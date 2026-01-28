Ennél nincs nagyobb dicsőség: Szoboszlai az ujjai köré csavarta Angliát

A BL-szezonban most először hagyta el idő előtt a pályát a magyar középpályás!

Liverpool–Qarabag: elképesztő értékelések

Az angol lapok érthetően elégedetten értékeltek, külön kiemelték a csapatkapitányt, Virgil van Dijket, aki belső védőként három gólpasszt is kiosztott az azeriek ellen, illetve a november óta liverpooli mezben először gólt szerző Mohamed Szalah teljesítményét. Szoboszlaival kapcsolatban az a legnagyobb újdonság, hogy lecserélték, ilyen nem fordult még elő az idei BL-szezonban. A szakírók egyenesen rajonganak érte, már olyan jelzőket használnak a játékára, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Úgy látják, minden alkalommal könyörtelen futómennyiség jellemzi, és öröm nézni a játékát az egész szezonban.

Liverpool.com: Szoboszlai 7

Mint írják, Wirtz oldalán szerepelt a középpályán, de szokásához híven az egész pályán feltűnt. A 36. percben volt egy veszélyes lövése, egyszer pedig szerencséje volt, hogy az eladott labdájából nem büntetett a Qarabag. Átadásai komoly veszélyt jelentettek, a szombati, Newcastle United elleni bajnoki mérkőzés miatt a hajrá előtt lecserélték.