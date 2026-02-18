Magyar drogbotrányának szemtanúja: Fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

Sokan összerezzentek most a Tisza Pártban: új fejlemények érkeztek Magyar Péter drogos bulijáról
Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.
Akkora buli volt, hogy még Vogel Evelin ukrán barátnője is feltűnt.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő honlapon egy hálószobáról készült kép, valamint egy dátum jelent meg.
Magyar Péter ezután közölte, a szobában ő létesített konszenzuális szexuális kapcsolatot Vogel Evelinnel. A Tisza elnöke elárulta, a lakásban alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt, azonban leszögezte, soha nem fogyasztott kábítószert.
Később egy kérdés is megjelent ezzel összefüggésben az említett oldalon: „Biztos?”
Az Indexnek telefonon sikerült elérnie azt a személyt, aki a Blikknek azt állította, hogy a társaság egyik tagja volt az ominózus estén. A szemtanú a lapnak felidézte:
A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt.
Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni. A Piaf nevű helyet dobta fel, de mondtuk neki, hogy az már régóta nincs.”
„Ettünk, viszont még buliztunk volna, nyári éjszaka volt. Végül egy házibuliba mentünk, ahova Péter testőre vagy sofőrje vitt minket. Ott volt Péter egyik ismerőse. Én az ukrán lánnyal beszélgettem angolul, később vele hagytam el a lakást. Jó barátnők Evelinnel, de úgy tudom, hogy Pétert is ismerte régebbről. A többit már a Blikknek is elmondtam, valamilyen fehér por volt az asztalon, amihez én nem nyúltam, és nem is láttam olyat, hogy valaki hozzányúlt volna.
Végül valahogy bekerült a hálószobába”
Ezt is ajánljuk a témában
Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP