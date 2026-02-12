Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

2026. február 12. 14:54

Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.

2026. február 12. 14:54
null

A Mandiner olvasói számára nem ismeretlen, miért jelentett be kamu gazdasági programot Magyar Péter szombaton, hiszen egy kiugrott Tiszástól még azt is tudni lehet, hogy csak azután kezdték el „kidolgozni”, hogy az Indexen kiszivágott az igazi program. Hogyan jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés és elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat? A Mestertev pénteki adásából kiderült!

G. Fodor: Van mit veszteni, ha az üres ígérgetők jönnek

A Mesterterv legutóbbi adásában felidéztük, hogy az Orbán-kormánytól durván 1400 milliárd forintos jövedelemtranszfer érkezik a választók irányába 2026 februárjában, ami egy sor kormányzati intézkedésből tevődik össze:

  • februárban érkezik a 13. havi nyugdíj,
  • a 14. havi nyugdíj első heti utalása,
  • a minimálbér-emelés (január elsejével emelkedett a minimálbér, az első megemelt fizetés most érkezik),
  • emelkedik a 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák fizetése (az SZJA-mentesség január 1-től érvényes, ők is most februárban fogják megkapni az első megemelt fizetésüket),
  • további 10%-kal nő a tanárok, óvodapedagógusok bére,
  • a kulturális, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók 15%-os béremelést kaptak, 
  • a kormányhivatali dolgozóknál is van egy ugyanilyen, 15%-os emelés,
  • a közszféra dolgozói 1 millió forintos otthontámogatást kaptak,
  • és jön a hat havi fegyverpénz 80 ezer katonának, rendőrnek, pénzügyőrnek, határvadásznak.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kérdésre válaszolva, és a fentiekre is reagálva rámutatott: 

van mit veszteni azzal, ha az üres ígérgetők jönnek”.

Ha a Tisza jön, megszűnik a rezsicsökkentés, és elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat?

Mint az elemző emlékeztetett:

„bejátszottunk itt ősszel is Tisza-közeli szakértőket, akik kinevették a 13. havi nyugdíjat. Azt mondták, hogy ez nevetséges, ez fenntarthatatlan. Elemző műsorokban arról beszélnek, hogy milyen bátor döntés lenne bevezetni a tandíjat. Milyen bátor döntés lenne elmozdulni a fizetős egészségügy felé” 

– részletezte G. Fodor Gábor.

Itt „nem babra megy a játék” – húzta alá. „Az üres szavakkal szemben áll egy teljesítmény, amit érzékelünk a pénztárcánkon. És azt is érzékeljük, hogy ezt el lehet veszteni. Nem azért, mert elköltjük, hanem azért, mert akik jönnének, azok visszavennék a multiknak, a finanszírozóknak, a szponzoroknak” – fejtette ki.

Mráz: Elő van készítve Őszöd 2

Márz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hozzátette:

és az üres szavaknak és ígéreteknek pedig van egy logikus következménye, amit a magyar politikatörténetből ismerünk. Úgy hívják, hogy Őszöd,

ahol az üres szavakkal és ígéretekkel győztes miniszterelnök a frakcióját meggyőzi egy dinamikus, őszinte és érzelmektől sem mentes, akár káromkodásokat is tartalmazó beszéddel, hogy szöges ellentétét csinálják annak, amit megígértek a kampányban” – emlékeztett.

Ráadásul

Magyar Péter az „egyik beszélgetésében talán Kéri Lászlónál, ahol, nem volt ellenséges közegben, mesélt arról, hogy a jelöltek kiválasztásának az egyik fontos eszköze volt, hogy megkérdezte a jelöltjeit, hogy hajlandóak lennének-e a választási ígéretükkel ellentétes szempontokra vagy javaslatokra szavazni, sőt, arra bírta rá őket, hogy érveljenek a saját véleményükkel ellentétes programpontok mellett. Tehát vegyük észre: elő van készítve az Őszöd 2 is”

– idézte fel Mráz Ágoston Sámuel.

„Olyan embereket válogatott ki, akiket aszerint szűrt meg, hogy hajlandóak-e elárulni a korábban tett ígéreteket, hajlandóak-e a konvergencia-programot megszavazni, miközben szombaton bemutatják »a csupa jólét, mindenkinek jó lesz« mesét”

– húzta alá.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2026. február 12. 17:14
Hitlernek is voltak a magyar politikai palettán hívei, elkötelezettjei...a történelem ismétli magát.....
Válasz erre
1
0
cirmos
2026. február 12. 16:49
van egy téma, amely most mindenkit foglalkoztat, minden hírportál ezzel foglalkozik-kivéve a mandinert... nyilván azért, mert a kormánypártnak ehhez aztán semmi köze!
Válasz erre
0
2
a-gyar-2
2026. február 12. 16:48
A felesége által kirúgott hízásnak indult, rohamosan kopaszodó, hamarosan ragyás képű impotens lerobbantalkoholista bunkó tegnap Orbánt szopta ma Webert, holnap Putyint. Fogat sem mos közben. A napszemüvegén még ott van ami ráfröcsent. Nem meglepő. A felesége által kirúgott hízásnak indult, rohamosan kopaszodó, hamarosan ragyás képű impotens alkoholista bunkó viselkedése nemzedékeken át falu végi műveletlen alkoholista lezülött családi hátteret és annak tisztálkodási szokásait tükrözi.
Válasz erre
3
0
a-gyar-2
2026. február 12. 16:46
Patkány Peti egy felesége által kirúgott hízásnak indult, rohamos kopaszodás jeleit mutató, hamarosan ragyás képű impotens bunkó.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!