03. 11.
szerda
háború szijjártó péter dubaj omán járat irán repülő Szaúd-Arábia magyar

Fontos bejelentést tett Szijjártó: folytatódik a mentőakció, több száz magyar jut haza a Közel-Keletről

2026. március 11. 11:03

Két újabb mentesítő járatot indul csütörtökön Ománból és Szaúd-Arábiából.

2026. március 11. 11:03
null

A kormány két újabb mentesítő járatot indít csütörtökön Ománból és Szaúd-Arábiából, amelyekkel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy továbbra is tombol a háború a térségben, Irán továbbra is rakéták és drónok tucatjaival, százaival támadja az arab országokat.

„Eddig összesen tizenegy mentesítő járattal hoztuk haza az ott rekedt magyar állampolgárokat. És ezen a tizenegy mentesítő járaton összesen 1160 embert hoztunk el, közöttük 1049 magyarnak segítettük a hazatérését, emellett pedig tucatnyi más ország állampolgárait hoztuk el” – tudatta.

Tehát a tegnapi nappal immár ezer fölé emelkedett a hazahozott magyar állampolgárok száma a közel-keleti térségből”

 – folytatta.

„És bár a légtérzárakat részlegesen feloldották, és most már Dubaj és Budapest között is van napi két menetrend szerinti járat, még a mai napon két újabb mentesítő járatot indítunk, amelyek a holnapi napon Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat, mindazokat, akik vállalják, hogy általunk szervezett vagy általunk segített módon autóbusszal, vagy más szárazföldi közlekedéssel eljutnak ebbe a két városba” – tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezen két mentesítő járat kapacitása összesen 180 fő, és jelenleg 120 jelentkezőnél tartanak.

„Tehát arra szeretnék biztatni mindenkit, aki a mentesítő járatainkat szeretné még igénybe venni, hogy jelentkezzenek. A mentesítő járatok holnap reggel, délelőtt indulnak majd helyi idő szerint vissza Budapestre” – emelte ki.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

B_kanya
2026. március 11. 12:56
Amikor a magyarok megvannak, ki kell hozni pár száz amerikait is, de Debrecenben 1-2 hétre.
elcapo-2
2026. március 11. 11:29
A sok sznob nem Erdélybe ment, hanem Dubajba.
belbuda
2026. március 11. 11:14
Robokuty,csúcs vagy...😉
Lixus
2026. március 11. 11:05
Kubából is hozzátok haza az embereket, mert a narancs egyes nem fér a bőrébe!
