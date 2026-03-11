Fontos bejelentést tett Szijjártó: folytatódik a mentőakció, több száz magyar jut haza a Közel-Keletről

A kormány két újabb mentesítő járatot indít csütörtökön Ománból és Szaúd-Arábiából, amelyekkel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy továbbra is tombol a háború a térségben, Irán továbbra is rakéták és drónok tucatjaival, százaival támadja az arab országokat.