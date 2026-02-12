Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt

Így néz ki, ha Magyar Péter úgy gondolja, bármilyen nőt megkaphat (VIDEÓ)
Nincs nő, aki ellenállna.
Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Pár nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.
Magyar Péter csütörtök délután elismerte, a képen látható lakásban 2024. augusztus 3-án egy házibulit tartottak, amelyen ő maga is részt vett. A pártelnök állítása szerint drog is volt ebben a lakásban, így vélhetően a buli résztvevőinek egy része kábítószert is fogyaszthatott.
„Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt” – fogalmazott a videóban a Tisza Párt elnöke, majd hozzátette, nem nyúlt ezekhez.
Emlékezetes, a nagy port kavart Ötkert-ügy után, – amikor is Magyar Péter a nyakánál fogva vezették ki a szórakozóhelyről és ami után a rendőrség garázdaság és rongálás miatt nyomozást indított –, a politikus megígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
