Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A legújabb figyelmeztetések szerint Európa egy újabb, rendkívül veszélyes hullám küszöbén állhat.
„A nyugati világ drogtérképe az elmúlt évtizedben folyamatosan változott, de a legújabb figyelmeztetések szerint Európa egy újabb, rendkívül veszélyes hullám küszöbén állhat. Már évekkel ezelőtt mi is írtunk a nitazénekről, mint az opioid járvány legújabb hullámáról. A brit sajtóban tavaly megjelent elemzések arra figyelmeztetnek, hogy Skóciában az új, extrém erős szintetikus opioidcsoport terjedése új szintre emelheti a drogválságot.
A figyelem ebben a kérdésben leginkább a kontinentális Európára vagy az USA-ra koncentrál. Miközben Skócia már évek óta Európa egyik legsúlyosabb drogproblémájával küzd. A statisztikák szerint az ország droghalálozási aránya többszöröse az európai átlagnak. A válság hátterében összetett társadalmi tényezők állnak: ipari régiók hanyatlása, tartós szegénység, mentális egészségügyi problémák és az egészségügyi rendszer korlátai. Ebben a már amúgy is sérülékeny környezetben jelentek meg az új szintetikus opioidok, amelyek a szakértők szerint akár a korábbi drogkríziseknél is súlyosabb következményekkel járhatnak. A nitazének különlegessége – és egyben veszélye – a rendkívüli hatékonyságukban rejlik. Ezek az anyagok az opioidok családjába tartoznak, ugyanabba a kategóriába, mint a heroin vagy a fentanil. A különbség azonban az erősségükben van: egyes vegyületek akár több tízszer erősebbek lehetnek a morfiumnál, és jelentősen erősebbek a heroinnál is. Ez azt jelenti, hogy már rendkívül kis mennyiség is halálos túladagolást okozhat.
A szakértők szerint a probléma egyik kulcsa a drogpiachoz kapcsolódik. A hagyományos utcai drogok, például a heroin egyre gyakrabban keverednek szintetikus anyagokkal. Sok esetben a fogyasztók nem is tudják, hogy pontosan mit vesznek. Egy adag, amely korábban »csak« heroinnak számított, valójában tartalmazhat nitazéneket vagy más szintetikus opioidokat is. Ez drámaian növeli a túladagolás kockázatát. A Guardian riportja szerint az egészségügyi szakemberek és a drogpolitikai kutatók egyaránt attól tartanak, hogy a nitazének elterjedése új korszakot nyithat az európai drogválságban.
Az Egyesült Államokban már látható volt, milyen pusztító hatása lehet a szintetikus opioidoknak: a fentanil megjelenése az elmúlt években tömeges túladagolásokhoz vezetett, és alapjaiban változtatta meg az illegális drogpiacot. A helyzet odáig fajult, hogy az elmúlt években a fentanil túladagolás vezető halálok lett az USA-ban. A szakemberek attól tartanak, hogy Európa most hasonló pályára léphet. A skót hatóságok és civil szervezetek ezért egyre hangosabban sürgetik a drogellenes intézkedések erősítését. Rövidtávon a túladagolásból következő halálesetek növekedő tendenciájának megállítására alkalmas lehet a naloxon nevű gyógyszer szélesebb körű elérhetővé tétele, amely képes visszafordítani az opioid túladagolás hatását. A vita azonban nem csupán egészségügyi kérdés. A drogfogyasztás kezelésének módja régóta politikai és társadalmi konfliktusok forrása. A szakértők jelentős része ma már úgy véli, hogy a droghasználat elsősorban közegészségügyi kérdés, nem pedig bűnügyi, miközben ezzel párhuzamosan növekszik azoknak a száma, akik a szigorúbb rendészeti fellépésben látják a megoldást.
A skót példa különösen jól mutatja, hogy a drogkrízisek ritkán érthetők meg pusztán a kábítószerek szintjén. A háttérben társadalmi törések, gazdasági egyenlőtlenségek és egészségügyi hiányosságok húzódnak meg. A droghalálozások térképe gyakran szinte pontosan követi a szegénység és a társadalmi kirekesztés földrajzát. A nitazének felbukkanása ezért nem csupán egy újabb drog megjelenése a piacon. Inkább figyelmeztetés arra, hogy a globális drogkereskedelem folyamatosan alkalmazkodik a tiltásokhoz és a hatósági lépésekhez. Amikor egy anyagot sikerül visszaszorítani, gyakran megjelenik egy másik, még erősebb és még kiszámíthatatlanabb szer. A kérdés tehát nem pusztán az, hogyan lehet megállítani egy konkrét drogot. Sokkal inkább az, hogyan lehet kezelni azt a társadalmi és gazdasági környezetet, amelyben a függőség tömeges jelenséggé válik. A skót szakértők figyelmeztetése valójában egész Európának szól: ha a politika továbbra is késlekedik, a szintetikus opioidok új hulláma könnyen átlépheti a határokat.
A drogválság története az elmúlt évtizedekben azt mutatja, hogy a problémát nem lehet kizárólag rendészeti eszközökkel megoldani. Az új szintetikus szerek megjelenése mindig gyorsabb, mint a szabályozás. Ezt a problémát is lehet azonban sikeresen kezelni, mint ahogy a magyarországi példa is mutatja. Hazánkban a tavalyi törvénymódosítással bekerült a jogszabályokba az »új pszichoaktív szer« fogalma, és egy vegyületet, ha a célja és a hatása kábítószerre mutat, akkor is lehet büntetni, ha az adott vegyület még nincs tiltólistán. Skócia most egy olyan kihívással néz szembe, amely könnyen előrevetítheti Európa jövőjét is. A nitazének története így nem csupán egy ország problémája, hanem egy globális drogpiac következő fejezetének előjele.”
Nyitókép: Pexels