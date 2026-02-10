Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Ráadásul a felmérés szerint a 18-29-es korosztály kilencvenhárom százalékos részvételi aránnyal vesz majd részt a választáson, ami az elemző szerint teljes abszurditás, kizártnak tartható.

„Ez magyarázhatja azt, hogy ők miért látnak Tisza-előnyt, ha nem a kívánságlistájukat írják a pártpreferencia adatokhoz, hanem valamilyen adatfelvétel van mögötte”

– fogalmazott Mráz, hozzátéve, hogy szerinte ez magyarázat arra, hogy miért mérnek ekkora Tisza-előnyt.

A Medián szerint kilencvenszázalékos részvétel lesz, holott ez a szám 2022-ben is hetven százalék volt (Forrás: YouTube-képernyőfotó)

G. Fodor Gábor is egyetértett abban, hogy egy ilyen irreálisan magas részvétel feltételezése torzítja az eredményre vonatkozó kalkulációt. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott: a Medián és társai ezzel kívánják megalapozni magyarázatukat arra az esetre, ha jóslataik nem jönnek be.