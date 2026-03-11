Ft
átlagkereset központi statisztikai hivatal nyugdíjszámítás nettó átlagkereset nyugdíj

Erre a hírre vártak a nyugdíjasok: jelentős emelés jön a juttatásoknál

2026. március 11. 10:41

A 2025-ös átlagbér emelkedésnek megfelelően nőnek majd a 2026-os nyugdíjak is.

2026. március 11. 10:41
null

Éves összevetésben 9 százalékkal emelkedett a nettó átlagkereset 2025-ben, ennek megfelelően ugyanilyen mértékben nőnek 2026-ban a nyugdíjszámítás során használt szorzók is – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss közléséből.

Azok számára fontosak, akik 2026-ban mennek nyugdíjba, a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év bérszintjéhez kell igazítani. Ezzel szemben azok, akik már 2025-ben vagy korábban nyugdíjba vonultak, továbbra is csak az infláció mértékével megegyező emelésben részesülnek, így a béremelkedés hatása közvetlenül nem jelenik meg az ellátásukban.

Ezt is ajánljuk a témában

A KSH adatai szerint 2025-ben – kedvezmények nélkül számolva – havi 483 785 forint volt a nettó átlagkereset a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a jelentősebb nonprofit szervezeteknél. 

Ez 9 százalékkal haladja meg a 2024-ben mért 443 798 forintos értéket.

A keresetek növekedése azért bír különös jelentőséggel, mert a nyugdíj megállapításakor az életpálya során szerzett, járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett nettó kereseteket az adott évhez tartozó szorzóval korrigálják.

A most közzétett adatok alapján tehát 2026-ban 9 százalékkal emelkednek a nyugdíjszámítás során alkalmazott szorzók. Ez ugyanakkor valamivel lassabb növekedést jelent a tavalyinál: 2025-ben a szorzók még 13,3 százalékkal emelkedtek az előző évi bérnövekedéssel összhangban.

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

madre79
2026. március 11. 11:18
Aki most megy nyugdíjba annak jó, de nekem nem. A régi keresetek és a maiak köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ezért kéne a régi keresetek utáni nyugdíjakat legalább a minimál szintre felhozni!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 11. 11:16
koszonjuk szepen !
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 11. 11:04
Éves összevetésben 9 százalékkal emelkedett a nettó átlagkereset 2025-ben, ennek megfelelően ugyanilyen mértékben nőnek 2026-ban a nyugdíjszámítás során használt szorzók is – Jééé. Nem eltörölte a svájci indexálást a fidesz?
Válasz erre
0
1
