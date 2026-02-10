Találtak egy kiskaput, fellebbezhet a Liverpool Szoboszlai piros lapja ellen

„Craig Pawson játékvezetőtől nem jött egyértelmű jel, hogy előnyszabályt ítélt volna, de őszintén szólva nem is nagyon vártam ezt. Teljesen egyértelmű, hogy hagyta továbbmenni a támadást. Utána visszafújta a szituációt a ziccermegakadályozásig, majd elővette a piros lapot. Első ránézésre ez logikusnak tűnik.

Viszont az előnyszabály szerint, ha a szabálytalanság helyzetet akadályoz meg, de az akció mehet tovább, akkor azért sárga lap jár, nem piros. A kérdés az, hogy Pawson alkalmazta-e az előnyt. Szerintem igen, csak nem jelezte látványosan. Ha pedig így tett, akkor szabály szerint sárga lapos figyelmeztetés lett volna a helyes döntés. A Liverpool helyében óvnék, fellebbeznék a kiállítás ellen, arra hivatkozva, hogy a bíró előnyszabályt alkalmazott, hiszen továbbment a játék.”

Kérdés, a Vörösök élnek-e ezzel a lehetőséggel, a magyar középpályás jelen állás szerint a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.

Liverpool–Manchester City: ezért küldték le a pályára Szoboszlai Dominiket

Szoboszlai Dominik kiállítása egyébként nagy port kavart az Egyesült Királyságban,