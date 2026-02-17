Sokan összerezzentek most a Tisza Pártban: új fejlemények érkeztek Magyar Péter drogos bulijáról

Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt
Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy néhány nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.
Magyar Péter a botrány kirobbanása után így fogalmazott:
Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam...”
Kedden változás történt a Tisza alelnöke nevét viselő domain felületén, ahol Magyar Péter kijelentése alatt megjelent egy égető kérdés: „biztos?”
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Nyitókép: Facebook