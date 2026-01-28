Ft
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Ennél nincs nagyobb dicsőség: Szoboszlai az ujjai köré csavarta Angliát

2026. január 28. 23:37

Kiütéssel nyert az angol bajnok a BL alapszakaszának zárófordulójában. A Liverpoolban ezúttal is tündökölt Szoboszlai Dominik, akire olyan jelzőket használnak, amelyekről korábban álmodni sem mertünk.

2026. január 28. 23:37
null

Mint arról beszámoltunk, hazai pályán zárta a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát az angol bajnok Liverpool. Szoboszlaiék a Qarabag ellen örömjátékkal rukkoltak ki az Anfielden, a hat rúgott gól három pontot ért, amely azt jelenti, hogy a tabella harmadik helyén zártak, és ezzel közvetlenül a BL-nyolcaddöntőbe kerültek a Vörösök.

Liverpool
Jeremie Frimpong ismételt kiesése óriási érvágás a Liverpool számára – Szoboszlai ráadásul ismét jobbhátvédként tűnhet fel
Fotó: AFP

A BL-szezonban most először hagyta el idő előtt a pályát a magyar középpályás!

Liverpool–Qarabag: elképesztő értékelések

Az angol lapok érthetően elégedetten értékeltek, külön kiemelték a csapatkapitányt, Virgil van Dijket, aki belső védőként három gólpasszt is kiosztott az azeriek ellen, illetve a november óta liverpooli mezben először gólt szerző Mohamed Szalah teljesítményét. Szoboszlaival kapcsolatban az a legnagyobb újdonság, hogy lecserélték, ilyen nem fordult még elő az idei BL-szezonban. A szakírók egyenesen rajonganak érte, már olyan jelzőket használnak a játékára, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Úgy látják, minden alkalommal könyörtelen futómennyiség jellemzi, és öröm nézni a játékát az egész szezonban.

Liverpool.com: Szoboszlai 7

Mint írják, Wirtz oldalán szerepelt a középpályán, de szokásához híven az egész pályán feltűnt. A 36. percben volt egy veszélyes lövése, egyszer pedig szerencséje volt, hogy az eladott labdájából nem büntetett a Qarabag. Átadásai komoly veszélyt jelentettek, a szombati, Newcastle United elleni bajnoki mérkőzés miatt a hajrá előtt lecserélték.

Liverpool Echo: Szoboszlai 8

A csatárösztönei is felszínre törhettek, pedig védekező középpályásként játszott. Ezúttal sem félt kapura lőni, szögletében mindig ott a veszély, adott egy gólpasszt, és kulcsszerepe volt az ötödik gólnál. A hajrára lecserélték.

Goal.com: Szoboszlai 8

Mélyebben játszott a középpályán, de támadásban is remekül teljesített – ami az ellenfél minőségét tekintve aligha meglepő –, miközben a pontrúgásai is problémákat okoztak.

Bárhol is játszik manapság, ő a csapat szíve-lelke, könyörtelen futómennyiség és felbecsülhetetlen értékű labdaszerzési képességek jellemzik.

This is Anfield: Szoboszlai 8

Egy igazi művészként alkot, élvezet nézni, ahogy mozgatja a szálakat és karmesterként színezi a játékot. Ismét megmutatta, milyen magas a játékintelligenciája, öröm nézni ebben a szezonban.

A szakírók egyedi meglátásai nem csak a magyar labdarúgó sokoldalúságára mutatnak rá, de arra is, milyen elképesztő rajongás veszi körül az univerzális, több poszton is bevethető középpályást. Művészként, karmesterként, illetve a csapat szíve-lelkeként jellemzik.

Fotó: MTI/AP/Jon Super

