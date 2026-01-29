Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája Steven Gerrard statisztika Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban

2026. január 29. 00:32

Egy újabb gólpassz a neve mellett. Szoboszlai megelőzte Gerrardot a Bajnokok Ligájában.

2026. január 29. 00:32
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 6–0-ra kiütötte az azeri Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában. Szoboszlai Dominik ezúttal is szerepet vállalt egy gólban, a harmadiknál ő adta a gólpasszt Mohamed Szalahnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A Vörösök nagyon könnyedén nyertek, akár hatnál is több gólt szerezhettek volna. A kezdőként 75 percet játszó Szoboszlai három találatban is fontos szerepet játszott, ezek közül egynél, a harmadiknál jegyzett gólpasszt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A figura ismerős lehetett: pár napja a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth ellen Szalah talpalta vissza a labdát Szoboszlainak, aki kilőtte a hosszú sarkot. Most fordítva történt ez, a magyar játékos készített így elő, az egyiptomi pedig ugyanúgy a hosszút választotta. Érdekesség, hogy ez volt sorozatban a harmadik olyan meccse a Liverpoolnak, amikor szabadrúgásból betalált, hiszen múlt héten az Olympique Marseille-nek is gólt lőtt Szoboszlai, akkor laposan a sorfal alatt helyezett el.

A magyar válogatott játékos tehát folytatta remek sorozatát, és ezen a BL-meccsen is szerepet vállalt egy gólban. Az előző után a Liverpool honlapja kiemelte, hogy az elmúlt öt BL-mérkőzésen mindig szerepet vállalt egyben (négy gól és kettő gólpassz). Ilyenre a Liverpool történetében addig csupán ketten voltak képesek, egy bizonyos Steven Gerrard és Mohamed Szalah.

Az Opta statisztikája szerint Gerrard öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen járult hozzá öt Liverpool-találathoz, méghozzá két alkalommal, és mindkétszer 2008-ban, míg Szalah hat egymást követő találkozón is megtette ezt még 2022 szeptembere és 2023 februárja között.

Mindez azt jelenti, hogy az újabb gólpasszt jegyző Szoboszlai lehagyta az angol legendát és beérte az egyiptomit, és már nincs előtte Liverpool-játékos. A következő BL-meccsén pedig akár egyeduralkodó is lehet.

Szoboszlai nagyszerű formában van a BL-ben
Szoboszlai nagyszerű formában van a BL-ben (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szoboszlai statisztikája a BL-ben a legutóbbi hat meccsen

  • Eintracht Frankfurt–Liverpool 1–5 (egy gól és egy gólpassz)
  • Liverpool–Real Madrid 1–0 (gólpassz)
  • Liverpool–PSV Eindhoven 1–4 (gól)
  • Internazionale–Liverpool 0–1 (gól)
  • Olympique Marseille–Liverpool 0–3 (gól)
  • Liverpool–Qarabag 6–0 (gólpassz)

Ezt is ajánljuk a témában

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 8. forduló
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2
Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1
Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2
Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0
Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2
Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2
FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0
PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2
Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2
Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3
Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0
Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0
Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3
Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Paul Ellis/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!