Sorsoltak a Bajnokok Ligájában: Mourinho újra a Real Madrid ellen!

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken elkészítették a Bajnokok Ligája playoffkörének párosítását. A forduló rangadóját a Real Madrid és a Benfica vívja majd egymással, az a két csapat, amely az alapszakasz utolsó fordulójában is megmérkőzött, s akkor a José Mourinho által irányított portugál együttes Anatolij Trubin kapus fejes góljának is köszönhetően 4–2-es győzelmet aratott.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray az olasz Juventusszal találkozik a 16 közé jutásért.