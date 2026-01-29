Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban

🗓️ Saturday

Mo Salah rolls back a free-kick to assist Dominik Szoboszlai.



🗓️ Wednesday

Dominik Szoboszlai rolls back a free-kick to assist Mo Salah. pic.twitter.com/fwLaclb4Li — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 28, 2026

A magyar válogatott játékos tehát folytatta remek sorozatát, és ezen a BL-meccsen is szerepet vállalt egy gólban. Az előző után a Liverpool honlapja kiemelte, hogy az elmúlt öt BL-mérkőzésen mindig szerepet vállalt egyben (négy gól és kettő gólpassz). Ilyenre a Liverpool történetében addig csupán ketten voltak képesek, egy bizonyos Steven Gerrard és Mohamed Szalah.

Az Opta statisztikája szerint Gerrard öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen járult hozzá öt Liverpool-találathoz, méghozzá két alkalommal, és mindkétszer 2008-ban, míg Szalah hat egymást követő találkozón is megtette ezt még 2022 szeptembere és 2023 februárja között.

Dominik Szoboszlai is only the second player to score or assist a goal in six successive Champions League games for Liverpool after Mo Salah. ⚽️🅰️ https://t.co/oFSGsFYiWC — Squawka (@Squawka) January 28, 2026