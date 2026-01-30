Sorsoltak a Bajnokok Ligájában: Mourinho újra a Real Madrid ellen!

Barca–PSG és Man. City–Real Madrid a nyolcaddöntőben? Minden, amit tudni kell a Bajnokok Ligája folytatásáról!
A döntőt május végén Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.
Elkészítették a playoffkör párosítását. Benfica–Real Madrid és Galatasaray–Juventus párharcra is sor kerül a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első fordulójában.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken elkészítették a Bajnokok Ligája playoffkörének párosítását. A forduló rangadóját a Real Madrid és a Benfica vívja majd egymással, az a két csapat, amely az alapszakasz utolsó fordulójában is megmérkőzött, s akkor a José Mourinho által irányított portugál együttes Anatolij Trubin kapus fejes góljának is köszönhetően 4–2-es győzelmet aratott.
Sallai Roland csapata, a Galatasaray az olasz Juventusszal találkozik a 16 közé jutásért.
Az előző idényben döntős Inter a norvég Bodö/Glimtet kapta ellenfélül, amely januárban a Manchester Cityt (3–1) és az Atlético Madridot (2–1) is legyőzte. A címvédő Paris Saint-Germain ugyanúgy francia csapattal került össze a playoffkörben, mint tavaly (akkor a Bresttel játszott), ezúttal a Monacóval.
A Ferencváros korábbi selejtezős ellenfele, a ligaszakaszban 22. helyen végző Qarabag a Newcastle Uniteddel játszik az egyenes kieséses szakasz első fordulójában.
A playoffkör első mérkőzéseire február 17-én és 18-án, a visszavágókra 24-én és 25-én kerül sor.
A továbbjutó csapatok a tabella első nyolc helyezettje közül kapnak ellenfelet a nyolcaddöntőben, melynek sorsolását február 27-én készítik el.
A sorozat döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.
BAJNOKOK LIGÁJA
A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia)
Galatasaray (török)–Juventus (olasz)
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)
Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz)
Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol)
FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol)
Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
A MÁR BIZTOSAN NYOLCADDÖNTŐS CSAPATOK
Arsenal (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Tottenham Hotspur (angol), Barcelona (spanyol), Chelsea (angol), Sporting CP (portugál), Manchester City (angol)
