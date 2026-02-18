Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vogel Evelin Tisza Párt por Radnai Márk drog buli Magyar Péter ukrán szemtanú

Magyar drogbotrányának szemtanúja: Fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

2026. február 18. 20:55

Akkora buli volt, hogy még Vogel Evelin ukrán barátnője is feltűnt.

2026. február 18. 20:55
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő honlapon egy hálószobáról készült kép, valamint egy dátum jelent meg.

Magyar Péter ezután közölte, a szobában ő létesített konszenzuális szexuális kapcsolatot Vogel Evelinnel. A Tisza elnöke elárulta, a lakásban alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt, azonban leszögezte, soha nem fogyasztott kábítószert.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Később egy kérdés is megjelent ezzel összefüggésben az említett oldalon: „Biztos?”

Az Indexnek telefonon sikerült elérnie azt a személyt, aki a Blikknek azt állította, hogy a társaság egyik tagja volt az ominózus estén. A szemtanú a lapnak felidézte:

A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt.

Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni. A Piaf nevű helyet dobta fel, de mondtuk neki, hogy az már régóta nincs.”

„Ettünk, viszont még buliztunk volna, nyári éjszaka volt. Végül egy házibuliba mentünk, ahova Péter testőre vagy sofőrje vitt minket. Ott volt Péter egyik ismerőse. Én az ukrán lánnyal beszélgettem angolul, később vele hagytam el a lakást. Jó barátnők Evelinnel, de úgy tudom, hogy Pétert is ismerte régebbről. A többit már a Blikknek is elmondtam, valamilyen fehér por volt az asztalon, amihez én nem nyúltam, és nem is láttam olyat, hogy valaki hozzányúlt volna.

Végül valahogy bekerült a hálószobába”

mondta a lapnak a szemtanú.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
varga-judit
2026. február 18. 22:16
Végül valahogy bekerült a hálószobába, ahova valaki pont véletlenül betett egy rejtett kamerát, amit pont véletlenül másfél évvel később valaki véletlenül feltett egy véletlenül Radnai Márk nevét viselő honlapra. Végül valahogy véletlenül. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
1
cutcopy
2026. február 18. 22:13
"Fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába" Nyilván befújta a szél mert poloska esküdözik hogy nem nyúlt hozzá..
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2026. február 18. 22:03
Szerintem az Orbántóni változott porrá és úgy ármánykodott a bulin. Az internettagadó készülék volt a hibás.
Válasz erre
1
0
Európai Értékek Zombie
2026. február 18. 22:02
Buli, pia, drog, π-na! Fostos Poros Kaki Peti ebben a négyszögben képzeli a képzeletbeli miniszterelnöki létet. Mint egy tizen-huszonéves partiarc. Csak ezen a folyamatos banzájon a mi életünk a tét. Menjen ez a πcsába! 💩🤡🤕
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!