tisza párt rendőrség buli Magyar Péter kábítószer

Elindult a nyomozás – újabb fejlemények Magyar Péter drogbulija ügyében

2026. március 17. 12:54

A rendőrség kábítószer birtoklása miatt rendelte el az eljárást.

A Magyar Nemzet értesülései, illetve a lap birtokába került bírósági határozat szerint drog birtoklása miatt március 13-án a rendőrség elrendelte a nyomozást Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijával kapcsolatban. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja amiatt merült fel, mert az összejövetel helyszínéül szolgált budapesti lakásban fehér port látni abban a helyiségben, 

ahol Magyar Péter is hosszú ideig jelen volt. 

Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt egy, a Tisza-alelnök Radnai Márk nevét tartalmazó online oldalon egy fekete-fehér fotó tűnt fel, amelyen felülnézetből egy ágy látható, mellette az éjjeliszekrény, azon pedig fehér por áll. Magyar Péter a közösségi oldalán azonnal reagálva nem tagadta, ő tartózkodott abban a helyiségben 2024. augusztus 3-án, a hajnali órákban, ahova egy átbulizott éjszaka után keveredett. A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt állította, hogy a nappali asztalán általa is látott alkoholból és kábítószerből nem fogyasztott, mindössze a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel vonult el egy szobába, hogy „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítsenek”.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Később a buli más résztvevői alaposan árnyalták a Tisza-vezér összes korábbi magyarázkodását, például azt, hogy véletlenül keveredvén az összejövetelre a házigazdát sem ismerte. Az igazság viszont az, hogy Magyar mellett ott volt a lakásban a testőre is, Vogel Evelin egy ukrán barátnője és egy arab férfi, aki viszont úgy nyilatkozott, hogy az eredetileg a nappaliban lévő fehér por

valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon »kötött ki«.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 17. 14:54
senkit nem fognak megbuntetni, most sem !
bubi55
2026. március 17. 14:45
0% tolerancia mellett, hogyhogy nem azonnal indult nyomózás? A tulaj még szabad? Mikkor mész tesztre poloska, Máté rég vár?
you-brought-2-too-many
2026. március 17. 14:37 Szerkesztve
Vègigröhögtem a 40 èves szűz c. filmet ès kb a főszereplő Steve Carelltől tudnàm elkèpzelni ezt a vicces szöveget h : rendben fiúk, legyen, ràrepülök a csajra, de tudnotok kell: csakis konszenzuàlis szexre vagyok hajlandó vele. Èrtitek! Vahúrtól ez a terninus használat ultragáz. 😁
blackorion
2026. március 17. 14:17
2024 -ben volt emberek. Mi fog történni? ki megy két nyomozó , megnézik a komódot aztán vakarják a fejüket, hogy már nincs is ott semmi? :D Én 4 évvel ezelelőtt Rockmaratonon láttam, ahogy punkok spanglit szívtak... tessék kivizsgálni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!