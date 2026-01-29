Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban

Szoboszlaiék kiütötték a Fradi legyőzőjét, mégis bosszankodhatnak
A magyar válogatott középpályás gólpasszt adott.
Egy újabb gólpassz a neve mellett. Szoboszlai megelőzte Gerrardot a Bajnokok Ligájában.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 6–0-ra kiütötte az azeri Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában. Szoboszlai Dominik ezúttal is szerepet vállalt egy gólban, a harmadiknál ő adta a gólpasszt Mohamed Szalahnak.
A Vörösök nagyon könnyedén nyertek, akár hatnál is több gólt szerezhettek volna. A kezdőként 75 percet játszó Szoboszlai három találatban is fontos szerepet játszott, ezek közül egynél, a harmadiknál jegyzett gólpasszt.
A figura ismerős lehetett: pár napja a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth ellen Szalah talpalta vissza a labdát Szoboszlainak, aki kilőtte a hosszú sarkot. Most fordítva történt ez, a magyar játékos készített így elő, az egyiptomi pedig ugyanúgy a hosszút választotta. Érdekesség, hogy ez volt sorozatban a harmadik olyan meccse a Liverpoolnak, amikor szabadrúgásból betalált, hiszen múlt héten az Olympique Marseille-nek is gólt lőtt Szoboszlai, akkor laposan a sorfal alatt helyezett el.
A magyar válogatott játékos tehát folytatta remek sorozatát, és ezen a BL-meccsen is szerepet vállalt egy gólban. Az előző után a Liverpool honlapja kiemelte, hogy az elmúlt öt BL-mérkőzésen mindig szerepet vállalt egyben (négy gól és kettő gólpassz). Ilyenre a Liverpool történetében addig csupán ketten voltak képesek, egy bizonyos Steven Gerrard és Mohamed Szalah.
Az Opta statisztikája szerint Gerrard öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen járult hozzá öt Liverpool-találathoz, méghozzá két alkalommal, és mindkétszer 2008-ban, míg Szalah hat egymást követő találkozón is megtette ezt még 2022 szeptembere és 2023 februárja között.
Mindez azt jelenti, hogy az újabb gólpasszt jegyző Szoboszlai lehagyta az angol legendát és beérte az egyiptomit, és már nincs előtte Liverpool-játékos. A következő BL-meccsén pedig akár egyeduralkodó is lehet.
Kiütéssel nyert az angol bajnok a BL alapszakaszának zárófordulójában. A Liverpoolban ezúttal is tündökölt Szoboszlai Dominik, akire olyan jelzőket használnak, amelyekről korábban álmodni sem mertünk.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 8. forduló
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2
Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1
Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2
Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0
Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2
Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2
FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0
PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2
Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2
Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3
Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0
Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0
Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3
Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1
Fotó: Paul Ellis/AFP