Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

A Mandiner olvasói számára nem ismeretlen, miért jelentett be kamu gazdasági programot Magyar Péter szombaton, hiszen egy kiugrott Tiszástól még azt is tudni lehet, hogy csak azután kezdték el „kidolgozni”, hogy az Indexen kiszivágott az igazi program. Hogyan jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés és elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat? A Mestertev pénteki adásából kiderült!

G. Fodor: Van mit veszteni, ha az üres ígérgetők jönnek

A Mesterterv legutóbbi adásában felidéztük, hogy az Orbán-kormánytól durván 1400 milliárd forintos jövedelemtranszfer érkezik a választók irányába 2026 februárjában, ami egy sor kormányzati intézkedésből tevődik össze: