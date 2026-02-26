Amfetaminnal issza a kávéját, vagy anélkül? – Magyar presszóban árulta a drogot az olasz díler, ez lett a vége

Vendéglátóhelyeken rendszeresen drogot árusító olasz férfi miatt zártak be a rendőrök egy zalaegerszegi presszót, ahol korábban is intézkedtek kábítószeres ügyek miatt – közölte a police.hu oldalon csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök vasárnap éjszaka a DELTA Program keretében csaptak le az olasz dílerre az egyik presszóban, ahol az 50 éves férfi a mellékhelyiségben két vendégnek kínált fel és adott át kábítószergyanús anyagot, amiből saját maga is fogyasztott. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított évek óta árult különböző szórakozóhelyeken kábítószert, elsősorban amfetamint.