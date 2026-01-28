Ennél nincs nagyobb dicsőség: Szoboszlai az ujjai köré csavarta Angliát

Szoboszlaiék kiütötték a Fradi legyőzőjét, mégis bosszankodhatnak
A magyar válogatott középpályás gólpasszt adott.
Kiütéssel nyert az angol bajnok a BL alapszakaszának zárófordulójában. A Liverpoolban ezúttal is tündökölt Szoboszlai Dominik, akire olyan jelzőket használnak, amelyekről korábban álmodni sem mertünk.
Mint arról beszámoltunk, hazai pályán zárta a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát az angol bajnok Liverpool. Szoboszlaiék a Qarabag ellen örömjátékkal rukkoltak ki az Anfielden, a hat rúgott gól három pontot ért, amely azt jelenti, hogy a tabella harmadik helyén zártak, és ezzel közvetlenül a BL-nyolcaddöntőbe kerültek a Vörösök.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott középpályás gólpasszt adott.
Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet és a 75. percig volt a gyepen, a hajrára azonban lecserélte Arne Slot vezetőedző, hogy pihenhessen az erőltetett menetben, a folytatásban ugyanis olyan rangadók várnak az angol bajnokra, mint a Newcastle, a Manchester City és a Sunderland elleni. Kerkez Milos ezúttal nem kapott szerepet a csapatban, a kispadról figyelte az összecsapást.
A BL-szezonban most először hagyta el idő előtt a pályát a magyar középpályás!
Az angol lapok érthetően elégedetten értékeltek, külön kiemelték a csapatkapitányt, Virgil van Dijket, aki belső védőként három gólpasszt is kiosztott az azeriek ellen, illetve a november óta liverpooli mezben először gólt szerző Mohamed Szalah teljesítményét. Szoboszlaival kapcsolatban az a legnagyobb újdonság, hogy lecserélték, ilyen nem fordult még elő az idei BL-szezonban. A szakírók egyenesen rajonganak érte, már olyan jelzőket használnak a játékára, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Úgy látják, minden alkalommal könyörtelen futómennyiség jellemzi, és öröm nézni a játékát az egész szezonban.
Liverpool.com: Szoboszlai 7
Mint írják, Wirtz oldalán szerepelt a középpályán, de szokásához híven az egész pályán feltűnt. A 36. percben volt egy veszélyes lövése, egyszer pedig szerencséje volt, hogy az eladott labdájából nem büntetett a Qarabag. Átadásai komoly veszélyt jelentettek, a szombati, Newcastle United elleni bajnoki mérkőzés miatt a hajrá előtt lecserélték.
Liverpool Echo: Szoboszlai 8
A csatárösztönei is felszínre törhettek, pedig védekező középpályásként játszott. Ezúttal sem félt kapura lőni, szögletében mindig ott a veszély, adott egy gólpasszt, és kulcsszerepe volt az ötödik gólnál. A hajrára lecserélték.
Goal.com: Szoboszlai 8
Mélyebben játszott a középpályán, de támadásban is remekül teljesített – ami az ellenfél minőségét tekintve aligha meglepő –, miközben a pontrúgásai is problémákat okoztak.
Bárhol is játszik manapság, ő a csapat szíve-lelke, könyörtelen futómennyiség és felbecsülhetetlen értékű labdaszerzési képességek jellemzik.
This is Anfield: Szoboszlai 8
Egy igazi művészként alkot, élvezet nézni, ahogy mozgatja a szálakat és karmesterként színezi a játékot. Ismét megmutatta, milyen magas a játékintelligenciája, öröm nézni ebben a szezonban.
A szakírók egyedi meglátásai nem csak a magyar labdarúgó sokoldalúságára mutatnak rá, de arra is, milyen elképesztő rajongás veszi körül az univerzális, több poszton is bevethető középpályást. Művészként, karmesterként, illetve a csapat szíve-lelkeként jellemzik.
Fotó: MTI/AP/Jon Super