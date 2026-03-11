Erre a hírre vártak a nyugdíjasok: jelentős emelés jön a juttatásoknál

Bombahírt kapott a nyugdíjas korosztály, pénz állhat a házhoz – itt vannak a feltételek
Azokat is segíti a kormány, akik közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, de nem találnak munkát.
A 2025-ös átlagbér emelkedésnek megfelelően nőnek majd a 2026-os nyugdíjak is.
Éves összevetésben 9 százalékkal emelkedett a nettó átlagkereset 2025-ben, ennek megfelelően ugyanilyen mértékben nőnek 2026-ban a nyugdíjszámítás során használt szorzók is – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss közléséből.
Azok számára fontosak, akik 2026-ban mennek nyugdíjba, a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év bérszintjéhez kell igazítani. Ezzel szemben azok, akik már 2025-ben vagy korábban nyugdíjba vonultak, továbbra is csak az infláció mértékével megegyező emelésben részesülnek, így a béremelkedés hatása közvetlenül nem jelenik meg az ellátásukban.
A KSH adatai szerint 2025-ben – kedvezmények nélkül számolva – havi 483 785 forint volt a nettó átlagkereset a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a jelentősebb nonprofit szervezeteknél.
Ez 9 százalékkal haladja meg a 2024-ben mért 443 798 forintos értéket.
A keresetek növekedése azért bír különös jelentőséggel, mert a nyugdíj megállapításakor az életpálya során szerzett, járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett nettó kereseteket az adott évhez tartozó szorzóval korrigálják.
A most közzétett adatok alapján tehát 2026-ban 9 százalékkal emelkednek a nyugdíjszámítás során alkalmazott szorzók. Ez ugyanakkor valamivel lassabb növekedést jelent a tavalyinál: 2025-ben a szorzók még 13,3 százalékkal emelkedtek az előző évi bérnövekedéssel összhangban.
