Barca–PSG és Man. City–Real Madrid a nyolcaddöntőben? Minden, amit tudni kell a Bajnokok Ligája folytatásáról!

Szerda este befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásának alapszakasza. Eldőlt, hogy az Arsenal és a Bayern München mellett a tabella első nyolc helyezettjeként melyik hat csapat jutott tovább automatikusan a nyolcaddöntőbe, és hogy melyik tizenhat együttes folytatja a playoffkörben, az egyenes kieséses szakasz első fordulójában. Tizenkét csapat európai kupaszereplése véget ért erre az idényre. Összegyűjtöttük egy cikkbe a legfontosabb tudnivalókat az alapszakasz történéseiről, valamint a további menetrendről.

Az Arsenal százszázalékos mutatóval nyerte meg a Bajnokok Ligája alapszakaszát (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Az Arsenalt és a Bayern Münchent azért emeltük ki külön, mert ennek a két együttesnek a nyolcaddöntőbe jutása már a ligaszakasz utolsó fordulója előtt biztossá vált, csak azt nem lehetett tudni, hogy hányadik helyen lépnek tovább a legjobb 16 közé. Az alapszakaszt végül az Arsenal nyerte meg, amely az új lebonyolítási rendszerben első csapatként zárt hibátlanul, nyolc győzelemmel (tavaly a Liverpool hét győzelemmel és egy vereséggel végzett az élen). A második a Bayern lett, a harmadik pedig Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool, amely a záró körben 6–0-ra ütötte ki az azeri Qarabagot. A Tottenham negyedik helyezése több szempontból is meglepetés, abból az aspektusból különösen, hogy az angol bajnokságban (Premier League) jelenleg csak a 14. pozícióban szerénykedik. Bekerült a top nyolcba a Barcelona, a klubvilágbajnok Chelsea, a lisszaboni Sporting CP és a Manchester City is.