„A nyugati világ drogtérképe az elmúlt évtizedben folyamatosan változott, de a legújabb figyelmeztetések szerint Európa egy újabb, rendkívül veszélyes hullám küszöbén állhat. Már évekkel ezelőtt mi is írtunk a nitazénekről, mint az opioid járvány legújabb hullámáról. A brit sajtóban tavaly megjelent elemzések arra figyelmeztetnek, hogy Skóciában az új, extrém erős szintetikus opioidcsoport terjedése új szintre emelheti a drogválságot.

A figyelem ebben a kérdésben leginkább a kontinentális Európára vagy az USA-ra koncentrál. Miközben Skócia már évek óta Európa egyik legsúlyosabb drogproblémájával küzd. A statisztikák szerint az ország droghalálozási aránya többszöröse az európai átlagnak. A válság hátterében összetett társadalmi tényezők állnak: ipari régiók hanyatlása, tartós szegénység, mentális egészségügyi problémák és az egészségügyi rendszer korlátai. Ebben a már amúgy is sérülékeny környezetben jelentek meg az új szintetikus opioidok, amelyek a szakértők szerint akár a korábbi drogkríziseknél is súlyosabb következményekkel járhatnak. A nitazének különlegessége – és egyben veszélye – a rendkívüli hatékonyságukban rejlik. Ezek az anyagok az opioidok családjába tartoznak, ugyanabba a kategóriába, mint a heroin vagy a fentanil. A különbség azonban az erősségükben van: egyes vegyületek akár több tízszer erősebbek lehetnek a morfiumnál, és jelentősen erősebbek a heroinnál is. Ez azt jelenti, hogy már rendkívül kis mennyiség is halálos túladagolást okozhat.