Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt

Pár nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.

Magyar Péter csütörtök délután elismerte, a képen látható lakásban 2024. augusztus 3-án egy házibulit tartottak, amelyen ő maga is részt vett. A pártelnök állítása szerint drog is volt ebben a lakásban, így vélhetően a buli résztvevőinek egy része kábítószert is fogyaszthatott.