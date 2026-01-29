Barca–PSG és Man. City–Real Madrid a nyolcaddöntőben? Minden, amit tudni kell a Bajnokok Ligája folytatásáról!

Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban
Befejeződtek az alapszakasz küzdelmei a legrangosabb európai kupasorozatban. Nyolc csapat helye már biztos a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, további 16-nak viszont még játszania kell a 16 közé jutásért. Összegyűjtöttünk mindent, amit a BL folytatásával kapcsolatban tudni érdemes!
Szerda este befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásának alapszakasza. Eldőlt, hogy az Arsenal és a Bayern München mellett a tabella első nyolc helyezettjeként melyik hat csapat jutott tovább automatikusan a nyolcaddöntőbe, és hogy melyik tizenhat együttes folytatja a playoffkörben, az egyenes kieséses szakasz első fordulójában. Tizenkét csapat európai kupaszereplése véget ért erre az idényre. Összegyűjtöttük egy cikkbe a legfontosabb tudnivalókat az alapszakasz történéseiről, valamint a további menetrendről.
Az Arsenalt és a Bayern Münchent azért emeltük ki külön, mert ennek a két együttesnek a nyolcaddöntőbe jutása már a ligaszakasz utolsó fordulója előtt biztossá vált, csak azt nem lehetett tudni, hogy hányadik helyen lépnek tovább a legjobb 16 közé. Az alapszakaszt végül az Arsenal nyerte meg, amely az új lebonyolítási rendszerben első csapatként zárt hibátlanul, nyolc győzelemmel (tavaly a Liverpool hét győzelemmel és egy vereséggel végzett az élen). A második a Bayern lett, a harmadik pedig Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool, amely a záró körben 6–0-ra ütötte ki az azeri Qarabagot. A Tottenham negyedik helyezése több szempontból is meglepetés, abból az aspektusból különösen, hogy az angol bajnokságban (Premier League) jelenleg csak a 14. pozícióban szerénykedik. Bekerült a top nyolcba a Barcelona, a klubvilágbajnok Chelsea, a lisszaboni Sporting CP és a Manchester City is.
A Real Madrid az alapszakasz utolsó fordulóját megelőzően még a harmadik helyen állt, de szerdán fantasztikus mérkőzésen 4–2-re kikapott a Benficától, így visszacsúszott a kilencedik pozícióba,
és 50 százalék az esélye arra, hogy a playoffkörben ismét a portugál sztárcsapattal találkozik majd (ha nem vele, akkor a norvég Bodö/Glimttel).
A királyi gárda mögött az előző idény két döntőse, az Inter (10.) és a címvédő Paris Saint-Germain (11.) végzett a tabellán. A párizsiak tavaly még hátrébb, a 15. helyen zártak, mégis a végső győzelemig meneteltek, idén pedig a Barcelonával vagy a Chelsea-vel játszanak a nyolcaddöntőben, ha továbbjutnak a playoffkörből, amelyben a Monaco vagy a Qarabag lesz az ellenfelük.
Sallai Roland csapata, a Galatasaray a 20. helyen szintén továbbjutott, mint ahogy a Qarabag (22.) is, amely a selejtező utolsó fordulójában tavaly augusztusban a magyar bajnok Ferencvárost ejtette ki 5–4-es összesítéssel. A Benfica úgy került be a legjobb 24 közé, hogy az utolsó fordulóban (ahogy arról fentebb már esett szó) 4–2-re verte a Realt – ha csak 3–2-re nyert volna, a Marseille megy tovább, de aztán jött a 98. percben Anatolij Trubin kapus fejes gólja, és így a lisszaboniak folytathatják a sorozatot.
Ezt Hollywoodban sem írhatták meg volna jobban.
Kiesett a PSV (28.) – amely az ötödik körben 4–1-re verte az Anfielden a Liverpoolt –, az Athletic Bilbao (29.), az olasz bajnoki címvédő Napoli (30.) és az Eintracht Frankfurt (33.) is. A tabella utolsó három helyezettje, a Slavia Praha, a Villarreal és a Kajrat Almati nyeretlenül búcsúzott.
A teljes tabellát ide kattintva tekintheti meg!
AZ ALAPSZAKASZ LEGTÖBB GÓLT HOZÓ MÉRKŐZÉSEI
3. forduló (október 21.): Bayer Leverkusen–Paris Saint-Germain 2–7
1. forduló (szeptember 16.): Juventus–Borussia Dortmund 4–4
3. forduló (október 21.): PSV–Napoli 6–2
5. forduló (november 26.): Paris Saint-Germain–Tottenham 5–3
3. forduló (október 21.): Barcelona–Olympiakosz 6–1
5. forduló (november 26.): Olympiakosz–Real Madrid 3–4
7. forduló (január 20.): Real Madrid–Monaco 6–1
Az alapszakasz legeredményesebb játékosa Kylian Mbappé (Real Madrid) lett 13 találattal, Harry Kane (Bayern München) nyolc, Erling Haaland (Manchester City) hét, míg Anthony Gordon (Newcastle United), Gabriel Martinelli (Arsenal) és Victor Osimhen (Galatasaray) hat-hat gólig jutott.
Szoboszlai Dominik négy góllal és négy gólpasszal zárta a ligaszakaszt, ezzel a barcelonai Fermín Lópezzel (öt gól, három assziszt) holtversenyben a kanadai rangsor élén végzett nyolc ponttal a középpályások között.
Mint ismert, a tabella első nyolc helyezettje automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyezett csapatok oda-visszavágós playoffpárharcot vívnak egymással a legjobb 16 közé kerülésért. A következő forduló sorsolását január 30-án, pénteken 12 órától tartják. A playoffkörben összekerülhetnek egymással azonos nemzet csapatai (tavaly a PSG a Brestet ejtette ki az egyenes kieséses szakasz első fordulójában), és azok is, akik a ligaszakaszban játszottak már egymással, a továbbjutók pedig a tabella első nyolc helyezettje közül kapnak ellenfelet a nyolcaddöntőben.
Az ágrajzot az alapszakaszban elért helyezések alapján készítik el, így bizonyos részletek már a pénteki sorsolás előtt ismertek: hogy csak a legpikánsabb párosításokat említsük, a legjobb 16 között jelen állás szerint összejöhet akár egy Barcelona–PSG, egy Manchester City–Real Madrid, egy Chelsea–PSG vagy egy Manchester City–Inter párharc is. A Liverpool a nyolcaddöntőben a
négyes egyikével játszik majd, vagyis ebben a pillanatban még elképzelhető, hogy Szoboszlai és Sallai ismét farkasszemet néz egymással a BL-ben.
A playoffkör első mérkőzéseit február 17-én és 18-án, a visszavágókat egy héttel később, 24-én és 25-én bonyolítják le. A nyolcaddöntőkre március 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án kerül sor. A negyeddöntőket április 7-én és 8-án, illetve 14-én és 15-én, az elődöntőket április 28-án és 29-én, valamint május 5-én és 6-án játsszák. A döntőt május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.
