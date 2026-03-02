Ft
03. 02.
hétfő
kábítószer kereskedelem delta program kábítószer bűnözés töreki sándor kábítószer horváth lászló

Kimondták: „A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr”

2026. március 02. 13:17

Kattan a bilincs, sorra zárják be a drogbulikat, keményen lecsapnak a hatóságok a feketepiacra. Horváth László szerint, ha a kormányt újraválasztják, marad a kábítószerrel szembeni stratégia.

2026. március 02. 13:17
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Hétfő délelőtt Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes tartott sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta Program. Az eseményen jelen volt Csesztregi Tamás vegyészszakértő, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet intézetvezetője, aki részletesen bemutatta az anyagvizsgálat fázisainak néhány olyan elemét, amelyet a vegyészszakértők a kábítószerek laboratóriumi vizsgálata során is alkalmaznak.

Így derítik ki, milyen kábítószerről van szó. Fotó: Police.hu
Így derítik ki, milyen kábítószerről van szó. Fotó: Police.hu

 

Mint ismert, tavaly márciusban indult a kábítószer-bűnözés elleni hajtóvadászat a zéró tolerancia jegyében, mára lényegesen kevesebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége, csökkent a fogyasztók és az új belépők száma is a hivatalos adatok szerint. Az első hónapban a rendőrség több mint 1300 esetben rendelt el büntetőeljárást, csaknem 150 kereskedő került rendőrkézre, több száz millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le.

Kábítószer: jaj, a terjesztőknek! 

Horváth László bejelentette, 2026-ban is folytatódik a Delta Program, az elrendelt eljárások száma már 11 ezer felett van, míg a program keretében lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladja a három tonnát, valamint a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben kétmilliárd forintnyi vagyont foglaltak le a hatóságok.

Az elmúlt időszak akcióit ideszámolva 50 tonna kábítószert vontunk ki a piacról, ennek piaci értéke a 700 milliárdot is meghaladja”

– említette a kormánybiztos, majd megjegyezte, több tízmillió adag kábítószer és méreg nem ért célba. Horváth László szerint két alapvető cél volt és marad érvényben: 

  • a kábítószer fizikai jelenlétének drasztikus visszavágása, 
  • továbbá a szervezett csoportok felszámolása.

Minden gramm kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll”

– tette hozzá a politikus, aki szerint iparszerű a szervezett bűnözés, amely jelentős médiatámogatással rendelkezik, továbbá a bűnözők otthonosan mozognak az online tér világában is. „Ennek a szervezett bűnözésnek nem teszünk engedményt, nincs alku” – fogalmazott a kormánybiztos, aki szerint a zéró tolerancia érvényben lesz a jövőben is, ami szerinte nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem. Szavai szerint az elmúlt egy évben a rendőrség bizonyította, hogy képes és alkalmas a kihívással megküzdeni. 

„A Tisza nem hajlandó erről beszélni”

Horváth László a sajtótájékoztatón részletesen beszélt arról, hogy a Delta Program érvényben marad, ha a nemzeti kormány marad hatalmon, állítása szerint a kormányzati álláspont a kábítószer ügyében gyökeresen eltér a Tisza Párt álláspontjától. 

A Tisza Párt nem hajlandó erről beszélni, hallgatásával akarja nem létező problémának tekinteni az ügyet”

– közölte a kormánybiztos, aki megjegyezte, hogy az ellenzéki párt programjában nem szerepel a zéró tolerancia elve, továbbá nem szerepel benne a kereskedelem és fogyasztás felszámolására való törekvés és nem szerepel benne a Delta Program sem. „A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr. Ez csak a választások után válhatna világossá a társadalom számára” – emelte ki.

Horváth László úgy látja, a családok csak a nemzeti kormányra számíthatnak. 

Töreki Sándor szerint kőkemény a bűnüldözési tevékenység és fellépés a bűnözőkkel szemben, szigorodik a jogszabályi környezet és az adatok szerint hatékony a prevenciós tevékenység. A vezérőrnagy elmondta, azokat a célokat, amiket kitűztek egy éve, tudták teljesíteni, hiszen a kistelepülések biztonsága és a szubjektív biztonságérzet javult, a magyar rendőrség megmutatta, hogy tud egy ilyen bűncselekmény-típussal szemben hatékonyan és biztosan fellépni. 

Említett egy kristállyal kapcsolatos bűncselekményt is, amikor is egy nagymama két unokájával kereskedett a kábítószerrel, ők pénzért és lopott tárgyakért cserébe adták a drogot. Mint említette, a rendőrség új eszközöket is kapott, a jogalkotó azonban a mindennapi szakmai munkát segíti és javítja a munkát. 

Elmondta, a Darkweb továbbra is aktív, hiszen új pszichoaktív szereket rendelnek Ázsiából, azonban a nagy, klasszikus hálózatok visszaszorultak. Idén nagy hangsúlyt fektetnek a csomagküldő szolgálatokra, hiszen ezeken keresztül is szokták rendelni a kábítószereket. 

Nyitókép forrása: Pixabay (illusztráció)

 

