02. 10.
kedd
G. Fodor Gábor Medián-felmérés Mesterterv országgyűlési választás 2026 közvélemény-kutatás Mráz Ágoston Sámuel

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

2026. február 10. 06:39

Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.

2026. február 10. 06:39
Mandiner
Mandiner

Magas fodrulatszámra kapcsolták az esélyesség-menedzsmentet a baloldalon. A közelmúltban a Medián mért alig hihető adatokat, melyek a HVG-ben jelentek meg. A kutatásban többek között azt állítják, hogy a választani tudó, „biztos” szavazók körében 15 százalékponttal vezet Magyart Péter pártja. A Medián mérését a Mestertervben vettük górcső alá.

Rekord részvétellel számol a Medián, de ennek nincs alapja

Mráz Ágoston Sámuel elemzését azzal kezdte, hogy abszurdak, egyszerűen nem hihetőek a Medián számai. A Nézőpont intézet vezetője rámutatott:

a Medián kilencven százalékos részvétellel számol, ami egyedül a skandináv országokra jellemző, de Magyarországon ekkora részvétel biztosan nem lesz.

Ráadásul a felmérés szerint a 18-29-es korosztály kilencvenhárom százalékos részvételi aránnyal vesz majd részt a választáson, ami az elemző szerint teljes abszurditás, kizártnak tartható.

„Ez magyarázhatja azt, hogy ők miért látnak Tisza-előnyt, ha nem a kívánságlistájukat írják a pártpreferencia adatokhoz, hanem valamilyen adatfelvétel van mögötte”

– fogalmazott Mráz, hozzátéve, hogy szerinte ez magyarázat arra, hogy miért mérnek ekkora Tisza-előnyt.

A Medián szerint kilencvenszázalékos részvétel lesz, holott ez a szám 2022-ben is hetven százalék volt (Forrás: YouTube-képernyőfotó)

G. Fodor Gábor is egyetértett abban, hogy egy ilyen irreálisan magas részvétel feltételezése torzítja az eredményre vonatkozó kalkulációt. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott: a Medián és társai ezzel kívánják megalapozni magyarázatukat arra az esetre, ha jóslataik nem jönnek be.

G. Fodor hangsúlyozta: ennél többet érdemelnek a választók, ilyen kutatásokkal meg lehet vezetni az embereket.

Az elemző szerint az ilyen kutatásokkal nem veszik komolyan a választókat.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
5m007h 0p3ra70r
2026. február 10. 07:45 Szerkesztve
»Bastyaelvtars 2026. február 10. 07:39 Világosan elmondta Hann is es minden kutatóintezet hogy ezek elmeleti számok« A számelmélet értelmében önmagukban álló objektumként kezeljük a számokat, azaz minden szám „elméleti”. A legtöbb esetben akkor beszélünk elméleti számokról, amikor egy matematikai modell vagy képlet megmondja, mi lenne az ideális eredmény, szemben a valóságban mért adatokkal. Elméleti számokat bármikor, bárki megkérdezése nélkül, adok neked. Amennyit csak szeretnél.
5m007h 0p3ra70r
2026. február 10. 07:44
»rasputin 2026. február 10. 07:23 5m007h 0p3ra70r 2026. február 10. 07:21 »boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. február 10. 07:06 2024-ben a 21 Kutatóközpont készítette a legpontosabb felmérést az EP választások előtt. « Idén országgyűlési választások lesznek. Lesznek?« 2024-ben meg „voltak”? Nos, mivel a választások főnév többes számban van, az állítmánynak ("lesznek") is ehhez kell igazodnia a magyar nyelvtan szabályai szerint. A hivatalos elnevezésekben (pl. országgyűlési választások) és a jogszabályi környezetben is bevett forma a többes szám. Az esemény összetettségére utal a többes szám. Több helyszínen, több jelölttel, több mandátum ügyében. Milyen szép is a magyar nyelv, igaz!?
Bastyaelvtars
2026. február 10. 07:39
Világosan elmondta Hann is es minden kutatóintezet hogy ezek elmeleti számok mert köztudott hogy mindig többen nyilatkozzak azt hogy elmennek es a meresekhez képest a részvétel mindig alacsonyabb szokott lenni. Es hogy nagyjából 75%-körül várják, ez a realitás Ez mindig is így volt. De csak sikerült ebből is kikanyarítani egy ócska propaganda cikket ami lejaratná a "baloldali" közvéleménykutatókat... Birkahülyítő ócska hazug propaganda, mandiner a neved.
Horst_Tappert
2026. február 10. 07:38 Szerkesztve
"kalmanok 2026. február 10. 07:28 Az NVI szerint nem indult tiszás jelölt Balmazújvárosban." Ami úgy hápog, mint egy kacsa, úgy jár, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, az egy kacsa. Tehát aki hangoztatja a tiszafospártiságát, a tiszafos-szigetek segítik a kampányát, aki mellé a teljes tiszafos oldal felsorakozik, az tiszafos jelölt. Amúgy ezek szertint te azt gondolod, hogy ha nincsen tiszafos jelölt, akkor az emberek azért leszavaznak a Fideszre (47% egy balos körzetben(, de ha lenne tiszafos jelölt, akkor már nem? Te tényleg egy agyhalott fasz vagy. Amúgy az mszp csinálta azt 2010-ben, hogy nem mertek pártlogót tenni a plakátjaikra. Ehhez nekik 8 évnyi elkúrás kellett. A tiszafosnak elég ehhez a szégyenérzethez 2 évnyi folyamatos mocsok és hazugság.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!