaray (török)–Juventus (olasz)
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)
Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz)
Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol)
FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol)
Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

A MÁR BIZTOSAN NYOLCADDÖNTŐS CSAPATOK
Arsenal (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Tottenham Hotspur (angol), Barcelona (spanyol), Chelsea (angol), Sporting CP (portugál), Manchester City (angol)

Nyitókép: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

 

