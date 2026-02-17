Ft
02. 17.
kedd
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék lebukás baloldal

Sokan összerezzentek most a Tisza Pártban: új fejlemények érkeztek Magyar Péter drogos bulijáról

2026. február 17. 16:04

Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.

2026. február 17. 16:04
null

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy néhány nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.

Magyar Péter a botrány kirobbanása után így fogalmazott:

Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam...”

Kedden változás történt a Tisza alelnöke nevét viselő domain felületén, ahol Magyar Péter kijelentése alatt megjelent egy égető kérdés: „biztos?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

ToIeranciaterror
2026. február 17. 17:32
Szerintem azért a radnai az oldal címe, mert ez utalás arra, hogy ő vette fel videóra a műsort... Elvégre, ő a videózásért felelős miniszter a tiszapártban... :)
Válasz erre
0
0
Lami66
2026. február 17. 17:21
Én már az elején mondtam, hogy ez nem egyfelvonásos szappanopera lesz. Libsiék mindíg azt mondják, már csak 60 nap....már csak 55 nap... Nem tudják ezek még hogy milyen kurva hosszú lesz az az 55 nap. Annyi idő alatt olyan sok minden ki tud derülni.... és olyan sok mindenben remélik hogy talán nem fog kiderülni.
Válasz erre
1
0
cutcopy
2026. február 17. 17:20
A bizonytalan szavazóknak jól jön majd egy kokós poloska..
Válasz erre
2
0
red-bullshit
2026. február 17. 17:20
Fospolos levédheti a biztosszippantas.hu-t is.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!