Találtak egy kiskaput, fellebbezhet a Liverpool Szoboszlai piros lapja ellen

2026. február 10. 07:55

Óvhatnak a Vörösök, fellebbezhetnek a magyar középpályás kiállítása ellen az angol bírók egykori főnöke szerint, arra hivatkozva, hogy Craig Pawson előnyszabályt alkalmazott, hiszen továbbment a játék. A Liverpool–Manchester Cityn történtekről még sokáig fognak beszélni.

null

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, Szoboszlai Dominik volt a Liverpool–Manchester City-rangadó főszereplője az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában, miután a 74. percben káprázatos szabadrúgásgólt szerzett, majd a ráadásban kiállították a gólhelyzetben kilépő Erling Haaland ellen elkövetett szabálytalanságáért, a ManCity pedig 2–1-re nyert.

Liverpool–Manchester City: megtalálták a kiskaput Szoboszlai piros lapjának eltörléséhez

Tettéért Szoboszlai egymeccses eltiltást kapott, az angol játékvezetői testület korábbi vezetője, Keith Hackett ugyanakkor megtalált egy kiskaput a büntetés eltörléséhez. A Football Insidernek adott exkluzív nyilatkozatában a volt bíró így fogalmazott:

„Craig Pawson játékvezetőtől nem jött egyértelmű jel, hogy előnyszabályt ítélt volna, de őszintén szólva nem is nagyon vártam ezt. Teljesen egyértelmű, hogy hagyta továbbmenni a támadást. Utána visszafújta a szituációt a ziccermegakadályozásig, majd elővette a piros lapot. Első ránézésre ez logikusnak tűnik. 

Viszont az előnyszabály szerint, ha a szabálytalanság helyzetet akadályoz meg, de az akció mehet tovább, akkor azért sárga lap jár, nem piros. A kérdés az, hogy Pawson alkalmazta-e az előnyt. Szerintem igen, csak nem jelezte látványosan. Ha pedig így tett, akkor szabály szerint sárga lapos figyelmeztetés lett volna a helyes döntés. A Liverpool helyében óvnék, fellebbeznék a kiállítás ellen, arra hivatkozva, hogy a bíró előnyszabályt alkalmazott, hiszen továbbment a játék.” 

Kérdés, a Vörösök élnek-e ezzel a lehetőséggel, a magyar középpályás jelen állás szerint a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli PL-találkozón nem játszhat.

Liverpool–Manchester City: ezért küldték le a pályára Szoboszlai Dominiket

Szoboszlai Dominik kiállítása egyébként nagy port kavart az Egyesült Királyságban, 

többen tiltakoztak ellene, miután a labda végül a hálóban kötött ki, így a manchesterieket egy újabb góltól fosztották meg. 

Győzelmével a City maradt második, hat ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól, míg a címvédő liverpooliak a hatodik helyen várják a folytatást, hátrányuk pedig immár 17 pont a listavezető londoniakkal szemben. 

Fotók: Paul Ellis / AFP

