Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza magyar péter facebook magyar

Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt

2026. február 12. 16:56

Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.

2026. február 12. 16:56
null

Pár nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.

Magyar Péter csütörtök délután elismerte, a képen látható lakásban 2024. augusztus 3-án egy házibulit tartottak, amelyen ő maga is részt vett. A pártelnök állítása szerint drog is volt ebben a lakásban, így vélhetően a buli résztvevőinek egy része kábítószert is fogyaszthatott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

„Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt” – fogalmazott a videóban a Tisza Párt elnöke, majd hozzátette, nem nyúlt ezekhez. 

Emlékezetes, a nagy port kavart Ötkert-ügy után, – amikor is Magyar Péter a nyakánál fogva vezették ki a szórakozóhelyről és ami után a rendőrség garázdaság és rongálás miatt nyomozást indított –, a politikus megígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 143 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2026. február 12. 17:55
Most mit irigykedtek ? Buli volt , közben a polos megdugta Evelint ,akivel már nem járt. Valószínűleg többen videózták ,mert Radnai már ki akarja pucolni ezt az elmebeteget,aki a vendég munkásokkal eszi az aranyhalat. Meg a vadkacsát. Most találgathatunk ki jön.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. február 12. 17:54
ki gondolta volna, hogy a titkosszolgálati prostituált egy létező állás?
Válasz erre
0
1
rasputin
2026. február 12. 17:54
Stingary76 2026. február 12. 17:49 rasputin 2026. február 12. 17:42 Egyrészt maga Magyar Péter írja, hogy akkor már nem voltak élettársi kapcsolatban. Az jó!!!!!!!! Tehát ekkor már a fidesz fizette Evelint. Jó lesz ez. :)))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
1
komloisracok
2026. február 12. 17:51
Kàbítószert látott miért nem jelentette a rendőrségnek?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!