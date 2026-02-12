Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gulyás: Komolyan kell venni minden ukrán katonai fenyegetést! (VIDEÓ)
Új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések – mondta a Miniszterelnökség vezetője csütörtökön a Kormányinfón. Gulyás Gergely bejelentette, hogy marad az árrésstop.
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
A Mandiner olvasói számára nem ismeretlen, miért jelentett be kamu gazdasági programot Magyar Péter szombaton, hiszen egy kiugrott Tiszástól még azt is tudni lehet, hogy csak azután kezdték el „kidolgozni”, hogy az Indexen kiszivágott az igazi program. Hogyan jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés és elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat? A Mestertev pénteki adásából kiderült!
A Mesterterv legutóbbi adásában felidéztük, hogy az Orbán-kormánytól durván 1400 milliárd forintos jövedelemtranszfer érkezik a választók irányába 2026 februárjában, ami egy sor kormányzati intézkedésből tevődik össze:
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kérdésre válaszolva, és a fentiekre is reagálva rámutatott:
van mit veszteni azzal, ha az üres ígérgetők jönnek”.
Mint az elemző emlékeztetett:
„bejátszottunk itt ősszel is Tisza-közeli szakértőket, akik kinevették a 13. havi nyugdíjat. Azt mondták, hogy ez nevetséges, ez fenntarthatatlan. Elemző műsorokban arról beszélnek, hogy milyen bátor döntés lenne bevezetni a tandíjat. Milyen bátor döntés lenne elmozdulni a fizetős egészségügy felé”
– részletezte G. Fodor Gábor.
Itt „nem babra megy a játék” – húzta alá. „Az üres szavakkal szemben áll egy teljesítmény, amit érzékelünk a pénztárcánkon. És azt is érzékeljük, hogy ezt el lehet veszteni. Nem azért, mert elköltjük, hanem azért, mert akik jönnének, azok visszavennék a multiknak, a finanszírozóknak, a szponzoroknak” – fejtette ki.
Márz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hozzátette:
és az üres szavaknak és ígéreteknek pedig van egy logikus következménye, amit a magyar politikatörténetből ismerünk. Úgy hívják, hogy Őszöd,
ahol az üres szavakkal és ígéretekkel győztes miniszterelnök a frakcióját meggyőzi egy dinamikus, őszinte és érzelmektől sem mentes, akár káromkodásokat is tartalmazó beszéddel, hogy szöges ellentétét csinálják annak, amit megígértek a kampányban” – emlékeztett.
Ráadásul
Magyar Péter az „egyik beszélgetésében talán Kéri Lászlónál, ahol, nem volt ellenséges közegben, mesélt arról, hogy a jelöltek kiválasztásának az egyik fontos eszköze volt, hogy megkérdezte a jelöltjeit, hogy hajlandóak lennének-e a választási ígéretükkel ellentétes szempontokra vagy javaslatokra szavazni, sőt, arra bírta rá őket, hogy érveljenek a saját véleményükkel ellentétes programpontok mellett. Tehát vegyük észre: elő van készítve az Őszöd 2 is”
– idézte fel Mráz Ágoston Sámuel.
„Olyan embereket válogatott ki, akiket aszerint szűrt meg, hogy hajlandóak-e elárulni a korábban tett ígéreteket, hajlandóak-e a konvergencia-programot megszavazni, miközben szombaton bemutatják »a csupa jólét, mindenkinek jó lesz« mesét”
– húzta alá.
