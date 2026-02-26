Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
drog kábítószer kávézó díler

Amfetaminnal issza a kávéját, vagy anélkül? – Magyar presszóban árulta a drogot az olasz díler, ez lett a vége

2026. február 26. 13:22

Igen, ez tényleg megtörtént.

2026. február 26. 13:22
null

Vendéglátóhelyeken rendszeresen drogot árusító olasz férfi miatt zártak be a rendőrök egy zalaegerszegi presszót, ahol korábban is intézkedtek kábítószeres ügyek miatt – közölte a police.hu oldalon csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök vasárnap éjszaka a DELTA Program keretében csaptak le az olasz dílerre az egyik presszóban, ahol az 50 éves férfi a mellékhelyiségben két vendégnek kínált fel és adott át kábítószergyanús anyagot, amiből saját maga is fogyasztott. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított évek óta árult különböző szórakozóhelyeken kábítószert, elsősorban amfetamint.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A kábítószer-terjesztő drogtesztje kokainra pozitív értéket mutatott. A Zalaegerszegen élő olasz férfit a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt hallgatták ki.

A rendőrség közölte azt is: a korábbi években ugyanebben a presszóban egy esetben hárman drogoztak az egyik asztalnál, amit a gyorsteszt is igazolt. Az amfetamint a személyes okmányaikkal adagolták, előfordult, hogy tucatnyian fogyasztottak közösen.

Egy másik eljárásban a nyomozók ugyanitt szintén egy dílert füleltek le, aki rendszeresen ebben a presszóban értékesítette az illegális szert.

A rendőrség egy hónapra ideiglenesen bezáratta a vendéglátóhelyet.

(MTI)

Nyitókép: Unsplash

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. február 26. 13:43
"...Az amfetamint a személyes okmányaikkal adagolták" ??? Mivel nem vagyok gyakorló, ezért ha fejre állok sem értem ezt. Segítene valaki, aki érti? (De ezzel, korántsem akarom meggyanúsítani...).
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. február 26. 13:33
NEVÉT és származási városát tessék LEKÖZÖLNI a médiában és az olasz Külügy- és Belügyminisztériummal felvenni a kapcsolatot a drogmafiával szemben. Az ilyet jobb kiutasitani az országból. Nem lehet "ejnyebejnyével" elintézni és csak a presszót bezáratni, mert visszaeső bűnösök és sok magyar fiatalt és családjaikat tesznek tönkre.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 26. 13:31
Hát igen, ahogy Update Norbi mondta, a kokain és a porcukor "vegyjele" (sic!!!) nagyon hasonló. Csak nem mindegy, melyiket teszed a kávédba..
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 26. 13:26
Véglegesen be kellene zárni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!