Elindult a nyomozás – újabb fejlemények Magyar Péter drogbulija ügyében

Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt egy, a Tisza-alelnök Radnai Márk nevét tartalmazó online oldalon egy fekete-fehér fotó tűnt fel, amelyen felülnézetből egy ágy látható, mellette az éjjeliszekrény, azon pedig fehér por áll. Magyar Péter a közösségi oldalán azonnal reagálva nem tagadta, ő tartózkodott abban a helyiségben 2024. augusztus 3-án, a hajnali órákban, ahova egy átbulizott éjszaka után keveredett. A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt állította, hogy a nappali asztalán általa is látott alkoholból és kábítószerből nem fogyasztott, mindössze a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel vonult el egy szobába, hogy „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítsenek”.