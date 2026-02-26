Amfetaminnal issza a kávéját, vagy anélkül? – Magyar presszóban árulta a drogot az olasz díler, ez lett a vége

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Igen, ez tényleg megtörtént.
Vendéglátóhelyeken rendszeresen drogot árusító olasz férfi miatt zártak be a rendőrök egy zalaegerszegi presszót, ahol korábban is intézkedtek kábítószeres ügyek miatt – közölte a police.hu oldalon csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök vasárnap éjszaka a DELTA Program keretében csaptak le az olasz dílerre az egyik presszóban, ahol az 50 éves férfi a mellékhelyiségben két vendégnek kínált fel és adott át kábítószergyanús anyagot, amiből saját maga is fogyasztott. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított évek óta árult különböző szórakozóhelyeken kábítószert, elsősorban amfetamint.
A kábítószer-terjesztő drogtesztje kokainra pozitív értéket mutatott. A Zalaegerszegen élő olasz férfit a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt hallgatták ki.
A rendőrség közölte azt is: a korábbi években ugyanebben a presszóban egy esetben hárman drogoztak az egyik asztalnál, amit a gyorsteszt is igazolt. Az amfetamint a személyes okmányaikkal adagolták, előfordult, hogy tucatnyian fogyasztottak közösen.
Egy másik eljárásban a nyomozók ugyanitt szintén egy dílert füleltek le, aki rendszeresen ebben a presszóban értékesítette az illegális szert.
A rendőrség egy hónapra ideiglenesen bezáratta a vendéglátóhelyet.
(MTI)
Nyitókép: Unsplash