„Nem szabad ennyit szívni!” – kijózanító pofon rántotta vissza a valóságba a drogpárti kutyapártos képviselőt (VIDEÓ)

A Kétfarkú pártigazgatója nem kertelt: Magyar Péterékkel összefogva legalizálnák a marihuána termesztését (VIDEÓ)
A politikus arról beszélt, hogy érdemes lenne legalizálni a marihuána háztáji termesztését.
Szentkirályi szerint aki a drog mellett érvel, az a gyerekeink jövőjét teszi kockára.
Videóban reagált Szentkirályi Alexandra Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója hétfőn a Partizánban tett kijelentésére, amely szerint pártja Magyar Péterékkel összefogva legalizálná a marihuána termesztését.
A politikus arról beszélt, hogy érdemes lenne legalizálni a marihuána háztáji termesztését.
„Nem szabad ennyit szívni!” – szögezte le a budapesti Fidesz elnöke, ugyanis szerinte akkor mond az ember ilyen „hülyeségeket, ráadásul veszélyes hülyeségeket”.
Szentkirályi elmondta, hogy a fű egy kapudrog, amely megnyitja az utat a keményebb drogok irányába. Úgy véli, a drognak nincsen olyan mennyisége vagy olyan fajtája amely ne okozna súlyos károsodást egy ember életében mind mentálisan, vagy éppen fizikailag.
Aki a drog mellett érvel, az a gyerekeink jövőjét teszi kockára. Ez, amíg mi kormányzunk, egészen biztosan hogy nem lesz lehetséges. Mi továbbra is kiállunk amellett, hogy a magyar fiatalság egy biztonságos jövőt érdemel, aminek nem része semmilyen mértékben sem a drog.”
– fogalmazott.
Képernyőkép: Youtube/Partizán