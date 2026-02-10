Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Magas fodrulatszámra kapcsolták az esélyesség-menedzsmentet a baloldalon. A közelmúltban a Medián mért alig hihető adatokat, melyek a HVG-ben jelentek meg. A kutatásban többek között azt állítják, hogy a választani tudó, „biztos” szavazók körében 15 százalékponttal vezet Magyart Péter pártja. A Medián mérését a Mestertervben vettük górcső alá.
Mráz Ágoston Sámuel elemzését azzal kezdte, hogy abszurdak, egyszerűen nem hihetőek a Medián számai. A Nézőpont intézet vezetője rámutatott:
a Medián kilencven százalékos részvétellel számol, ami egyedül a skandináv országokra jellemző, de Magyarországon ekkora részvétel biztosan nem lesz.
Ráadásul a felmérés szerint a 18-29-es korosztály kilencvenhárom százalékos részvételi aránnyal vesz majd részt a választáson, ami az elemző szerint teljes abszurditás, kizártnak tartható.
„Ez magyarázhatja azt, hogy ők miért látnak Tisza-előnyt, ha nem a kívánságlistájukat írják a pártpreferencia adatokhoz, hanem valamilyen adatfelvétel van mögötte”
– fogalmazott Mráz, hozzátéve, hogy szerinte ez magyarázat arra, hogy miért mérnek ekkora Tisza-előnyt.
G. Fodor Gábor is egyetértett abban, hogy egy ilyen irreálisan magas részvétel feltételezése torzítja az eredményre vonatkozó kalkulációt. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott: a Medián és társai ezzel kívánják megalapozni magyarázatukat arra az esetre, ha jóslataik nem jönnek be.
G. Fodor hangsúlyozta: ennél többet érdemelnek a választók, ilyen kutatásokkal meg lehet vezetni az embereket.
Az elemző szerint az ilyen kutatásokkal nem veszik komolyan a választókat.
