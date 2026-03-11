Erre a hírre vártak a nyugdíjasok: jelentős emelés jön a juttatásoknál

Éves összevetésben 9 százalékkal emelkedett a nettó átlagkereset 2025-ben, ennek megfelelően ugyanilyen mértékben nőnek 2026-ban a nyugdíjszámítás során használt szorzók is – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss közléséből.

Azok számára fontosak, akik 2026-ban mennek nyugdíjba, a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év bérszintjéhez kell igazítani. Ezzel szemben azok, akik már 2025-ben vagy korábban nyugdíjba vonultak, továbbra is csak az infláció mértékével megegyező emelésben részesülnek, így a béremelkedés hatása közvetlenül nem jelenik meg az ellátásukban.