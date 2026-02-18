Magyar drogbotrányának szemtanúja: Fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő honlapon egy hálószobáról készült kép, valamint egy dátum jelent meg.

Magyar Péter ezután közölte, a szobában ő létesített konszenzuális szexuális kapcsolatot Vogel Evelinnel. A Tisza elnöke elárulta, a lakásban alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt, azonban leszögezte, soha nem fogyasztott kábítószert.