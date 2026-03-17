Elindult a nyomozás – újabb fejlemények Magyar Péter drogbulija ügyében

Fehér por a Magyar Péter-féle házibulin – itt vannak az újabb információk
Már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja, mi történt pontosan Magyar Péterék drogos házibuliján.
A rendőrség kábítószer birtoklása miatt rendelte el az eljárást.
A Magyar Nemzet értesülései, illetve a lap birtokába került bírósági határozat szerint drog birtoklása miatt március 13-án a rendőrség elrendelte a nyomozást Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijával kapcsolatban. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja amiatt merült fel, mert az összejövetel helyszínéül szolgált budapesti lakásban fehér port látni abban a helyiségben,
ahol Magyar Péter is hosszú ideig jelen volt.
Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt egy, a Tisza-alelnök Radnai Márk nevét tartalmazó online oldalon egy fekete-fehér fotó tűnt fel, amelyen felülnézetből egy ágy látható, mellette az éjjeliszekrény, azon pedig fehér por áll. Magyar Péter a közösségi oldalán azonnal reagálva nem tagadta, ő tartózkodott abban a helyiségben 2024. augusztus 3-án, a hajnali órákban, ahova egy átbulizott éjszaka után keveredett. A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt állította, hogy a nappali asztalán általa is látott alkoholból és kábítószerből nem fogyasztott, mindössze a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel vonult el egy szobába, hogy „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítsenek”.
Később a buli más résztvevői alaposan árnyalták a Tisza-vezér összes korábbi magyarázkodását, például azt, hogy véletlenül keveredvén az összejövetelre a házigazdát sem ismerte. Az igazság viszont az, hogy Magyar mellett ott volt a lakásban a testőre is, Vogel Evelin egy ukrán barátnője és egy arab férfi, aki viszont úgy nyilatkozott, hogy az eredetileg a nappaliban lévő fehér por
„valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon »kötött ki«.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala