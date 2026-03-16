A Kétfarkú pártigazgatója nem kertelt: Magyar Péterékkel összefogva legalizálnák a marihuána termesztését (VIDEÓ)

A politikus arról beszélt, hogy érdemes lenne legalizálni a marihuána háztáji termesztését.
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója hétfőn a Partizán műsorának vendége volt, ahol többek között a marihuána legalizálásáról és annak lehetséges gazdasági hatásairól beszélt.
A politikus a beszélgetés során arról beszélt, hogy pártja szerint érdemes lenne megfontolni a marihuána fogyasztásának legalizálását, valamint a háztáji termesztés engedélyezését, különösen a vidéki, hátrányosabb helyzetű térségekben.
Véleménye szerint ez új bevételi lehetőségeket teremthetne az ott élők és adók formájában az állam számára.
Nagy Dávid azt mondta, a párt számításai szerint a szabályozott piac jelentős költségvetési bevétel hozhatna. Az általuk készített becslések – amelyek német és spanyol kutatások eredményeire épülnek – azt mutatják, hogy a legalizációból akár 200–300 milliárd forintnyi adóbevétel is származhatna négy év alatt.
A pártigazgató úgy fogalmazott, hogy a témában akár konstruktív tárgyalásokra is sor kerülhetne Magyar Péterrel és a Tisza Párttal.
Nyitókép: Az MKKP Facebook-oldala