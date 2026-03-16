03. 16.
hétfő
magyar kétfarkú kutya párt tisza párt nagy dávid Magyar Péter marihuána

A Kétfarkú pártigazgatója nem kertelt: Magyar Péterékkel összefogva legalizálnák a marihuána termesztését (VIDEÓ)

2026. március 16. 16:26

A politikus arról beszélt, hogy érdemes lenne legalizálni a marihuána háztáji termesztését.

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója hétfőn a Partizán műsorának vendége volt, ahol többek között a marihuána legalizálásáról és annak lehetséges gazdasági hatásairól beszélt.

A politikus a beszélgetés során arról beszélt, hogy pártja szerint érdemes lenne megfontolni a marihuána fogyasztásának legalizálását, valamint a háztáji termesztés engedélyezését, különösen a vidéki, hátrányosabb helyzetű térségekben. 

Véleménye szerint ez új bevételi lehetőségeket teremthetne az ott élők és adók formájában az állam számára.

Nagy Dávid azt mondta, a párt számításai szerint a szabályozott piac jelentős költségvetési bevétel hozhatna. Az általuk készített becslések – amelyek német és spanyol kutatások eredményeire épülnek – azt mutatják, hogy a legalizációból akár 200–300 milliárd forintnyi adóbevétel is származhatna négy év alatt.

A pártigazgató úgy fogalmazott, hogy a témában akár konstruktív tárgyalásokra is sor kerülhetne Magyar Péterrel és a Tisza Párttal.

Nyitókép: Az MKKP Facebook-oldala

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Okos Tojás
2026. március 16. 18:53
Könyörgöm! Málnát meg ribizlit termesszenek, esetleg egrest.
nemmondom-3
2026. március 16. 18:50
A Kétfarkúak pártigazgatója miért "politikus" ?
Bambuci
2026. március 16. 18:34
Pont szabolcs szatmári kartelhaboruk hiányoznak meg nekünk. Nincs elég bajunk. Azt hiszitek ha kábítószer problémákat gerjesztetek nem tudjuk majd kik okoztak?! Tudni fogjuk.
Bambuci
2026. március 16. 18:23
A fű kapudrog. Pont.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!